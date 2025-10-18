Limitowana kolekcja Heritage High Cascades na jesień 2025

Jesień ma swój rytm – chłodne poranki, długie wieczory i ten wyjątkowy moment, kiedy świat zielenieje tylko po to, by zaraz spłonąć w złocie i czerwieni. To właśnie ten klimat zainspirował markę Columbia Sportswear, która wprowadza na rynek nową, limitowaną kolekcję Heritage High Cascades. To ukłon w stronę tradycji, ale z nowoczesnym twistem – bo styl retro nigdy nie wychodzi z mody, zwłaszcza gdy łączy się z funkcjonalnością outdoorową.

Limitowana kolekcja Columbia Sportswear Heritage High Cascades.

W sercu Oregonu – tam, gdzie wszystko się zaczęło

Nowa odsłona Heritage to podróż do serca Oregonu – miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Pasmo górskie High Cascades to nie tylko malowniczy krajobraz, ale też symbol wytrzymałości i wolności, które od zawsze były DNA Columbii. Właśnie tam marka nauczyła się, że dobra odzież musi nie tylko świetnie wyglądać, ale przede wszystkim chronić przed tym, co nieprzewidywalne – deszczem, wiatrem i błotem.

Retro styl spotyka nowoczesne technologie

W kolekcji Columbia Heritage High Cascades klasyka spotyka się z nowoczesnością. Projektanci sięgnęli do archiwów z lat 70., wyciągając z nich to, co najlepsze: retro kroje, wyciszone barwy ziemi i charakterystyczne nadruki z motywami gór. Ale nie ma tu mowy o modzie tylko dla nostalgików – każda kurtka, bluza czy kamizelka jest naszpikowana nowoczesnymi technologiami. Omni-Shield chroni materiał przed deszczem i zabrudzeniami, a miękkie tkaniny softshellowe dają pełną swobodę ruchu.

Kurtka, która potrafi wszystko

Sercem kolekcji jest kurtka Columbia High Cascades 3-in-1 – prawdziwy multitasker jesieni. Można ją nosić na kilka sposobów: jako lekką warstwę, ciepłą bomberkę lub połączyć oba elementy w jedną całość. Bonus? Bomberka jest dwustronna, więc zmienia styl jak za dotknięciem ręki. Do tego Columbia dorzuca softshellowe spodnie w miejskim kroju, ocieplane koszulowe kurtki, kamizelki i bluzy, które równie dobrze sprawdzą się na szlaku, co podczas weekendu w mieście.

Styl, który mówi „jestem gotowy”

Limitowana kolekcja Heritage High Cascades to propozycja dla tych, którzy kochają przygodę – nie tylko w górach, ale i w codziennym życiu. To styl, który mówi: „tak, jestem gotowy na każdą pogodę”.

Kolekcja dostępna jest już w sprzedaży w sklepach PRM.com i Answear.com – ale lepiej się pośpiesz, bo jak to z limitowanymi seriami bywa, znikają szybciej niż letnie słońce za chmurami.

