Wszyscy idą śladem Netflixa i nagle twierdzą, że dzielenie się kontem jest niesprawiedliwe, chyba że wniesiesz dodatkową opłatę. Już nie podzielisz się Disney+. Bob Iger, dyrektor generalny The Walt Disney Company powiedział dość. Wiemy, kiedy nastąpi koniec!

Zrezygnujesz z usługi już niebawem?

Dzielenie się kontem w serwisach streamingowych było jedynym sposobem na oglądanie swoich ulubionych seriali i filmów dla wielu. Często usługa ta w najwyższym abonamencie kosztowała sporo, dlatego też użytkownicy dzielili wydatki pomiędzy sobą. Netflix powiedział stop, a w jego ślady poszedł Disney+.

Przeczytaj także: Ceny Spotify idą w górę, ale nie każdy zapłaci więcej. A Ty?

Bob Iger, dyrektor generalny The Walt Disney Company, zdradził, kiedy użytkownicy dzielący się kontem i niemieszkający pod jednym dachem, mogą spodziewać się blokady, która nie pozwoli im oglądać materiałów wideo, jeśli nie będą mieszkać w tym samym budynku. Już nie podzielisz się Disney+.

Już nie podzielisz się Disney+. Wiemy kiedy nastąpi koniec!

Już nie podzielisz się Disney+. Kiedy serwis wprowadzi blokadę?

Disney+ to serwis streamingowy, który przez jakiś czas przynosił przedsiębiorstwu straty. Dlatego też Bob Iger chce zrobić wszystko, aby to się nie powtórzyło, a jednym z zabiegów ma być blokada współdzielenia się kontem. Pomimo tego, że Iger zdradził, że chcą zwiększyć zaangażowanie użytkowników i ich przyciągnąć, to współdzielenie kont to zupełnie inna sprawa.

W wywiadzie dla CNBC dyrektor generalny The Walt Disney Company zdradził, że blokada i “walka” z tym zjawiskiem rozpocznie się już niebawem. Bob Iger wyznał, że pierwszy ruch Disney+ w tym kierunku wykona w czerwcu tego roku. Na początku blokada zostanie wprowadzona na określone rynki, natomiast pełne wdrożenie nastąpi we wrześniu.

Na poszczególnych rynkach Disney rozpocznie walkę z dzieleniem się kont w czerwcu. Pełne wdrożenie planu nastąpi we wrześniu.

Czas pokaże, czy Disney wprowadzi podobne rozwiązanie, co Netflix – chcesz oglądać, mieszkając pod innym adresem? Dopłać 10 zł!

Źródło: opr. wł./CNBC