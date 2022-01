Bill Gates ma plan, jak zakończyć pandemię

Pandemia COVID-19 zaczęła się pod koniec 2019 roku i niestety, nie widać jej końca. Według rządów państw najlepszym sposobem na jej zakończenie jest przyjęcie szczepionki na koronawirusa. Bill Gates, który na mocno angażuje się w walkę z wirusem przedstawił swój plan na zakończenie pandemii. Uważa, że może ona zakończyć się jeszcze w tym roku. Jak się prezentuje?

Pandemia COVID-19 terroryzuje nasze życie od dwóch lat

Bill Gates jest jednym z najaktywniej działających przedsiębiorców, którzy walczą z pandemią koronawirusa. Pandemia COVID-19 skutecznie unieruchomiła cały świat, który od 2019 roku mocno się zatrzymał. Szczepionki sprawiły, że nasze życie nabrało powolnego tempa, jednak zwolenników szczepień jest tyle samo, co przeciwników. To właśnie szczepionki miały zapewnić nam powrót do normalności.

Przeczytaj także: Oddechowy tester na COVID-19 jest skuteczny i szybki. Wchodzi na rynek!

Amerykański miliarder sam jest wielkim zwolennikiem szczepień. W ostatnim czasie odniósł się nawet do teorii spiskowej, która mówi, że jeden z założycieli firmy Microsoft w szczepionkach umieścił mikroczipy, które mają kontrolować ludzi. O tym, co powiedział na ten temat, możecie przeczytać w tym artykule. Teraz Bill Gates przedstawił plan, który sprawi, że pandemia COVID-19 się zakończy. Ma również projekt, który pozwoli zapobiec kolejnym tego typu zjawiskom.

Pandemia COVID-19 zaczęła się pod koniec 2019 roku.

Bill Gates ma plan, jak ją zakończyć i zapobiec następnej

Były szef Microsoftu po raz kolejny do panującej na świecie sytuacji. Pandemia COVID-19 wszystkim nam mocno utrudnia życie i robi to od 2019 roku. Jeden z najbogatszych ludzi świata przedstawił jednak plan, który pozwoli nam na zakończenie tego stanu i powrotu do normalności. Wymagać to będzie jednak współpracy naukowców, rządów, firm i odpowiedniego wsparcia finansowego, które pozwoli wdrożyć nam innowacje.

Współpraca pozwoli nam przede wszystkim na stworzenie m.in. nowych szczepionek. Co więcej, fundacja Billa Gatesa ma zwiększyć wsparcie dla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (w skrócie CEPI – przyp. red.) aż o 50 procent. W skali roku będzie to kwota o wysokości 264 mln dolarów. Bill Gates namawia innych przedsiębiorców, państwa i fundacje na finansowanie CEPI, po to, aby w przyszłości zapobiec kolejnym pandemiom. Ma to pomóc w przyśpieszonym znajdowaniu szczepionek, lepszej dystrybucji, zwłaszcza do najbardziej potrzebnych krajów. CEPI pracuje również m.in. nad rozwiązaniami, które pozwolą wyeliminować HIV i gruźlicę.

Źródło: The Irish Times