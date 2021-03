InPost planuje zainwestować w francuską grupę logistyczną. Kwota powala!

Każdy z nas kojarzy czym jest InPost. Firma ta jest dostarczycielem paczkomatów, do których możemy zamawiać rzeczy kupione przez Internet. Szybki, prosty i bezpieczny sposób odbierania i wysyłania przesyłek. Paczkomaty są więc bardzo popularne. Nic więc dziwnego, że InPost planuje zakupić francuską grupę logistyczną.

InPost planuje dużą inwestycję w zagraniczną spółkę

Popularność firmy InPost w naszym kraju nie może nikogo dziwić. Firma założona przez Rafała Brzoska współpracuje m.in. z największym gigantem przemysłu e-commerce w naszym kraju – Allegro. Duże zyski pozwalają się rozwijać i poszerzać horyzonty biznesowe.

Najnowsze informacje mówią, że InPost planuje kupić francuskie PUDO – Mondial Relay. Prywatna firma pracuje w tzw. systemie out of home, czyli tak samo jak polska firma. PUDO – Mondial Relay posiada we Francji punkty odbioru przesyłek poza domem. Dotychczasowym właścicielem firmy jest niemiecka grupa OTTO.

Mondial Relay wkrótce może zostać przejęte przez InPost!

Firma Rafała Brzoska wchodzi na zagraniczne rynki

InPost w celu przejęcia operatora francuskich paczkomatów złożył niemieckiej grupie OTTO propozycję odkupienia. Oferta opiewa na 565 milionów euro. Jak możemy przeczytać na prywatnym koncie Rafała Brzoska na Twitterze „będzie to najprawdopodobniej największa zagraniczna inwestycja wykonana przez prywatną polską firmę.

@PaczkomatyPL złożył dziś ofertę niemieckiej grupie OTTO na nabycie francuskiej grupy logistycznej z siecią PUDO – Mondial Relay-największego prywatnego operatora we Francji za kwotę 565 M EUR,co najprawdopodobniej jest największą inwestycją zagraniczną prywatnej polskiej firmy🇵🇱 — Rafał Brzoska (@RBrzoska) March 15, 2021

Francja to nie jedyny kraj, który InPost chce podbić. W styczniu tego roku firma weszła na giełdę w Amsterdamie. Taki ruch miał na celu zwiększenie rozpoznawalności marki na zagranicznych rynkach oraz zwiększenie elastyczności finansowej.

Oczywiście głównym rynkiem działań InPost jest Polska. W naszym kraju znajduje się ponad 10,7 tysiąca paczkomatów, a w najbliższym czasie liczba ta ma być zwiększona do nawet 16 tysięcy! O ile jest on niekwestionowanym liderem w swojej branży, to wkrótce na rynku pojawią się paczkomaty Allegro. Obecność swoich paczkomatów w Polsce potwierdził również Alibaba, właściciel portalu Alliexpress.