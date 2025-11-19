Dreame odpala kolejny etap Black Month 2025! Co tym razem?

Black Friday zbliża się wielkimi krokami, a Dreame już teraz rozkręca promocje tak mocno, że trudno przejść obok nich obojętnie. Stąd też akcja o nazwie: „Black Month 2025”. Marka udowadnia, że smart home wcale nie musi kosztować pół wypłaty – szczególnie jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z inteligentnym sprzątaniem. W ofercie pojawiło się sporo „starterów”, które pozwalają wejść w świat automatyki domowej bez bólu portfela. Krótko mówiąc: teraz jest najlepszy moment, żeby tradycyjny mop i odkurzacz odesłać na zasłużoną emeryturę.

Dreame Black Month 2025. Na zdjęciu Dreame R20.

Dreame L10s Ultra Gen 2 – robot, który sprząta, myśli i… sam o siebie dba

Jeśli marzy Ci się dom, który ogarnia bałagan bez Twojego udziału, to L10s Ultra Gen 2 jest idealnym pierwszym krokiem. Ten robot łączy bajery z najwyższej półki w cenie, która w Black Month 2025 potrafi zaskoczyć. Znaleźliśmy ten model w Media Expert za 1689 zł.

Co oferuje?

10 000 Pa mocy ssania w technologii Vormax™ – radzi sobie z brudem na każdym podłożu.

w technologii Vormax™ – radzi sobie z brudem na każdym podłożu. MopExtend™ , czyli wysuwane pady aż do 4 cm – narożniki w końcu przestaną być „zapomnianą strefą”.

, czyli wysuwane pady aż do 4 cm – narożniki w końcu przestaną być „zapomnianą strefą”. DuoScrub™ – dwa obrotowe mopy, które polerują podłogę jak zawodowcy.

Ale prawdziwym sztosem jest jego autonomia. Stacja myje i suszy mopy, a system DualBoost 2.0 opróżnia zbiornik kurzu. Efekt? Nawet 75 dni totalnego spokoju. Do tego szybkie ładowanie skraca przerwę na regenerację o 30%. Słowem – robot, który robi wszystko za Ciebie.

Dreame Black Month 2025.

Dreame R20 – koniec z „ciąganiem kabla” po całym domu

Chcesz przejść na bezprzewodowe sprzątanie? R20 to świetny kompan. Lekki, poręczny, z silnikiem kręcącym się 150 000 razy na minutę i mocą ssania 27 000 Pa (190 AW). W praktyce – potężny, ale przyjazny w obsłudze.

Największe plusy?

Szczotka w kształcie litery V z podświetleniem LED – kurz nie ma gdzie się schować.

z podświetleniem LED – kurz nie ma gdzie się schować. Inteligentne dopasowanie mocy do zabrudzeń – bateria (nawet 90 min pracy!) jest wykorzystywana z głową.

Wyświetlacz LCD, który mówi, co dzieje się w urządzeniu.

W promocji R20 można dorwać już za 999 zł – zobacz ten odkurzacz w Media Expert.

Dreame H12 Pro FlexReach – specjalista od katastrof domowych

Rozlane mleko? Rozsypana mąka? Plama, która wygląda jak poranna zemsta kawy? H12 Pro FlexReach to urządzenie typu Wet&Dry, które ogarnia i mokre, i suche dramaty.

Trumfy:

18 000 Pa mocy ssania i inteligentne tryby.

mocy ssania i inteligentne tryby. Konstrukcja 180° Lie-Flat – odkurzacz kładzie się płasko i wślizguje tam, gdzie inne nawet nie próbują.

– odkurzacz kładzie się płasko i wślizguje tam, gdzie inne nawet nie próbują. Dual Rotation Self-Cleaning – wałek myje się sam w 90°C i później suszy gorącym powietrzem.

– wałek myje się sam w 90°C i później suszy gorącym powietrzem. TangleCut™ i Dual Edge Cleaning – bez plątania włosów i z idealnie czystymi krawędziami.

Cena w Black Month? 1 249 zł. (znalazłam go w Media Expert za 1149 zł)

Dreame Black Month 2025. Na zdjęciu Dreame H12P FlexReach.

Dreame Glory – mała suszarka, wielka zmiana dla włosów

Nie tylko podłogi zasługują na smart upgrade. Suszarka Dreame Glory to małe, lekkie cudeńko, które dba o włosy mądrzej, a nie mocniej.

Co potrafi?

Silnik 110 000 rpm i przepływ 70 m/s – włosy do ramion wysychają w 2 minuty .

– włosy do ramion wysychają w . 300 mln jonów ujemnych/cm³ – zero elektryzowania, zero puszenia.

– zero elektryzowania, zero puszenia. 4 tryby temperatury, w tym stałe, bezpieczne 57°C .

. Głośność <76 dB – możesz suszyć nawet wtedy, gdy ktoś śpi za ścianą.

W Black Month – tylko 299 zł. (sprawdź suszarkę w Media Expert)

Dreame Black Month 2025. Na zdjęciu Dreame Glory.

Black Friday? Raczej Dreame Black Month 2025 = idealny moment na upgrade

Jeśli zastanawiałeś się nad wejściem w świat smart sprzątania, to Dreame Black Month 2025 jest po to, żeby w końcu zrobić ten pierwszy krok. Promocje trwają prawie cały miesiąc – aż do 1 grudnia 2025 r. – i obejmują kilkadziesiąt urządzeń.

Czy to najlepszy czas, żeby odmienić swoje domowe obowiązki? Zdecydowanie tak. Tym bardziej że moc i technologia nigdy nie były tak… przystępne cenowo.

Sprawdź nasz test Dreame H15 Pro.