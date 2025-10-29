Dreame Miracle Pro i Gusto to nowe suszarki. Co oferują?

Piękne, lśniące i zdrowe włosy – brzmi jak marzenie? Dreame postanowiło zrobić z tego rzeczywistość. Marka znana z inteligentnych sprzętów do domu wkracza jeszcze mocniej w świat beauty i prezentuje dwie nowe suszarki: Dreame Miracle Pro oraz Dreame Gusto. Jedna to prawdziwe domowe spa w miniaturowej formie, druga – lekka, szybka i uniwersalna maszyna do codziennego użytku. Obie udowadniają, że suszarka do włosów w 2025 roku to nie tylko gorące powietrze, ale przede wszystkim technologia w służbie pielęgnacji.

Dreame Gusto – suszarka do włosów.

Nowa era suszenia włosów

Codzienne suszenie włosów to niby nic wielkiego – włączasz, suszysz, gotowe. Ale Dreame podchodzi do tego inaczej. Według marki, suszenie to rytuał pielęgnacyjny, który może poprawić kondycję włosów i skóry głowy. Zamiast przesuszać pasma, nowe modele mają je nawilżać, wzmacniać i zabezpieczać. A wszystko dzięki rozwiązaniom, które jeszcze kilka lat temu kojarzyły się raczej z profesjonalnymi salonami fryzjerskimi niż z domową łazienką.

Dreame Gusto – suszarka do włosów.

Miracle Pro – luksusowe spa w Twojej dłoni

Jeśli suszarka mogłaby mieć duszę, to Dreame Miracle Pro byłaby perfekcjonistką. Od designu po technologie – tu wszystko gra jak w dobrze zestrojonej orkiestrze.

Na pierwszy plan wysuwa się moduł 3D Supercritical Atomization. Brzmi kosmicznie? Bo trochę tak jest. To system, który zamienia pielęgnacyjny olejek w ultradrobny aerozol. W tej formie składniki odżywcze – jak mikro-keratyna, ekstrakt z białych trufli czy kawioru głębinowego – przenikają głęboko w strukturę włosa, nawilżając go i regenerując od środka. To coś jak maseczka regenerująca, tylko że w powietrzu.

Dreame dorzuca do tego specjalną esencję Boca, bez silikonów, za to pełną naturalnych ekstraktów. Efekt? Zdrowsza skóra głowy, mocniejsze cebulki i widocznie gładsze pasma.

Ale to dopiero początek. Miracle Pro wykorzystuje również terapię czerwonym światłem – taką, jaką stosuje się w profesjonalnych zabiegach na skórę. Światło o długościach fal 633 nm i 1064 nm pobudza mikrokrążenie, dotlenia mieszki włosowe i wspiera ich regenerację. A że wszystko odbywa się podczas zwykłego suszenia – no cóż, brzmi jak magia przyszłości.

Do tego 600 milionów jonów ujemnych na centymetr sześcienny – liczba, która może zawstydzić niejeden jonizator powietrza. Jony te skutecznie domykają łuski włosa, zapobiegają puszeniu i elektryzowaniu się fryzury. Rezultat: gładkie, błyszczące włosy bez efektu „miotły”.

Sztuczna inteligencja w suszarce? Tak, serio

Dreame Miracle Pro to także sprzęt z własnym „mózgiem”. Dzięki systemowi SmartFlow AI, suszarka na bieżąco analizuje odległość od włosów i automatycznie dostosowuje temperaturę oraz siłę nawiewu. W praktyce oznacza to, że włosy nie są przegrzewane ani niszczone, niezależnie od tego, jak blisko trzymasz urządzenie. Całość wspiera czujnik NTC, który kontroluje ciepło 1000 razy na sekundę.

A skoro już o mocy mowa – cyfrowy silnik Dreame osiąga prędkość powietrza do 72 m/s, co pozwala wysuszyć krótkie włosy w… 40 sekund. Tak, mniej niż minuta do wyjścia z domu.

Do wyboru masz 6 trybów suszenia i 2 prędkości, które można łatwo śledzić na czytelnym ekranie LED.

Stylizacja na najwyższym poziomie

Dreame postawiło też na wygodę i personalizację. Miracle Pro rozpoznaje automatycznie nasadki i zapamiętuje ostatnie ustawienia – jak Twój fryzjerski asystent. W zestawie znajdziesz cztery końcówki:

Smooth Nozzle – dla gładkich, błyszczących włosów,

– dla gładkich, błyszczących włosów, Unfrizz Nozzle – by ujarzmić puszące się pasma,

– by ujarzmić puszące się pasma, Styling Nozzle – idealna do modelowania grzywki lub końcówek,

– idealna do modelowania grzywki lub końcówek, Diffuser Nozzle – obowiązkowa dla posiadaczek loków.

Design? Jak zwykle u Dreame – minimalistyczny i elegancki. Ergonomiczna rączka z teksturą skóry, galwaniczne wykończenie, wysokiej jakości etui i niska waga – tylko 420 gramów. A do tego poziom hałasu zaledwie 58 dB, czyli mniej niż rozmowa w kawiarni.

Na deser: automatyczny tryb uśpienia, gdy odłożysz suszarkę, i system zabezpieczeń przed przegrzaniem. Kabel ma 2,8 metra, więc koniec z tańcem wokół gniazdka.

Dreame Miracle Pro – suszarka do włosów.

Dreame Gusto – szybka, lekka i z klasą

Jeśli Miracle Pro to Rolls-Royce wśród suszarek, to Dreame Gusto jest jej młodszą, dynamiczną siostrą – równie stylową, ale bardziej codzienną i przystępną cenowo.

Gusto ma mocny silnik 2000 W, generujący przepływ powietrza do 60 m³/h. Co to daje? Suszenie nawet o 50% szybsze niż w poprzednich modelach.

Tu także pojawia się AI – tryb Smart AI korzysta z czujników ToF, które analizują odległość od głowy i dostosowują temperaturę w czasie rzeczywistym. Zbyt blisko? Suszarka automatycznie obniży ciepło, by chronić włosy i skórę.

Wygoda i stylizacja na medal

Gusto ma w zestawie aż cztery nasadki: klasyczną dyszę, dyfuzor, szczotkę owalną i końcówkę grzebieniową. Dzięki inteligentnemu systemowi rozpoznawania, suszarka wie, którą końcówkę właśnie założyłeś i sama dopasowuje optymalną temperaturę.

Trzy prędkości, cztery poziomy ciepła (w tym chłodny podmuch do utrwalenia fryzury) – wszystko po to, by każdy mógł dobrać idealne ustawienia do swoich włosów. Prosto, intuicyjnie i bez kombinowania.

Dreame Gusto – suszarka do włosów.

Cena i promocja – kiedy, gdzie, za ile

Obie nowości zadebiutowały 28 października 2025 r. i od razu trafiły do akcji promocyjnej Dreame Black Month, która potrwa do 14 listopada.

Dreame Miracle Pro – cena promocyjna 1 449 zł (zamiast 1 699 zł) – sprawdź ten model w Media Expert

– cena promocyjna (zamiast 1 699 zł) – Dreame Gusto – cena promocyjna 949 zł (zamiast 1 049 zł) – kliknij, a przeniesiesz się do Media Expert

Dostępne są w oficjalnych kanałach sprzedaży Dreame oraz w popularnych sklepach z elektroniką i sprzętem beauty.

Podsumowując – suszarka, która robi różnicę

Nowe suszarki Dreame to coś więcej niż urządzenia do suszenia włosów. To inteligentne, dopracowane technologicznie gadżety, które łączą piękno, funkcjonalność i troskę o zdrowie włosów. Miracle Pro to luksusowy sprzęt dla wymagających, którzy chcą mieć domowe spa zawsze pod ręką. Gusto – dla tych, którzy cenią szybkość, wygodę i dobry design.

Wspólny mianownik? Włosy, które wyglądają tak dobrze, że aż trudno uwierzyć, że wyszły spod suszarki, a nie spod ręki profesjonalnego stylisty.

Więc jeśli marzysz o tym, by Twoje włosy wyglądały cudownie i gustownie – Dreame właśnie pokazało, jak to zrobić.