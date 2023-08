Coś z jednej strony nieoczywistego, a z drugiej, jakby nie patrzeć – może i sensownego? Dlaczego Google kasuje widok stacji paliw w aplikacji Mapy? Czy dotyczy to wszystkich? Już wyjaśniam.

Nie wyobrażam sobie teraz podróżowania bez Map Google. OK, próbowałem rozwiązania oferowanego przez firmę Apple. Korzystam na co dzień z iPhone 14 Pro Max oraz Apple Watch 8 – na zegarku aplikacja spisuje się świetnie, jednak na smartfonie i w przypadku Apple CarPlay już nie do końca. Kto wie, może to przyzwyczajenie? Tak czy inaczej, o co chodzi z tym, że Google kasuje widok stacji paliw w aplikacji Mapy? Czy dotyczy to wszystkich użytkowników map, a może jednak konkretnej grupy?

Google kasuje widok stacji paliw w aplikacji Mapy. Dlaczego?

Niektórzy nie zobaczą już stacji paliw w aplikacji Google Mapy. Dlaczego?

Już tłumaczę. Niektórzy posiadacze samochodów wcale nie muszą korzystać ze stacji paliw. Dlaczego? Odpowiedź jest oczywista – jeżdżą autami elektrycznymi. A to oznacza, że paliwo jest im zbędne do jazdy. Właśnie dlatego Google wydało nową aktualizację w aplikacji Mapy. Jak informuje w najnowszym komunikacie, ma to na celu ułatwienie posiadaczom tego typu pojazdów w znalezieniu najważniejszych danych w przypadku nawigacji. To oznacza, że dla właścicieli samochodów elektrycznych zastąpiono stacje paliw, miejscami do ładowania. Warto również wspomnieć, że ta zmian dotyczy Mapy Google dla Android Auto. Posiadacze smartfonów Apple mogą “spać spokojnie”.

Google kasuje widok stacji paliw w aplikacji Mapy. Dlaczego?

Google kasuje widok stacji paliw w aplikacji Mapy. Niby ma to sens, chociaż, czy ja wiem?

Z jednej strony racja. Po co posiadaczom samochodów elektrycznych informacje o stacjach paliw? W nowej aktualizacji Map Google będą mogli sprawdzić zarówno rodzaje wtyczek przy danym punkcie ładowania, a także prędkość ładowarek. To ważne informacje, tym bardziej, że nie oszukujmy się – w naszym kraju temat “uzupełniania mocy” jest skomplikowany. Bo jak inaczej nazwać tak biedną infrastrukturę? Już nie wspominam o problemach z ładowaniem – szczególnie w mniejszych miastach.

Mieszkasz w małym mieście? Zapomnij o aucie elektrycznym. Tak czasami wygląda kwestia ładowania.

Jest też druga strona medalu wspomnianej aktualizacji. Wydaje mi się, że warto jednak wiedzieć, gdzie są ulokowane stacje paliw. Nawet jeśli jeździmy samochodem na prąd. Dlaczego? Często – przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń – przy punktach ładowania nie ma innej infrastruktury. Dlatego też jadąc dalej zatrzymujemy się właśnie na stacji paliw – niezależnie czy będzie to samochód elektryczny czy spalinowy – aby kupić, chociażby kawę bądź hot-doga.