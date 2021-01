Sponsored Materiał zewnętrzny

Planowałeś poprosić ją o rękę na wspólnym wyjeździe albo w restauracji, lecz pandemia pokrzyżowała Ci plany? W takim razie ten artykuł jest dla Ciebie! Zaręczyny da się zaaranżować w ciekawy sposób nawet w domu. Gdzie wręczyć jej pierścionek zaręczynowy oraz jak wszystko zorganizować, żeby niespodzianka się spodobała? Jak oryginalnie oświadczyć się swojej dziewczynie podczas pandemii? Sprawdź!

Kiedy będziesz czuł, że nadszedł odpowiedni moment na zaręczyny?

Oprócz tego, jak i gdzie się oświadczyć, często pojawia się trzecie pytanie: KIEDY? Jest wiele dobrych odpowiedzi. Idealny moment w związku na oświadczyny po prostu… nie istnieje. Jedne pary zaręczają się po 3 miesiącach, inne po 10 latach. Nie ma więc żadnego znaczenia, jak długo jesteście razem. Czujesz, że chciałbyś rozpocząć kolejny etap wspólnej przyszłości? W takim razie czas odwiedzić salon jubilerski i zacząć planować zaręczyny.

Jak oryginalnie oświadczyć się swojej dziewczynie podczas pandemii?

Oryginalnych pomysłów na oświadczyny jest w Internecie całkiem sporo. Wystarczy się zainspirować i nieco je dopasować do obecnej sytuacji. Tutaj liczy się Twoja inwencja twórcza! O czym warto pamiętać?

Bądź oryginalny, ale nie siłę – pozostań sobą. Dopasuj zaręczyny do swojej partnerki. Zaskocz ją!

Poniżej znajdziesz 3 sposoby na oświadczyny, które będą strzałem w dziesiątkę. Zamiast więc czekać, aż wszystko wróci do normalności, bądź kreatywny już teraz!

Niespodzianka w domu

Podaruj jej pierścionek zaręczynowy w zwykły dzień, kiedy ona w ogóle się tego nie spodziewa. Element zaskoczenia to podstawa! Dzięki temu długo będziecie z uśmiechem wspominać ten moment. W końcu, kto nie lubi miłych niespodzianek? A więc do dzieła, zrób coś niecodziennego!

Jak oryginalnie oświadczyć się swojej dziewczynie podczas pandemii? Co powiesz na śniadanie do łóżka

Co Ty na to? Chyba nie robisz tego codziennie? To pomysł po pierwsze oryginalny – w końcu znacznie częściej słyszy się o zaręczynach przy kolacji, a po drugie – rano będziesz miał czas przygotować wszystko na spokojnie. Wystarczy, że wstaniesz trochę wcześniej, a zdążysz zorganizować, co trzeba:

skoczysz do piekarni po bagietki,

…a przy okazji zajrzysz też do kwiaciarni,

przygotujesz dla niej śniadanie,

zaparzysz Waszą ulubioną kawę.

Zaspałeś? Nic się nie martw, jutro jest kolejny dzień! Przecież wcale nie musisz oświadczać się jej w weekend. Świetne będą też zaręczyny w tygodniu. Pierścionek zaręczynowy to z pewnością ostatnia rzecz, jakiej Twoja partnerka spodziewa się w poniedziałek rano!

Romantyczna kolacja

Wolisz jednak zaręczyć się przy kolacji? Ten pomysł też ma swoje plusy. Kwiaty, świece, romantyczny nastrój – dziewczyny to lubią. Tutaj po prostu wszystko musi się udać. Wiele z nich marzy o zaręczynach tylko we dwoje. Oświadczyny w domu będą więc dużo lepsze niż… najlepsza restauracja!

To Ci się przyda:

świece,

wino,

muzyka,

kwiaty,

i oczywiście pierścionek zaręczynowy.

Pamiętaj też o menu! Pomyśl, co ugotujesz, zorganizuj potrzebne składniki i zrób kolację. Rzadko gotujesz? Tym lepiej – wywołasz jeszcze większy efekt zaskoczenia! Oczywiście, jeśli nie czujesz się na siłach, nie wybieraj od razu super skomplikowanych dań. Proste, sprawdzone menu w zupełności wystarczy. Na pewno świetnie sobie poradzisz!

Tylko Wasza dwójka na łonie natury

Czy zaręczyny muszą odbyć się w domu? Jasne, że nie!

Przygotuj piknik – na plaży, w parku, nad jeziorem lub w innym miejscu.

– na plaży, w parku, nad jeziorem lub w innym miejscu. Grasz na gitarze? Stwórz klimat – zagraj i zaśpiewaj dla niej przy ognisku.

Stwórz klimat – zagraj i zaśpiewaj dla niej przy ognisku. Zostań na ten jeden dzień jej fotografem i zorganizuj sesję zdjęciową w plenerze. Przy okazji będziecie mieć fajną pamiątkę.

Jak oryginalnie oświadczyć się swojej dziewczynie podczas pandemii?

Równie trafionym pomysłem są spontaniczne oświadczyny. Bez planu i wielkich przygotowań. Jesteście fanami aktywnej turystyki? Podaruj jej pierścionek zaręczynowy podczas górskiej wyprawy we dwoje, pieszej wędrówki po lesie albo zabierz ją na wypad rowerowy za miasto. Tak też jest super!

Jak oryginalnie oświadczyć się swojej dziewczynie podczas pandemii? Nie zapominaj o pierścionku!

To, jak i gdzie się oświadczysz, zależy więc tylko od Ciebie. Fajnie, żeby zaręczyny w jakiś sposób Cię wyrażały i podobały się Twojej partnerce. Dlatego dopasuj pomysł do niej. To samo dotyczy również pierścionka. Przyjrzyj się biżuterii, jaką nosi na co dzień. Lubi ekstrawaganckie czy raczej minimalistyczne ozdoby? Nie jesteś pewien? Postaw więc na klasyczny model z diamentem. Zamiast odkładać ten krok w nieskończoność, już dziś zajrzyj do ACLARI. Poświęć chwilę i rozeznaj się w zaręczynowych kolekcjach, a zobaczysz, że coś wybierzesz. No, to teraz wiesz już wszystko, co trzeba. Powodzenia i bawcie się dobrze tego dnia!