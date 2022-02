Już czwarty rok z rzędu Finlandia wygrała plebiscyt na najszczęśliwszy kraj na świecie. Opiera się on na kilku filarach, w których państwa są kategoryzowane. Co więc przesądza o tym, że Finowie należą do najszczęśliwszych ludzi na Ziemi? Co tak bardzo różni Finlandię od Polski, która plasuje się na ponad 40 miejscu? Przyjrzyjmy się!

Badanie World Happiness Report przesądziło o zwycięstwie Finlandii

World Happiness Report to badanie poziomu szczęścia w państwach większości świata przez naukowców z wielu uniwersytetów w tym z USA, Kanady czy Wielkiej Brytanii. Co roku plebiscyt aktualizowany jest o kolejne, świeższe dane, co skutkuje nowymi wnioskami i nowym układem wśród obserwowanych państw. Czwarty rok to Finlandia figuruje na pierwszym miejscu.

Najbardziej porównywalną wartością jest zdecydowanie PKB per capita, są to w końcu suche liczby, które analitcy z łatwością mogą ubrać w atrakcyjne grafy, a te zdecydowanie łatwiej odczytać. Kłócić się jednak można, czy PKB jest skutecznym wskaźnikiem. Często przez jego wątpliwe przełożenie na rzeczywistość ignoruje się ten fragment badań. Dalej, za wskaźniki służą m. in. wsparcie socjalne dla obywateli, przewidywana długość życia czy wolność i swoboda podejmowania wszelakich decyzji.

Finlandia: czynniki społeczne były decydujące

Ogromny wpływ na wynik miało wsparcie, które Finowie dostają od państwa. Zbudowało ono poczucie bezpieczeńtwa, zarówno w życiu codziennym jak i w sytuacjach losowych jak choroby czy wypadki. Dodatkowo, w Finlandii przeciętna długość życia jest dłuższa od średniej z innych krajów, ale nie czyni to Finlandii, jak na przykład Japonii, krajem ludzi starych.

Jeśli chodzi o edukację, około 80% dorosłych od 24 do 64 roku życia ma wykształcenie wyższe. Szkoły mają ogromną autonomię, zarówno na etapie szkół podstawowych, średnich jak i uczelni wyższych. Finansowane są one ze środków lokalnych, co czyni je wolnymi od ewentualnej narzuconej przez rząd narracji.

Warte również zaznaczenia jest to, że Finowie pracują średnio mniej niż reszta krajów Europy. Różnica w godzinach w ujęciu rocznym wynosi około 100 roboczogodzin. Również rzadkim zjawiskiem jest branie nadgodzin, które bierze zaledwie 4% pracujących.

Finowie ufają sobie nawzajem – przekłada się to na lepszy poziom życia!

Jako społeczeństwo, Finowie są bardzo otwarci i ufni. Jak podaje SPCC, 92% z nich potrafi wskazać osobę, której może w pełni zaufać w kryzysowej sytuacji. Tak wysoki odsetek może oznaczać dużo mniejszą podatność na stres związany z rozwiązwaniem problemów, nie czujemy się w końcu samotni i wiemy skąd otrzymać pomoc.

Ponad 80% z nich deklaruje, że każdy dzień przynosi dużo więcej pozytywnych (radość, szczęście, motywacja do działania) doświadczeń niż tych, o których szybko chcieliby zapomnieć (stres, smutek, znużenie).

W kwestiach zdrowotnych Finlandia może również szczycić się czystym powietrzem oraz wodą. Badania wskazują, że potwietrze zawiera o blisko jedną czwartą mniej szkodliwych substancji, niż wynosi średnia w pozostałych krajach Europy. Jak deklarują sami Finowie, z czystości wody pitnej zadowolone jest ponad 90% obywateli!

Covid a bezpieczństwo i zdrowie

Finlandia jest flagowym przykładem jak radzić sobie z pandemią. Osiągnęła jeden z najniższych odsetków zarażonych do populacji, jak również zgonów do zarażeń. Przez zarówno posłuszeństwo obywateli jak i służbę zdrowia na wysokim poziomie dość szybko zażegnali najgroźniejsze fale pandemii i powrócili do względnej normalności.

Inne kraje Skandynawii również w czołówce

W pierwszej dziesiątce znalazły się praktycznie wszystkie kraje Skandynawii. Tuż za Finlandią plasuje się Dania, chwilę później Islandia. Nieco dalej znajdują się również Norwegia i Szwecja. Są to kraje bardzo bogate i rozwinięte. Kładą duży nacisk na bezpieczeństwo obywatela wraz z ewentualnym wsparciem finansowym. Ich gospodarki są na tyle duże i stabilne, że nie muszą martwić się wahaniami cen czy nagłymi kryzysami.

Z pewnością istnieje wiele rzeczy wśród działań państw Skandynawii, z których możemy czerpać wzorce. Kto wie, może kiedyś również i Polska wywinduje się do czołówki? Trzymajmy kciuki!