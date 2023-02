Blikiem zapłacisz w euro. Popularny w Polsce sposób płatności bezgotówkowej wkrótce będzie dostępny na Słowacji i zawita także do Europy Zachodniej, co oznacza, że stanie się mocną konkurencją dla Google Pay oraz Apple Pay.

Blikiem zapłacisz w euro? Tak, już wkrótce!

Blik podbił serca Polaków, którzy korzystają z tej formy płatności coraz częściej. Przede wszystkim dlatego, że jest on bardzo szybki i wygodny – wystarczy przepisać kod transakcji i potwierdzić ją w aplikacji bankowej na naszym smartfonie. Do tej pory był on dostępny tylko w naszym kraju, jednak wkrótce zawita również do innych państw.

Już wkrótce Polski Standard Płatności, czyli operator Blika, wejdzie na inne rynki. Najwcześniej będzie to na Słowacji, jednak są również plany na to, aby podbić zachodnią część Europy. To oznacza, że już niedługo zapłacisz Blikiem w euro.

Blikiem zapłacisz w euro! To bardzo dobra wiadomość! Fot. mat. własny

Google Pay i Apple Pay będą miały konkurencję?

Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności udzielił wywiadu serwisowi cashless.pl, w którym opowiada o planach podbicia rynku w innych krajach. Trwają prace nad stworzeniem programu, który nosi nazwę roboczą “Blik Euro”. W kolejnych tygodniach niezależnie od wdrożenia Blika na Słowacji, planowane jest również wejście na rynek rumuński. Wygląda więc na to, że będąc w tych krajach Blikiem zapłacisz w euro.

Działanie “Blik Euro” ma przypominać system, który już znamy, jednak ze strony technicznej będzie inaczej rozliczany i zarządzany. Jak przyznaje Dariusz Mazurkiewicz w wywiadzie dla cashless.pl:

Niestety, tam rynek usług finansowych wygląda zupełnie inaczej niż u nas. Nie wszyscy tam rozumieją, na czym polega bankowość mobilna i jak ona zmienia dostęp do usług finansowych. Duża część tamtejszych społeczeństw, przyzwyczajona do tradycyjnej bankowości, nie odczuwa potrzeby korzystania z usług elektronicznych czy w szczególności mobilnych. Naszą rolą jest więc pokazywanie na przykładzie banków z Polski korzyści płynących z tego, że oferują klientom własne rozwiązanie płatnicze, konkurencyjne do Apple Pay czy Google Pay.

Blik stanie się konkurencją dla Google Pay i Apple Pay?

Źródło: Cashless