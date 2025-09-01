Obserwuj nas
Obserwuj nas
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok

Trust GXT 723 Ruya Fabric – nowy fotel dla graczy i do biura

Nowy fotel dla graczy ale i nie tylko. Zobacz propozycję od marki Trust.
Autor:Natalia Bajek
01/09/2025
Trust GXT 723 Ruya Fabric Trust GXT 723 Ruya Fabric
Trust GXT 723 Ruya Fabric
Spis treści ukryj
1. Komfort na pierwszym miejscu
2. Elastyczność dla gracza i pracownika
3. Solidny i przyjazny planecie
4. Cena i dostępność Trust GXT 723 Ruya Fabric – fotel dla graczy i do biura. Jest fajny!

Kto spędza długie godziny przy biurku – czy to przed monitorem w pracy, czy podczas maratonu w ulubionej grze – wie, że dobre krzesło to nie fanaberia, tylko must-have. Trust wchodzi więc na scenę z nowym fotelem GXT 723 Ruya Fabric, który łączy wygodę, elegancję i solidną konstrukcję. Innymi słowy: sprzęt, który sprawdzi się zarówno w domowym biurze, jak i w gamingowej jaskini.

Trust GXT 723 Ruya Fabric
Trust GXT 723 Ruya Fabric

Komfort na pierwszym miejscu

Ruya Fabric został zaprojektowany z myślą o wielogodzinnym użytkowaniu. Tapicerka z przewiewnej tkaniny dba o to, by nawet podczas upałów nie czuć się jak w saunie, a pianka o wysokiej gęstości zapewnia stabilne wsparcie dla pleców i siedzenia. Do tego dochodzą regulowane poduszki – lędźwiowa i szyjna – które można dopasować do własnych potrzeb albo całkiem odpiąć. Efekt? Mniej napięcia, lepsza koncentracja i wygoda od rana do nocy.

Elastyczność dla gracza i pracownika

Ten fotel nie zna słowa „sztywno”. Regulacja wysokości, odchylane oparcie, podłokietniki 3D i mechanizm bujania sprawiają, że każdy znajdzie swoją idealną pozycję – czy to do poważnych projektów, czy do odpoczynku w przerwie między kolejnymi misjami.

Trust GXT 723 Ruya Fabric
Trust GXT 723 Ruya Fabric

Solidny i przyjazny planecie

Trust zadbał też o to, by Ruya Fabric był wyborem odpowiedzialnym. Konstrukcja powstała z drewna z certyfikatem FSC®, co oznacza, że materiały pochodzą ze zrównoważonych źródeł. Do tego dochodzi podnośnik gazowy klasy 4, przetestowany do udźwigu 150 kg – fotel spokojnie posłuży przez lata.

Cena i dostępność Trust GXT 723 Ruya Fabric – fotel dla graczy i do biura. Jest fajny!

Trust GXT 723 Ruya Fabric jest już dostępny w sprzedaży. Cena? 999 zł – jak na fotel, który ma zadbać o plecy w pracy i w trakcie gamingowych sesji, brzmi całkiem rozsądnie.

Poznaj inne produkty tej marki odwiedzają stronę trust.com. Przy okazji sprawdź na co zwracać uwagę kupując fotel ergonomiczny.

Trust GXT 723 Ruya Fabric
Trust GXT 723 Ruya Fabric
Autor:Natalia Bajek
Opublikowane
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Promocja Stihl jesień 2025 - cashback do 3500 zł!
Reklama

Sprawdź również