Już nie kupisz Windowsa 10. Microsoft kończy z systemem!

“Dziesiątka” to bardzo popularny system operacyjny, który wielu użytkowników dalej preferuje od najnowszej wersji oprogramowania. Niestety, już nie kupisz Windowsa 10, ponieważ Microsoft kończy ze sprzedażą licencji na ten system.

Microsoft kończy z "dziesiątką"

Według wielu użytkowników poprzednia wersja systemu jest o wiele lepsza od Windowsa 11. Niestety, jeśli chcielibyście wejść w posiadanie oryginalnej “10”, to za kilkanaście dni nie będzie to już możliwe. Microsoft 31 stycznia oficjalnie zakończy sprzedaż licencji tego OS za pośrednictwem swojej strony.



Na zakup “dziesiątki” za pośrednictwem oficjalnej strony zostało jeszcze 11 dni, potem już nie kupisz Windowsa 10 prosto od producenta. Gigant z Redmond po prostu skupia swoją całą uwagę na najnowszej wersji systemu. To jednak nie oznacza, że kończy ze wsparciem dla starszego OS.

Już nie kupisz Windowsa 10, ale tylko za pośrednictwem oficjalnej strony

Warto jednak jasno wyjaśnić tę informację. Windows 10 w dalszym ciągu będzie można kupić, jednak nie za pośrednictwem strony producenta. System operacyjny będzie można nabyć w innych sklepach internetowych i na fizycznych nośnikach.

Koniec z oficjalną sprzedażą licencji na system nie wiąże się również z tym, że Windows 10 nagle przestanie być wspierany. O to nie musimy martwić się przez najbliższe kilka lat, ponieważ ma być on aktualizowany do 14 października 2025 roku!



