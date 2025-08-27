KIA EV4 – azjatycki elektryk produkowany w Europie. Warto?

Kia zrobiła kolejny duży krok w stronę elektryfikacji – i to właśnie na naszym kontynencie. W słowackim Żylinie wystartowała produkcja pierwszego elektrycznego modelu marki w Europie, czyli Kia EV4. Dla Koreańczyków to przełom, bo do tej pory wszystkie elektryki powstawały w Azji. Teraz Europa ma swojego własnego hatchbacka na prąd – stworzonego od początku z myślą o tutejszych kierowcach.

Kia EV4.

Azjatycki elektryk produkowany w Słowacji dla Europejczyków

EV4 to pięciodrzwiowy hatchback, który projektowano specjalnie z myślą o gustach i potrzebach europejskich klientów. Czyli ma być praktycznie, kompaktowo i nowocześnie, ale bez przesady. Auto powstaje wyłącznie w zakładzie Kia AutoLand Slovakia, gdzie linie produkcyjne przeszły solidną modernizację.

„Rozpoczęcie produkcji EV4 to dla nas ogromne wydarzenie. Pokazuje możliwości technologiczne i elastyczność naszych europejskich zakładów” – podkreśla Marc Hedrich, szef Kia Europe. Od 20 sierpnia z taśm w Żylinie zjeżdżają już nie tylko modele spalinowe i hybrydowe, ale też elektryki.

Kia EV4.

Co pod maską (a raczej pod podłogą)?

Kia EV4 zbudowana jest na platformie E-GMP, czyli tej samej, która stanowi fundament dla innych elektryków koncernu. Do wyboru są dwie baterie: standardowa 58,3 kWh albo większa – 81,4 kWh. Ta druga pozwala na naprawdę solidny zasięg, a dzięki szybkiemu ładowaniu można uzupełnić energię w krótkim czasie podczas przerwy na kawę.

Na pokładzie nie zabrakło nowoczesnych technologii, które stają się powoli standardem w segmencie EV. Jest Vehicle-to-Load (V2L) – czyli możliwość podpięcia np. laptopa, lodówki turystycznej albo nawet ekspresu do kawy i zasilania ich bezpośrednio z auta. Jest też Vehicle-to-Grid (V2G), które w przyszłości pozwoli oddawać energię z powrotem do sieci.

Projektanci postarali się także o detale – np. aluminiową pokrywę z przodu, która zmniejsza masę i poprawia prowadzenie. Do wyboru jest osiem kolorów nadwozia, w tym jeden matowy, przygotowany wyłącznie dla EV4.

Kia EV4.

Design w stylu Kia

Pod kątem wyglądu EV4 idzie w ślady większych modeli marki, ale nie próbuje ich kopiować. Stylistyka opiera się na filozofii „Przeciwieństwa, które się uzupełniają”, czyli odważne linie spotykają się tu z płaskimi powierzchniami i minimalistycznym podejściem do formy. Auto po raz pierwszy pokazano światu w lutym 2025 roku i już wtedy było jasne, że Kia celuje nim w młodszych odbiorców, którzy chcą nowoczesnego, ale wciąż przystępnego elektryka.

Fabryka, która zmienia zasady gry

Kia Slovakia to nie jest przypadkowy wybór. Zakład w Żylinie działa od 2004 roku, zatrudnia ok. 3700 osób i korzysta z pomocy ponad 600 robotów. Rocznie z taśm może zjechać nawet 350 tys. samochodów i 540 tys. silników. Do tej pory wyprodukowano tam już ponad pięć milionów aut eksportowanych do 83 krajów.

Żeby przygotować się na EV4, Kia zainwestowała 108 mln euro w modernizację fabryki – m.in. w nowe przenośniki akumulatorów na linii montażu podwozia. To sporo, ale pozwala na równoległą produkcję modeli spalinowych, hybrydowych i elektrycznych. Obok EV4 w Żylinie powstają też Kia XCeed i Sportage (w tym hybrydowe plug-in).

Kia EV4.

Zrównoważony rozwój w praktyce

Kia chwali się, że fabryka w Żylinie nie tylko produkuje auta, ale też coraz bardziej stawia na ekologię. Od 2014 roku udało się tam zmniejszyć zużycie energii elektrycznej na samochód o 11 procent, wody o 28 procent, a emisję CO₂ o 13 procent. Obecnie zakład działa w stu procentach na energii odnawialnej, a jeszcze w tym roku ma zostać uruchomiona własna elektrownia fotowoltaiczna.

Co to oznacza dla kierowców?

Dla klientów w Europie to przede wszystkim krótszy czas oczekiwania na nowe auto i poczucie, że kupuje się produkt tworzony lokalnie – z myślą o naszych drogach i potrzebach. EV4 ma być odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie elektrykami w segmencie kompaktowych hatchbacków. To auto, które konkuruje zarówno z elektrycznym Volkswagenem ID.3, jak i z Teslą Model 3 w podstawowej wersji.

Podsumowanie

Start produkcji Kia EV4 w Europie to nie tylko kolejny model na rynku, ale i ważny sygnał: elektryfikacja wchodzi w nową fazę. A skoro hatchback z Żyliny ma trafić na cały kontynent, możemy być pewni, że coraz częściej będziemy go spotykać na drogach.

