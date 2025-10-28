HONOR 400 Smart – pancerny smartfon za taką kasę? Zobacz!

HONOR nie zwalnia tempa. Po serii udanych premier marka prezentuje nowy model – HONOR 400 Smart, który ma ambicję namieszać wśród tanich, ale dobrze wyposażonych smartfonów. I wygląda na to, że naprawdę ma na to szansę. Za niecałe 850 zł dostajemy bowiem telefon, który nie tylko wytrzyma więcej niż niejeden flagowiec, ale też zaskakuje zestawem funkcji rodem z dużo droższych urządzeń.

HONOR 400 Smart.

Pancerna konstrukcja i odporność na codzienne przygody

Zacznijmy od rzeczy, które w tej klasie cenowej zdarzają się rzadko. HONOR 400 Smart może pochwalić się 5-gwiazdkową ochroną przed upadkami – i to nie tylko na papierze. Telefon przeszedł certyfikację SGS Premium Performance, co potwierdza jego odporność na upadki i zgniatanie. Producent deklaruje, że urządzenie przetrwa upadek z wysokości nawet 2 metrów, co brzmi obiecująco dla wszystkich, którym smartfony lubią wyskakiwać z rąk.

Obudowa została zaprojektowana z myślą o trwałości – narożniki wzmocniono, a cała konstrukcja inspirowana jest… pancerzem nosorożca. Do tego dochodzi wodoodporność IP54, więc telefon zniesie zachlapania, deszcz czy przypadkowe mycie pod kranem. Co więcej, ekran reaguje nawet na dotyk mokrymi lub tłustymi palcami – funkcja Wet-hand Touch Enhancement przyda się zwłaszcza w kuchni albo na treningu.

HONOR 400 Smart.

Bateria, która nie boi się ekstremów

Jednym z największych atutów HONOR 400 Smart jest jego bateria o pojemności 6500 mAh – to wynik, którego mogą pozazdrościć niektóre flagowce. Według producenta wystarcza ona na cały dzień intensywnego użytkowania, a po pięciu latach nadal zachowa ponad 80% pojemności.

Ciekawostką jest podwójna komora baterii, która zwiększa bezpieczeństwo i wydajność ładowania. System monitorowania temperatury dba o to, by ogniwa działały niezawodnie nawet w ekstremalnych warunkach – od -20°C do 55°C. Jeśli więc ktoś wybiera się na zimowe wędrówki lub pracuje w upale, HONOR 400 Smart raczej go nie zawiedzie.

Oczywiście nie zabrakło też szybkiego ładowania 35 W HONOR SuperCharge, które pozwala błyskawicznie uzupełnić energię. W tej cenie to naprawdę solidny zestaw.

HONOR 400 Smart.

Przyciski AI – nowy sposób obsługi smartfona

HONOR postanowił dołożyć coś ekstra – Natychmiastowy przycisk AI, który wprowadza zupełnie nowy sposób interakcji z telefonem. To pierwszy taki dodatek w budżetowym smartfonie tej marki. Jedno kliknięcie może uruchamiać ulubioną aplikację lub czyścić pamięć, a dłuższe przytrzymanie aktywuje funkcje oparte na sztucznej inteligencji – na przykład tłumaczenie AI czy tworzenie treści AI.

To jednak dopiero początek. Urządzenie działa na MagicOS 9.0, czyli najnowszej wersji systemu opartej na Androidzie 15. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z funkcji takich jak Magiczna Kapsuła, Magiczny Portal czy Zakreśl, aby wyszukać. Smartfon współpracuje też z Asystentem Google Gemini, a narzędzia AI pozwalają m.in. rozszerzać obrazy, zwiększać rozdzielczość zdjęć czy tworzyć inteligentne wycinki.

Mówiąc krótko: HONOR 400 Smart to nie tylko twardziel, ale i spryciarz.

HONOR 400 Smart.

Wydajność i płynność działania

Pod maską urządzenia znalazł się Snapdragon 6s Gen 3 – układ, który zapewnia stabilne działanie i lepszą grafikę niż jego poprzednicy. W testach wewnętrznych wydajność GPU wzrosła o 84% względem starszej generacji, więc gry i aplikacje powinny działać płynnie.

HONOR dorzucił także technologię RAM Turbo, która rozszerza pamięć operacyjną z 4 GB do 8 GB poprzez inteligentne wykorzystanie pamięci wirtualnej. Dzięki temu telefon nie muli nawet przy wielu otwartych aplikacjach. Na pliki użytkownik ma do dyspozycji 128 GB pamięci wewnętrznej, co w tej klasie cenowej brzmi bardzo dobrze – miejsca wystarczy na tysiące zdjęć i filmów.

Design, kolory i cena HONOR 400 Smart

Nowy HONOR 400 Smart dostępny jest w dwóch stylowych wersjach kolorystycznych – złotej Desert Gold i czarnej Velvet Black. Obie wyglądają elegancko i zaskakująco „premium”, jak na smartfon za tę kwotę.

A skoro o pieniądzach mowa – cena detaliczna to 849 zł, ale w ofercie Orange można zgarnąć ten model już za 360 zł z abonamentem lub 499 zł bez abonamentu. Trudno o bardziej konkurencyjną propozycję, biorąc pod uwagę wyposażenie i jakość wykonania.

HONOR 400 Smart.

Podsumowanie

HONOR 400 Smart to smartfon, który zdejmuje z budżetowców łatkę „słabszych krewnych”. Z baterią, która działa dłużej niż niejeden powerbank, odporną konstrukcją i całkiem sensownym wsparciem dla AI – ten model ma wszystko, czego można oczekiwać od telefonu do codziennego użytku.

Nie jest to sprzęt, który pobije flagowce w benchmarkach, ale jeśli szukasz solidnego, inteligentnego i taniego telefonu, który nie boi się ani upadków, ani ulewy – HONOR 400 Smart może być jednym z najciekawszych wyborów tej jesieni.

