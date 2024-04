Cena EA Play szokuje! 125 proc. podwyżki w Polsce!

Cena EA Play, abonamentu, który pozwalał na grę w tytuły tego wydawcy za pośrednictwem abonamentu, była dość rozsądna. Niestety, te czasy minęły, ponieważ musicie przygotować się na horrendalne podwyżki!

EA zmienia ceny swojej usługi

Rozwiązanie, które pozwala na granie w gry, dzięki opłacaniu comiesięcznego abonamentu, jest dla wielu najlepszym rozwiązaniem. Dostęp do tytułów jest nieograniczony i w każdym momencie możemy zrezygnować z usługi. Dlatego też wielu z nas decyduje się na tego typu rozwiązanie, nie każdy chce przecież wydawać setki złotych na gry.

Cena EA Play do tej pory była bardzo rozsądna. Podstawowy próg kosztował użytkownika 14,99 złotych miesięcznie lub 79,90 złotych rocznie. W przypadku wersji Pro trzeba było liczyć się z comiesięcznym wydatkiem rzędu 59,90 PLN. Rok kosztował 419,90 złotych. Teraz zapłacimy więcej, zdecydowanie więcej, bo podwyżki sięgają aż 125 procent!

Cena EA Play wystrzeliła w górę!

Jeśli więc korzystaliście do tej pory z EA Play, to musicie przygotować się na zdecydowanie wyższe kwoty. Nowe ceny EA Play po prostu zwalają z nóg. Podstawowa wersja co miesiąc będzie teraz kosztować 24,90 PLN (wzrost o 67%), a roczna aż 179,90 złotych, czyli o 125 procent więcej niż dotychczas!

Podwyżki cen nie ominęły także abonamentu Pro. Kwota, którą musimy płacić co miesiąc wzrosła z 59,90 do 85 złotych (więcej o 42%), natomiast całoroczna kwota nie wynosi już 419,90 PLN a 559,90 zł (wzrost o 33 proc.)!

Nowe ceny mają obowiązywać od 10 maja 2024 roku.

