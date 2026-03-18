Dreame w niższych cenach. Sprzęt, który oddaje Ci czas

Wiosna ma w sobie coś, co naturalnie skłania do zmian. Więcej światła, świeże powietrze, nowa energia – i to znajome poczucie, że dobrze byłoby „zacząć od nowa”. A skoro zaraz Wielkanoc, to moment idealny. Dreame ułatwi Ci to zadanie. Wprowadzisz nie tylko świeżość, ale przy okazji zyskasz czas, który jest cenniejszy niż pieniądze, które dzięki tej marce zaoszczędzisz.

Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

Porządki to oczywiście wspomniana już nowa energia. W teorii brzmi to świetnie, a w praktyce często oznacza jedno: listę rzeczy do zrobienia, która rośnie z każdą godziną. Coraz częściej jednak zamiast planować kolejne godziny ze ścierką i mopem, szukamy rozwiązań, które po prostu ułatwią codzienność. I właśnie w tym kontekście Dreame chce nam to ułatwić. Marka wystartowała z wielkanocną promocją obejmującą szeroką gamę urządzeń do sprzątania i codziennego użytku. Wśród nich znajdziemy zarówno zaawansowane roboty sprzątające, jak i sprzęty do szybkiego odświeżania przestrzeni czy gotowania.

Czystość, która dzieje się sama

Roboty sprzątające to dziś coś więcej niż gadżet – to realne odciążenie w codzienności. Szczególnie przed świętami, kiedy każdy detal zaczyna mieć znaczenie. Modele marki Dreame pokazują, jak bardzo zmieniła się ta kategoria.

Aqua10 Ultra Roller Complete nie tylko sprząta, ale dba też o higienę na poziomie, który jeszcze niedawno był zarezerwowany dla profesjonalnych rozwiązań – mam na myśli np. mycie rolki mopującej w wodzie o temperaturze 100 stopni Celsjusza. W aktualnej promocji można go znaleźć już od około 3 799 zł, chociaż znaleźliśmy go w Media Expert za około 3200 zł.

Aqua10 Ultra Track Complete oraz X50 Ultra idą krok dalej – radzą sobie z progami i nierównościami, które dla wielu urządzeń wciąż stanowią wyzwanie. Efekt? Sprzątanie przestaje być procesem, który trzeba nadzorować. Ich ceny zaczynają się odpowiednio od około 3 799 zł (w Media Expert za 3299 zł) oraz 3 199 zł. Z kolei L10s Ultra Gen3 to propozycja dla tych, którzy cenią maksymalną wygodę – automatyczne opróżnianie, czyszczenie mopów i uzupełnianie wody sprawiają, że sprzęt praktycznie działa sam. W promocji dostępny jest już od 1 849 zł (w Media Expert znajdziesz go za około 1600 zł).

Na zdjęciu Dreame X50 Ultra.

Urządzenia Wet & Dry marki Dreame

Wiosenne porządki rzadko są „lekkie”. Zaschnięte plamy, ślady po butach, kuchenne wyzwania – to wszystko wymaga czasu. A przynajmniej wymagało. Urządzenia Wet & Dry zmieniają ten schemat, łącząc odkurzanie i mycie w jednym, płynnym ruchu. H15 Mix daje pełną elastyczność dzięki zestawowi końcówek, które dopasowują się do różnych powierzchni i sytuacji – jego cena startuje od około 2 599 zł. H13 Pro stawia na moc i dostępny jest już od 1 099 zł. H12 Dual zapewnia komfort pracy bez ciągłego ładowania, kosztując od 1 149 zł, a G10 Pro udowadnia, że kompaktowe rozwiązania mogą być równie efektywne – tutaj ceny zaczynają się od 599 zł. To nie jest tylko oszczędność czasu. To zupełnie inne doświadczenie sprzątania.

H13 Pro to odkurzacz pionowy Wet & Dry od Dreame.

Szybkie odświeżenie bez wysiłku

Są sytuacje, kiedy nie potrzebujemy generalnych porządków, tylko szybkiego efektu. Odkurzacze pionowe idealnie wpisują się w ten scenariusz. Z30 AquaCycle łączy odkurzanie i mycie w jednym ruchu, wykorzystując wyłącznie czystą wodę, co przekłada się na widoczny efekt już po pierwszym przejściu. W promocji dostępny jest od około 1 499 zł.

T30 Flex natomiast pokazuje, że ergonomia ma znaczenie – zginana konstrukcja pozwala sprzątać pod meblami bez wysiłku i bez zmiany pozycji. To jeden z bardziej przystępnych modeli, którego cena zaczyna się od 499 zł. To detale, które w codziennym użytkowaniu robią największą różnicę.

Odkurzacz pionowy Dreame Z30 AquaCycle.

Wiosna to też moment dla siebie

W całym tym „ogarnięciu domu” łatwo zapomnieć o sobie. A przecież Wielkanoc to też moment, kiedy chcemy wyglądać dobrze i czuć się dobrze. I tutaj pojawiają się urządzenia do stylizacji.

Airstyle Pro to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala stworzyć fryzurę bez wychodzenia z domu – szybko, wygodnie i dokładnie tak, jak chcemy. W zależności od wersji kolorystycznej jego cena zaczyna się od około 929 zł.

Pocket Pro to z kolei opcja bardziej mobilna – kompaktowa, składana, idealna na wyjazdy. Tutaj ceny zaczynają się od 349 zł. Minimalistyczna forma, maksymalna funkcjonalność.

Dreame Dazzle i Hair Mini – suszarki w ofercie marki.

Lżej, szybciej, nowocześniej – nawet w kuchni

Świąteczne gotowanie nie musi oznaczać ciężkich potraw i długich godzin w kuchni. Airfryer Dreame AF30 pokazuje, że można inaczej – szybciej, lżej i bez kompromisów w smaku. Przy pojemności 7 litrów i technologii nawilżania, która zapobiega przesuszaniu, staje się realną alternatywą dla tradycyjnych metod. W promocji dostępny jest już od 399 zł. I to bez zbędnego wysiłku.

Czas na większe zmiany

Wiosenny reset często zaczyna się od detali, ale kończy na większych decyzjach. Nowa lodówka, piekarnik, zmywarka czy pralka to inwestycje, które realnie zmieniają codzienność. I właśnie teraz jest moment, kiedy takie decyzje mają największy sens. Dreame w swojej ofercie łączy nowoczesne technologie z estetyką, która wpisuje się w dzisiejsze wnętrza – funkcjonalność idzie tu w parze z designem.

Lodówki z serii Mega Pro Combi dostępne są już od około 2 049 zł, piekarnik OZ60 Pro od 3 499 zł, a zmywarki – w wybranych zestawach – można znaleźć nawet z dodatkowym airfryerem za symboliczną złotówkę. To tylko potwierdza, że to dobry moment na zmianę.

Do kiedy promocja?

Promocja Dreame trwa do 31 marca 2026 roku i obejmuje szeroką gamę urządzeń dostępnych w oficjalnych kanałach sprzedaży oraz u partnerów marki. A jeśli tej wiosny coś naprawdę warto zrobić. To po prostu ułatwić sobie życie.