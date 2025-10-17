Roborock znów podkręca tempo. Po wrześniowej premierze na targach IFA 2025, ich najnowszy robot sprzątający – Roborock Qrevo Curv 2 Pro – właśnie trafił do sprzedaży w Polsce. I nie jest to byle gadżet, bo to sprzęt, który może spokojnie zastąpić nie tylko odkurzacz, ale i mopa, a przy tym nie wygląda jak czołg próbujący wjechać pod kanapę.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro – robot sprzątający z funkcją mopowania.

Smukły, ale mocny jak odkurzacz przemysłowy

Zacznijmy od tego, co robi największe wrażenie – 25 000 Pa mocy ssania. To poziom, który jeszcze kilka lat temu brzmiałby jak żart, a dziś Roborock pakuje go w obudowę o wysokości zaledwie 7,98 cm. Oznacza to, że Roborock Qrevo Curv 2 Pro wjedzie tam, gdzie większość robotów się po prostu poddaje – pod szafki, sofy, łóżka, a nawet pod te meble, które sami udajemy, że „wcale nie są takie brudne”.

Za tę moc odpowiada technologia HyperForce, znana już z poprzednich modeli, ale tutaj dopalona do maksimum. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli masz w domu dywany z długim włosiem, robot da sobie radę bez konieczności powtarzania trasy.

Sprytniejszy niż wygląda

Jednym z ciekawszych dodatków jest nowy system AdaptiLift Chassis. To coś w rodzaju zawieszenia, które automatycznie dopasowuje wysokość robota do rodzaju podłoża. Wjeżdża na dywan – unosi się. Wraca na panele – opuszcza. Wszystko dzieje się bez Twojego udziału. Efekt? Do 30% lepsze czyszczenie na dywanach i zero problemów z przejazdami między pomieszczeniami.

Do tego dochodzi RetractSense, czyli sprytna nawigacja LiDAR, która potrafi sama „schować” czujnik, gdy robot wjeżdża pod meble. Brzmi jak detal, ale w praktyce to właśnie takie drobiazgi robią różnicę – nic nie zahacza, nic się nie blokuje.

Mopowanie na poziomie premium

Roborock nie zapomniał o mopowaniu. Roborock Qrevo Curv 2 Pro korzysta z podwójnego systemu mopów obracających się z prędkością do 200 obrotów na minutę i generujących nacisk 12 N. W skrócie: jeśli coś się przykleiło do podłogi – on to zedrze.

Robot ma też funkcję automatycznego podnoszenia mopów, więc nie musisz martwić się o dywany – nie będą mokre. Nowa szczotka DuoDivide dobrze radzi sobie z włosami (nawet do 40 cm długości), a boczna szczotka FlexiArm Arc zgarnia kurz przy krawędziach, co zawsze było słabym punktem robotów sprzątających.

Mycie mopów w 100°C – bez żartów

Stacja dokująca Multifunctional Dock 3.0 Hygiene+ to coś więcej niż zwykły „garaż” dla robota. Myje mopy wrzątkiem o temperaturze 100°C, usuwa tłuszcz i bakterie, a na koniec je suszy ciepłym powietrzem (55°C). W praktyce oznacza to, że po sprzątaniu nie zostaje ten charakterystyczny „zapach wilgoci”, który wiele osób doprowadzał do szału.

Robot sam też opróżnia pojemnik na kurz – i to na tyle skutecznie, że możesz o nim zapomnieć nawet na siedem tygodni. Idealne rozwiązanie, jeśli nie masz czasu (albo ochoty) na codzienne grzebanie w sprzęcie.

Inteligencja, która naprawdę coś daje

W Roborock Qrevo Curv 2 Pro znajdziemy Reactive AI, czyli system rozpoznawania przeszkód, który odróżnia kabel od skarpetki, a skarpetkę od kota. Robot rozpoznaje ponad 200 typów obiektów, a dzięki kamerze RGB i światłu strukturalnemu działa skutecznie nawet w półmroku.

Jeśli masz w domu dzieci lub zwierzęta – docenisz ten poziom „czujności”. No i tak, można do niego mówić – wystarczy zawołać „Hello Rocky”, żeby robot ruszył do pracy. Wspiera też standard Matter, więc dogada się z innymi inteligentnymi urządzeniami w domu.

Sprzątanie, które dopasowuje się do Ciebie

Aplikacja Roborock SmartPlan 3.0 potrafi analizować Twoje nawyki i sama dostosowuje plan sprzątania. Przykład? Jeśli robot zauważy, że kuchnia jest codziennie bardziej zabrudzona po 18:00 – sam zaplanuje tam dokładniejsze czyszczenie.

To jeden z tych dodatków, które naprawdę robią różnicę w codziennym użytkowaniu. W końcu o to chodzi w automatyzacji – żeby nie musieć niczego pilnować.

Bezpieczny nawet dla najmłodszych

Qrevo Curv 2 Pro przeszedł testy TUV Rheinland, SGS i TUV SUD. Oznacza to, że usuwa ponad 99,9% alergenów, sierści i roztoczy, a przy tym jest certyfikowany jako bezpieczny dla niemowląt i zwierząt. W skrócie – można mu zaufać nawet w domu, gdzie biegają dzieci i pies.

Cena i dostępność

Nowy Roborock Qrevo Curv 2 Pro można już kupić w Polsce. Cena? 5 599 zł – czyli sporo, ale patrząc na to, co potrafi, trudno się dziwić, że producent celuje w segment premium. Jeśli chcesz poznać szczegóły, odwiedź stronę Roborock Polska.

Zadebiutował we wrześniu na IFA 2025 w Berlinie, a teraz trafia na półki w polskich sklepach. Jeśli więc szukasz robota, który faktycznie sprząta, a nie tylko udaje, że sprząta – Qrevo Curv 2 Pro może być jednym z ciekawszych wyborów tej jesieni.