Hama True Wireless Style – test. Słuchawki bezprzewodowe bluetooth

Słuchawki bezprzewodowe bluetooth stały się bardzo popularne w ostatnich latach. Zapewniają wygodę i komfort użytkowania oraz całkowitą swobodę ruchu. Możesz używać ich wszędzie i podczas wykonywania każdej czynności. Zalet słuchawek bezprzewodowych jest dużo, a jak jest w przypadku Hama True Wireless Style?

Specyfikacja techniczna

Czas działania: 4h (20h ze stacją ładującą)

Czas ładowania: 2h

Tryb uśpienia: do 40h

Zasięg transmisji: 10m

Bluetooth 5.0

Pasmo częstotliwości 2402 – 2480 MHz

Zakres częstotliwości (słuchawki): 20 Hz – 20 kHz

Zakres częstotliwości (mikrofon): 10 Hz – 10 kHz

Czułość słuchawek: 90 dB +/- 3 dB

Czułość mikrofonu: -42 dB +/- 3 dB

Wielokierunkowy mikrofon

Funkcja QuickPair

Waga: 50g (jednej słuchawki: 5g)

Kompatybilność z asystentami głosowymi Google Assistant i Siri

Budowa i design

Po wyjęciu z pudełka pierwsze co zobaczymy to świetnie prezentujące się etui, które nie wydaje się zbyt masywne. Czarny kolor, delikatne wcięcie pod klapką i mały napis z logiem producenta to jedyne co rzuci nam się w oczy. Gdy obrócimy je, zobaczymy wejście na złącze microUSB i LED-owy wskaźnik naładowania.

Po otworzeniu magnetycznej klapki zobaczymy dokanałowe słuchawki bezprzewodowe Hama True Wireless Style. Ich budowa jest raczej nietypowa, ponieważ ich elementem jest charakterystyczny „pałąk”, który możemy zauważyć również w designie Apple Airpods. Na każdej słuchawce znajduje się dioda LED, która wskazuje poziom naładowania. Jeżeli chodzi o jakość wykonania to byłem pozytywnie zaskoczony.

Nie spodziewałem się, że elementy będą tak świetnie spasowane i jakość materiałów będzie tak wysoka. Magnes działa bardzo dobrze i daje pewną satysfakcje podczas zamykania, a słuchawki mimo lekkiej wagi (5 gramów jedna) nie wydają się „tanie”. Czasami lekka waga produktu może świadczyć o cienkiej warstwie plastiku i tanim wykonaniu, ale nie w tym przypadku. Hama True Wireless Style spokojnie może rywalizować pod tym względem z produktami z wyższej półki. Osobiście design uważam za duży plus oraz nie doświadczyłem problemów w jakości wykonania w postaci skrzypnięć czy niedopasowania elementów.

Etui Hama True Wireless Style przód

Etui Hama True Wireless Style tył

Hama True Wireless – dźwięk i wyciszenie

Dźwięk również pozytywnie zaskakuje, ponieważ gdy słuchawki całkowicie się dogrzały to nie można było nic im zarzucić. Ciężko porównywać jakość dźwięku między Hama True Wireless Style, a na przykład testowanym przez nas ostatnio modelem od Sennheiser. Jednak jest to całkowicie inny przedział cenowy, ponieważ cena Sennheiser Momentum True Wireless wynosi około 700 złotych. Testowany model na stronie producenta wyceniany jest na 199 złotych. Stosunek cena/jakość jest na pewno mocną stroną tego modelu. Kolejnym, nawet większym plusem jest wyciszenie słuchawek. Może po prostu ich kształt idealnie dopasował się do moich uszu, a może to wyciszenie było jednym z elementów, na których producent chciał się skupić najbardziej. Tak czy inaczej wyciszenie jest tak dobre, że podczas rozmowy z drugą osobą musiałem czasami wyciągnąć słuchawki z uszu mimo zapauzowanej już wcześniej muzyki.

Słuchawki bezprzewodowe bluetooth + Etui/Powerbank

Hama True Wireless Style w praktyce

Warto zacząć od połączenia w jakie wyposażony jest ten model. Oferuje on łączność za pomocą Bluetooth 5.0 oraz funkcję QuickPair. Jak wiemy zastosowanie powyższych technologii znacznie polepsza jakość i precyzję użytkowania oraz zmniejsza zapotrzebowanie na baterię. Sam zauważyłem, że słuchawki łączyły się z telefonem zaraz po wyciągnięciu z etui. W większości przypadków nie zdążyłem nawet włożyć ich do uszu. Producent podaje, że zasięg transmisji wynosi 10 metrów. Nie mogę się nie zgodzić, ponieważ wiele razy wydawało mi się, że oddaliłem się nawet bardziej. Jako zapalony gracz koszykówki lubię potrenować słuchając muzyki, a połączenie zasięgu i lekkości słuchawek sprawiło, że po chwili zapomniałem, że mam je na sobie.

Jak wiemy słuchawki Hama True Wireless Style wyposażone zostały w wielokierunkowy mikrofon, który również działał bez zarzutu. Połączenie z wielofunkcyjnym czujnikiem dotyku sprawiło, że nie musiałem nawet podchodzić do telefonu by na przykład zmienić utwór. Tu jednak chciałbym się zatrzymać i zwrócić uwagę na jedną z niewielu wad tych słuchawek. Jest to wspomniany własnie czujnik dotyku. Jak dla mnie jest on zbyt czuły i sprawił mi wiele kłopotów, dlatego moja ocena końcowa drastycznie spada. Wiele razy zdarzyło mi się przełączyć utwór podczas poprawiania położenia słuchawki lub rozmowy z drugą osobą. Starałem się wyciągać je za „pałąk” ale czasami nawet to nie pomagało.