Obserwuj nas
Obserwuj nas
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok

Limitowana kolekcja Heritage High Cascades na jesień 2025

Jesień w rytmie Columbii. Zobacz jak przedstawia się limitowana kolekcja Heritage High Cascades.
Autor:Natalia Bajek
18/10/2025
Limitowana kolekcja Columbia Sportswear Heritage High Cascades. Limitowana kolekcja Columbia Sportswear Heritage High Cascades.
Limitowana kolekcja Columbia Sportswear Heritage High Cascades.
Spis treści ukryj
1. W sercu Oregonu – tam, gdzie wszystko się zaczęło
2. Retro styl spotyka nowoczesne technologie
3. Kurtka, która potrafi wszystko
4. Styl, który mówi „jestem gotowy”

Jesień ma swój rytm – chłodne poranki, długie wieczory i ten wyjątkowy moment, kiedy świat zielenieje tylko po to, by zaraz spłonąć w złocie i czerwieni. To właśnie ten klimat zainspirował markę Columbia Sportswear, która wprowadza na rynek nową, limitowaną kolekcję Heritage High Cascades. To ukłon w stronę tradycji, ale z nowoczesnym twistem – bo styl retro nigdy nie wychodzi z mody, zwłaszcza gdy łączy się z funkcjonalnością outdoorową.

Limitowana kolekcja Columbia Sportswear Heritage High Cascades.
Limitowana kolekcja Columbia Sportswear Heritage High Cascades.

W sercu Oregonu – tam, gdzie wszystko się zaczęło

Nowa odsłona Heritage to podróż do serca Oregonu – miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Pasmo górskie High Cascades to nie tylko malowniczy krajobraz, ale też symbol wytrzymałości i wolności, które od zawsze były DNA Columbii. Właśnie tam marka nauczyła się, że dobra odzież musi nie tylko świetnie wyglądać, ale przede wszystkim chronić przed tym, co nieprzewidywalne – deszczem, wiatrem i błotem.

Limitowana kolekcja Columbia Sportswear Heritage High Cascades.
Limitowana kolekcja Columbia Sportswear Heritage High Cascades.

Retro styl spotyka nowoczesne technologie

W kolekcji Columbia Heritage High Cascades klasyka spotyka się z nowoczesnością. Projektanci sięgnęli do archiwów z lat 70., wyciągając z nich to, co najlepsze: retro kroje, wyciszone barwy ziemi i charakterystyczne nadruki z motywami gór. Ale nie ma tu mowy o modzie tylko dla nostalgików – każda kurtka, bluza czy kamizelka jest naszpikowana nowoczesnymi technologiami. Omni-Shield chroni materiał przed deszczem i zabrudzeniami, a miękkie tkaniny softshellowe dają pełną swobodę ruchu.

Limitowana kolekcja Columbia Sportswear Heritage High Cascades.
Limitowana kolekcja Columbia Sportswear Heritage High Cascades.

Kurtka, która potrafi wszystko

Sercem kolekcji jest kurtka Columbia High Cascades 3-in-1 – prawdziwy multitasker jesieni. Można ją nosić na kilka sposobów: jako lekką warstwę, ciepłą bomberkę lub połączyć oba elementy w jedną całość. Bonus? Bomberka jest dwustronna, więc zmienia styl jak za dotknięciem ręki. Do tego Columbia dorzuca softshellowe spodnie w miejskim kroju, ocieplane koszulowe kurtki, kamizelki i bluzy, które równie dobrze sprawdzą się na szlaku, co podczas weekendu w mieście.

Limitowana kolekcja Columbia Sportswear Heritage High Cascades.
Limitowana kolekcja Columbia Sportswear Heritage High Cascades.

Styl, który mówi „jestem gotowy”

Limitowana kolekcja Heritage High Cascades to propozycja dla tych, którzy kochają przygodę – nie tylko w górach, ale i w codziennym życiu. To styl, który mówi: „tak, jestem gotowy na każdą pogodę”.

Kolekcja dostępna jest już w sprzedaży w sklepach PRM.com i Answear.com – ale lepiej się pośpiesz, bo jak to z limitowanymi seriami bywa, znikają szybciej niż letnie słońce za chmurami.

Sprawdź również kolekcję Columbia Cool Hike.

Autor:Natalia Bajek
Opublikowane
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Promocja Stihl jesień 2025 - cashback do 3500 zł!
Reklama

Sprawdź również