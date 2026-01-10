Hybrydowa Dacia Duster w teście. Czy to najlepszy tani SUV?

Hybrydowa Dacia Duster w teście: sprawdzam spalanie, komfort i jak wypada na tle konkurencji. Czy to nadal najlepszy tani SUV? Jedni wolą benzynę, inni LPG, a ja sprawdziłem czy właśnie hybrydowa odmiana, a konkretnie Hybrid 140 Extreme będzie tą najlepszą, którą dziś można kupić. Szczególnie zwróćmy uwagę na to, że azjatycka konkurencja jest trudna do pokonania – patrząc na cenę i to, co te samochody oferują.

Hybrydowa Dacia Duster Extreme. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Przysłowiowy „dziadkowóz”? W życiu! Trzecia generacja tego modelu wygląda rewelacyjnie – może troszkę agresywnie, a nawet młodzieżowo? Jedno jest pewne. Patrząc na ten samochód, o nudzie możemy zapomnieć. Co daje nam hybrydowy napęd? Powinno być nowocześnie i ekonomicznie.

Hybrydowa Dacia Duster Extreme. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Hybrydowa Dacia Duster – kwestie wizualne

Oczywiście, to tylko moja prywatna opina, ale chyba przyznacie, że trzecia generacja Dustera wygląda świetnie – jak z kosmosu! Widać dużą zmianę, szczególnie gdy zestawimy ją z poprzednią generacją tego modelu.

Reflektory, a konkretnie wzór LED do jazdy dziennej przypominają mi to, co wyświetlał obcy z Predator z 1987 roku. Tak, chodzi o ten kultowy film, w którym Arnold Schwarzenegger walczył z przybyszem z kosmosu. Nie oglądaliście? Polecam. Pomiędzy nimi umieszczono grill, a w centralnym miejscu nowe logo producenta auta. Zderzak został zaprojektowany tak, aby uwidocznić różne elementy dodatkowe. Wszystko po to, by dać Dusterowi stylu, ale i wspomnianej już agresywności. Tak, też widzę tu mocne nawiązanie do samochodów terenowych, do których nie oszukujmy się, to auto w pewnym sensie również można zaliczyć, o ile wybierzemy wersję z napędem na cztery koła.

Hybrydowa Dacia Duster Extreme. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Z boku nie dzieje się tak wiele, jak z przodu, ale również nie można narzekać na styl, jaki obrali projektanci Dustera. Mamy „masywne” nadkola, dodatkowo wzmocnione plastikami. Fajnie wygląda również schowana tylna klamka, którą znajdziemy tuż przy szybie. Jak widać, testowana wersja Extreme należy do tych wyższych w katalogu, bowiem mamy przyciemniane szyby. Co ciekawe, tuż za przednimi kołami widzimy dodatkowy plastikowy element, który ma wpływać na odbiór wizualny, ponieważ nie ma tam żadnego wlotu powietrza, który pomagałby w chłodzeniu, np. hamulców. Pewne jest to, że to element pochodzący z recyklingu z fajnym nakrapianym efektem.

Hybrydowa Dacia Duster Extreme. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Przejdźmy na tył. Fajnie wygląda spojler nad szybą. Tuż pod nią umieszczono duże logo producenta, które świetnie komponuje się z światłami, które oczywiście nawiązują do całego projektu. Zderzak, tak jak ten z przodu, posiada liczne wybrzuszenia i przetłoczenia, co ma przekładać się na odczucia sportowo-offroadowe. A przynajmniej tak mi się wydaje.

Hybrydowa Dacia Duster Extreme. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Wnętrze hybrydowej Dacii Duster

Dustera również dopadła moda na wszechobecność ekranów. Czy mi to przeszkadza? Nie, o ile działają sprawnie i oferują przyzwoitą rozdzielczość, a na tą w przypadku tego modelu narzekać nie mogę. Oczywiście, rumuńska firma bardzo mocno korzysta z dobrodziejstw marki Renault, co jest czymś normalnym, bowiem francuski producent jest właścicielem Dacii. Dlatego też możemy znaleźć wiele przełączników znanych z aut Renault. Mam na myśli te umieszczone za kierownicą, ale także na niej. Jedno jest pewne – w kabinie panuje porządek i wiele elementów jest doskonale przemyślanych, jak chociażby uchwyt na telefon, którego nie używałem, ponieważ system multimedialny może wyświetlać Apple CarPlay i Android Auto.

Hybrydowa Dacia Duster Extreme. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Jest przestronnie, jest ergonomicznie i wygodnie, o ile akceptujecie taką ilość plastików i materiałów niekoniecznie najwyższej klasy. Nie ujmując Dacii, w Duster nie jest tandetnie, absolutnie! Po prostu trzeba przyzwyczaić się do tego, że jest plastikowo, ale za to spasowanie materiałów wypada wzorowo. Nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, a to się chwali.

Hybrydowa Dacia Duster Extreme. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Jak jeździ hybrydowa Dacia Duster?

Bardzo dobrze. O ile bierzesz pod uwagę to, ile to auto kosztuje. Nie ma tu miejsca na luksusy. We wnętrzu jest głośno, jeśli jedziesz szybko. Fotele nie należą do najwygodniejszych, a system audio – może lepiej to pominę. Nie zmienia to faktu, że hybrydowa Dacia Duster prowadzi się bardzo dobrze – jest zwinna w mieście i pewna podczas prowadzenia przy dużych prędkościach, a to się przecież ceni.

Hybrydowa Dacia Duster Extreme. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Totalnie nie mam jej nic do zarzucenia. Ba, ten automat oraz może nudny, ale całkiem żwawy silniczek radzą sobie świetnie w mieście, szczególnie, że wspomaga go elektryka, zużywając przy tym niewielkie ilości paliwa. Dosłownie niewielkie, ponieważ spalanie średnie na poziomie 5 litrów nie jest żadnym, ale to poważnie żadnym wyczynem. Zbiornik ma około 48 litrów, więc zrobisz na nim prawie 1000 kilometrów! Czego chcieć więcej, prawda? Jeśli więc głównie jeździsz po mieście, a od czasu do czasu „wpadasz” na drogę ekspresową, hybrydowa Dacia Duster to auto, którego szukasz. Poważnie!

Hybrydowa Dacia Duster Extreme. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Czy warto kupić Dacię Duster w hybrydzie?

Nie śmiałbym narzekać na Dustera, mając do dyspozycji tak bogatą wersję Extreme, wręcz wszystkomającą. Klimatyzacja automatyczna, dostęp do Apple CarPlay i Android Auto, duże ekrany, dostęp bezkluczykowy, czujniki parkowania, kamera cofania, tempomat i szereg systemów wpływających na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Do tego ekonomiczny silnik połączony z bardzo dobrą automatyczną skrzynią biegów.

Hybrydowa Dacia Duster Extreme. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Wszystko to brzmi bardzo dobrze, jednak dziś patrząc na konfigurator i wybierając nowego Dustera miej na uwadze to, że wersja 140 to miękka hybryda, spięta z manualem. Chcesz automat? Wybierasz opcję Hybrid-G 150 4×4 (a więc masz LPG, więc jeździsz jeszcze taniej!) lub hybrid 155. Niestety, to wpływa na cenę, która w tym ostatnim wariancie z wyposażeniem Extreme ty wydatek rzędu 118 tysięcy złotych. Trochę drogo, patrząc na to, że Extreme z podstawowym silnikiem Eco-G 120 kosztuje 96 tys zł. Nie przeszkadza Ci roczna używka z niskim przebiegiem? Taką wyrwiesz za około 83 tys zł! Nówka u dealerów w tej wersji kosztuje około 105 tys zł. Zdecydowałbyś się?