Obecnie średnia inflacja na terenie Unii Europejskiej wynosi około 15 procent. Jak sobie z nią radzić? Odpowiedzią może być inwestowanie w nieruchomości. Sprawdźmy, jak zacząć zarabiać w ten sposób.

Inflacja, z definicji, jest zjawiskiem, kiedy zauważamy powszechny wzrost cen. Zjawisko nie jest związane z podwyżkami dotyczącymi jedynie poszczególnych dóbr czy produktów. Mówiąc jaśniej, za tę samą cenę możemy po prostu kupić mniej. W ekonomii możemy powiedzieć, że wartość dóbr idzie w górę, kiedy wartość pieniądza maleje. Dużą rolę w tym zjawisku odgrywa dług publiczny, podaż pieniądza i wzrost popytu na dany produkt. Każdy zauważył, że inflacja w naszym kraju, jak i na całym świecie, w ostatnim czasie mocno poszła w górę.

A co, jeśli istniałby sposób na pokonanie rosnącej inflacji? Kluczem do tego wszystkiego okazuje się zdobycie większej ilości pieniędzy. Oczywiście łatwo pisać, trudniej zrobić. Jednak można tego dokonać dzięki wzrostowi kapitału aktywów w okresach długoterminowych. Zarabianie pieniędzy dzięki wyższym cenom w krótkich okresach możliwe jest dzięki inwestowaniu na platformie Reinvest24, gdzie stajemy się częścią grupy inwestorów, dodając wartości aktywom nieruchomości. To pozwala na zwiększanie zysków. Przekładając to na prosty język, im wyższa inflacja, tym większe ceny, a to przekłada się na większe zarobki z wynajmu czy rozbudowy nieruchomości. Co więcej, do inwestowania wcale nie jest potrzebny duży kapitał – wystarczy jednie 100 euro!

Inwestowanie w nieruchomości w 2022 roku. Jak zacząć?

Wciąż rosnące ceny

Każdego roku pieniądz traci na wartości. Swego czasu 100 euro było kwotą, za którą można było kupić sporo i dla przykładu kawa kosztowała mniej niż jeden euro. Obecnie 100 euro nie ma takiej wartości, jak kiedyś. Zostając przy przykładzie kawy obecnie napój ten kosztuje obecnie średnio 2,6 euro. Sto euro to kwota nie pozwoli nam na kupienie tylu rzeczy, co jeszcze kilka lat temu. Istnieją jednak pozytywne strony inflacji – ludzie, którzy obecnie kupują więcej, nie będą musieli płacić więcej później. To nie wszystko, ponieważ inflacja pozwala na utrzymanie stabilnego popytu i unikanie problemów, które może powodować deflacja. Niemniej jednak, pieniądze co roku tracą na swojej sile nabywczej i nie jest to dobra wiadomość.

Banki centralne starają się pobudzić gospodarkę

W ekonomii istnieje takie zjawisko jak luzowanie ilościowe, które polega na skupowaniu przez banki centralne aktywów długoterminowych na dużą skalę. Robią to w celu obniżenia stóp procentowych i zwiększenia podaży pieniądza. Cały ten proces przekłada się na zwiększenie akcji kredytowych i płynności w pobudzeniu gospodarki. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy wartość krótkoterminowych stóp procentowych wynosi około 0 proc., a kredyty osiągają swój szczyt. Wtedy pojawia nam się zjawisko inflacji, które doświadczamy obecnie. Inflacja pojawia się wtedy, gdy popyt na towary i usługi rośnie szybciej niż zdolności produkcyjne gospodarki.

Z dnia na dzień drukowane jest coraz więcej pieniędzy

Wiele krajów na świecie, chociażby Stany Zjednoczone, aby zwiększyć podaż pieniądza, drukują coraz więcej pieniędzy. Przy stałej ilości towarów wszystko sprowadza się do ponownego pojawienia się inflacji. Jednym z głównych skutków ubocznych ciągłego wzrostu inflacji jest wyższe oprocentowanie kredytów w długim okresie. To oczywiście przekłada się na wyższe koszty utrzymania przy niższej wartości kapitału.

Inwestowanie w nieruchomości w 2022 roku. Inflacja rośnie szybciej niż wynagrodzenie

Wynagrodzenia rosną. Po wielu latach pracy w jednej firmie i wykonywania swoich obowiązków na wysokim poziomie każdy pracownik może starać się o podwyżkę. W grę wchodzi także zwiększenie płacy minimalnej. Wynagrodzenia idą w górę, jednak nie tak szybko, jak inflacja. Od 2009 do 2018 roku wzrost płac w Unii Europejskiej wzrósł średnio o 1,9 proc., przy stopie inflacji na poziomie 2,46 proc. (od 1997 do 2018 roku). Patrząc na te liczby można zobaczyć, że wysokość wynagrodzenia na przestrzeni lat wzrosła jednak ceny produktów i dóbr wzrosły jeszcze bardziej. Kiedy rosną ceny surowców, takich jak energia, ropa, czy gaz, w górę idą także ceny usług i produktów na danym rynku.

Oprocentowanie na koncie bankowym nie wystarcza na pokrycie strat

Każdy bank oferuje lokaty, które pomagają w oszczędzaniu. Trzymanie pieniędzy na koncie w banku pozwoli na uzyskanie od 0,1 do 0,5% odsetek od depozytu. Warto jednak zaznaczyć, że odsetki nie obejmują aktualniej i rosnącej stopy inflacji. Mówiąc krótko, tracimy więcej, niż zyskujemy. Można więc powiedzieć, że obecnie oszczędzanie pieniędzy na naszym koncie bankowym jest zjawiskiem złudnym. Zrozumienie i reagowanie na te zjawiska ukazuje różnice pomiędzy osobami w dobrej kondycji finansowej, które z czasem stają się bogatsze, a tymi, którzy tracą wartość swoich pieniędzy, stając się biedniejszymi.

Inwestowanie w nieruchomości pomaga w walce z inflacją

W zależności od sytuacji na rynku średni wzrost przychodów na rynku nieruchomości może generować wyższe dochody, niż rosnąca stopa inflacji. Kupując lub inwestując swoje pieniądze w nieruchomości, w rzeczywistości pokonujemy inflację i wszelkie długoterminowe straty pokrywamy wzrostem kapitału. Co więcej, jeśli zdecydujemy się na inwestycję w nieruchomości pod wynajem, otrzymujemy również comiesięczny dochód z wynajmu jako dochód pasywny.

Reinvest24 przy wyborze nieruchomości inwestycyjnych zwraca uwagę na wszystkie zmiany na rynku, stale porównując potencjalną wartość nieruchomości z rynkiem, wcześniejszymi projektami inwestycyjnymi oraz aktualną inflacją, tak aby inwestycja była, jak najbardziej opłacalna. Inwestując w nieruchomości z platformą Reinvest24, nie tylko jesteśmy w stanie pokonać inflację, ale również stworzyć długoterminowy portfel inwestycyjny, który będzie źródłem pasywnego dochodu (np. miesięczna kwota wynajmu) i wzrost kapitału, przy łącznym zwrocie na poziomie 14,9%.

Zapomnij o inflacji i zacznij inwestowanie w nieruchomości

Podsumowując, jeśli posiadasz pieniądze na swoim koncie bankowym i chcesz zwiększyć swoje zarobki, Twoim głównym i jedynym celem powinno być zwiększenie kapitału w szybszym tempie niż rosnąca stopa inflacji. Ważne jest, aby kontrolować ryzyko inwestycyjne i upewnić się, że umieszczamy swoje pieniądze w aktywach, które z czasem zyskują na wartości. Reinvest24 zapewnia inwestorom takim jak Ty doskonałą okazję do pokonania inflacji i zwiększenia wartości swojego kapitału.

Inwestowanie w nieruchomości wiąże się ze zdecydowanie mniejszym ryzykiem niż inwestowanie na giełdzie. Z platformą ReInvest24 wystarczy jedynie 100 euro, aby zacząć swoją karierę inwestora.