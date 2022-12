Fani używek muszą przygotować się na naprawdę spore podwyżki. Ceny alkoholu i papierosów od 2023 będą dużo wyższe. Mowa o 5 procentach w przypadku alkoholi i 10 procentach dla wyrobów tytoniowych. Warto przypomnieć, że przy zmianie cen “pomogła” ustawa o podatku akcyzowym, która działa od stycznia bieżącego roku. Za jej sprawą akcyza alkohol i papierosy wzrosła o 10 procent. Jakby tego było mało, za sprawą tej ustawy akcyza będzie rosła co roku aż do 2027.

Już dziś tak naprawdę każdy rodzaj alkoholu to bardzo duży koszt. Niezależnie czy mówimy o piwie, wódce czy whisky. Tak naprawdę 30 złotych za litr wódki to dziś bardzo dobra cena promocyjna. A mowa tu raczej o popularnych, koncernowych trunkach. Warto zauważyć, że rosnąca akcyza to jedno, ale wzrost cen powoduje również koszt produkcji alkoholu. Chodzi przede wszystkim o cenę zboża i ziemniaków, ale oczywiście również innych kwestii, takich jak energia, gaz, transport, a nawet samych opakowań.

Podwyżki! Ceny alkoholu i papierosów od 2023 mocno w górę!

Raczej nie trudno się domyślić, że skoro cena alkoholu będzie zdecydowanie za wysoka, wiele osób uruchomi własną, przydomową produkcję. Efekt? Państwo nie zarobi na podatkach, jakie są nałożone na produkty alkoholowe. To nie jedyny problem. W przypadku domowych trunków, trzeba pamiętać o kwestiach zdrowotnych. Niejednokrotnie czytaliśmy przecież o zatruciu alkoholowym, które spowodował pędzony w domowych warunkach bimber.

Jak informuje Bartłomiej Morzycki, związany z Browarami Polskimi, w 2022 roku samo piwo podrożało średnio aż o 15 procent. Prognozy na nadchodzący rok nie są obiecujące. Cena “złotego trunku” będzie rosła o kolejne 15 procent. Warto również zauważyć, że finalnie, w 2027 roku sama akcyza będzie rosła do 40 %. Pamiętajmy, że trzeba jeszcze doliczyć VAT, marże i inne, dodatkowe koszty, które z roku na rok są coraz wyższe.

