Trust GXT 723 Ruya Fabric – nowy fotel dla graczy i do biura

Kto spędza długie godziny przy biurku – czy to przed monitorem w pracy, czy podczas maratonu w ulubionej grze – wie, że dobre krzesło to nie fanaberia, tylko must-have. Trust wchodzi więc na scenę z nowym fotelem GXT 723 Ruya Fabric, który łączy wygodę, elegancję i solidną konstrukcję. Innymi słowy: sprzęt, który sprawdzi się zarówno w domowym biurze, jak i w gamingowej jaskini.

Trust GXT 723 Ruya Fabric

Komfort na pierwszym miejscu

Ruya Fabric został zaprojektowany z myślą o wielogodzinnym użytkowaniu. Tapicerka z przewiewnej tkaniny dba o to, by nawet podczas upałów nie czuć się jak w saunie, a pianka o wysokiej gęstości zapewnia stabilne wsparcie dla pleców i siedzenia. Do tego dochodzą regulowane poduszki – lędźwiowa i szyjna – które można dopasować do własnych potrzeb albo całkiem odpiąć. Efekt? Mniej napięcia, lepsza koncentracja i wygoda od rana do nocy.

Elastyczność dla gracza i pracownika

Ten fotel nie zna słowa „sztywno”. Regulacja wysokości, odchylane oparcie, podłokietniki 3D i mechanizm bujania sprawiają, że każdy znajdzie swoją idealną pozycję – czy to do poważnych projektów, czy do odpoczynku w przerwie między kolejnymi misjami.

Trust GXT 723 Ruya Fabric

Solidny i przyjazny planecie

Trust zadbał też o to, by Ruya Fabric był wyborem odpowiedzialnym. Konstrukcja powstała z drewna z certyfikatem FSC®, co oznacza, że materiały pochodzą ze zrównoważonych źródeł. Do tego dochodzi podnośnik gazowy klasy 4, przetestowany do udźwigu 150 kg – fotel spokojnie posłuży przez lata.

Cena i dostępność Trust GXT 723 Ruya Fabric – fotel dla graczy i do biura. Jest fajny!

Trust GXT 723 Ruya Fabric jest już dostępny w sprzedaży. Cena? 999 zł – jak na fotel, który ma zadbać o plecy w pracy i w trakcie gamingowych sesji, brzmi całkiem rozsądnie.

Poznaj inne produkty tej marki odwiedzają stronę trust.com. Przy okazji sprawdź na co zwracać uwagę kupując fotel ergonomiczny.