Dreame odpala kolejny etap Black Month 2025! Co tym razem?

Black Friday zbliża się wielkimi krokami, a Dreame już teraz rozkręca promocje tak mocno, że trudno przejść obok nich obojętnie. Stąd też akcja o nazwie: „Black Month 2025”. Marka udowadnia, że smart home wcale nie musi kosztować pół wypłaty – szczególnie jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z inteligentnym sprzątaniem. W ofercie pojawiło się sporo „starterów”, które pozwalają wejść w świat automatyki domowej bez bólu portfela. Krótko mówiąc: teraz jest najlepszy moment, żeby tradycyjny mop i odkurzacz odesłać na zasłużoną emeryturę.
Dreame L10s Ultra Gen 2 – robot, który sprząta, myśli i… sam o siebie dba
Jeśli marzy Ci się dom, który ogarnia bałagan bez Twojego udziału, to L10s Ultra Gen 2 jest idealnym pierwszym krokiem. Ten robot łączy bajery z najwyższej półki w cenie, która w Black Month 2025 potrafi zaskoczyć. Znaleźliśmy ten model w Media Expert za 1689 zł.
Co oferuje?
- 10 000 Pa mocy ssania w technologii Vormax™ – radzi sobie z brudem na każdym podłożu.
- MopExtend™, czyli wysuwane pady aż do 4 cm – narożniki w końcu przestaną być „zapomnianą strefą”.
- DuoScrub™ – dwa obrotowe mopy, które polerują podłogę jak zawodowcy.
Ale prawdziwym sztosem jest jego autonomia. Stacja myje i suszy mopy, a system DualBoost 2.0 opróżnia zbiornik kurzu. Efekt? Nawet 75 dni totalnego spokoju. Do tego szybkie ładowanie skraca przerwę na regenerację o 30%. Słowem – robot, który robi wszystko za Ciebie.
Dreame R20 – koniec z „ciąganiem kabla” po całym domu
Chcesz przejść na bezprzewodowe sprzątanie? R20 to świetny kompan. Lekki, poręczny, z silnikiem kręcącym się 150 000 razy na minutę i mocą ssania 27 000 Pa (190 AW). W praktyce – potężny, ale przyjazny w obsłudze.
Największe plusy?
- Szczotka w kształcie litery V z podświetleniem LED – kurz nie ma gdzie się schować.
- Inteligentne dopasowanie mocy do zabrudzeń – bateria (nawet 90 min pracy!) jest wykorzystywana z głową.
- Wyświetlacz LCD, który mówi, co dzieje się w urządzeniu.
W promocji R20 można dorwać już za 999 zł – zobacz ten odkurzacz w Media Expert.
Dreame H12 Pro FlexReach – specjalista od katastrof domowych
Rozlane mleko? Rozsypana mąka? Plama, która wygląda jak poranna zemsta kawy? H12 Pro FlexReach to urządzenie typu Wet&Dry, które ogarnia i mokre, i suche dramaty.
Trumfy:
- 18 000 Pa mocy ssania i inteligentne tryby.
- Konstrukcja 180° Lie-Flat – odkurzacz kładzie się płasko i wślizguje tam, gdzie inne nawet nie próbują.
- Dual Rotation Self-Cleaning – wałek myje się sam w 90°C i później suszy gorącym powietrzem.
- TangleCut™ i Dual Edge Cleaning – bez plątania włosów i z idealnie czystymi krawędziami.
Cena w Black Month? 1 249 zł. (znalazłam go w Media Expert za 1149 zł)
Dreame Glory – mała suszarka, wielka zmiana dla włosów
Nie tylko podłogi zasługują na smart upgrade. Suszarka Dreame Glory to małe, lekkie cudeńko, które dba o włosy mądrzej, a nie mocniej.
Co potrafi?
- Silnik 110 000 rpm i przepływ 70 m/s – włosy do ramion wysychają w 2 minuty.
- 300 mln jonów ujemnych/cm³ – zero elektryzowania, zero puszenia.
- 4 tryby temperatury, w tym stałe, bezpieczne 57°C.
- Głośność <76 dB – możesz suszyć nawet wtedy, gdy ktoś śpi za ścianą.
W Black Month – tylko 299 zł. (sprawdź suszarkę w Media Expert)
Black Friday? Raczej Dreame Black Month 2025 = idealny moment na upgrade
Jeśli zastanawiałeś się nad wejściem w świat smart sprzątania, to Dreame Black Month 2025 jest po to, żeby w końcu zrobić ten pierwszy krok. Promocje trwają prawie cały miesiąc – aż do 1 grudnia 2025 r. – i obejmują kilkadziesiąt urządzeń.
Czy to najlepszy czas, żeby odmienić swoje domowe obowiązki? Zdecydowanie tak. Tym bardziej że moc i technologia nigdy nie były tak… przystępne cenowo.
Sprawdź nasz test Dreame H15 Pro.