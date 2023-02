Kodeks pracy z kluczową zmianą! Piłeś? Pracodawca to sprawdzi!

Kodeks pracy doczekał się nowelizacji. Już niedługo pracodawcy będą mogli sprawdzać stan trzeźwości swoich pracowników i będzie to badanie konieczne, którego nikt nie będzie mógł odmówić. Oblany test trafi do specjalnej kartoteki.

Kodeks pracy z nowelizacją. Pracodawca z większą kontrolą!

Czasami zdarza się tak, że wypite procenty nie zdążą ulotnić się z organizmu, a na drugi dzień trzeba pójść do pracy. Jednemu się upiecze, drugi zostanie przyłapany. Już niedługo firmy będą mogły to dokładnie sprawdzić, ponieważ kodeks pracy doczekał się nowelizacji, która czeka już na publikację w dzienniku ustaw.

Oznacza to tyle, że pracodawca będzie mógł przeprowadzić badanie alkomatem w celu sprawdzenia trzeźwości pracownika. Kodeks pracy, który właśnie został nowelizowany pozwoli na badanie trzeźwości pracowników już 14 dni po tym, jak nowelizacja zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Co więcej, informacje o tym, że dany pracownik został przyłapany na nietrzeźwości trafi do specjalnej kartoteki.

Pracodawca będzie mogł przeprowadzić test trzeźwości na swoich pracownikach.

Informacje mają być przechowywane w nowostworzonej dokumentacji

Projekt rozporządzenia, które do uzgodnień przekazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje zmiany w dokumentacji pracowniczej, dzięki czemu akta osobowe pracowników zostaną dostosowane do nowelizacji kodeksu pracy. Znajdzie się tam bowiem kategoria dotycząca kontroli trzeźwości. W praktyce ma to pomóc pracodawcom, jednak oznacza to tyle, że w dokumentach znajdą się informacje na temat tego, kiedy i w jakich okolicznościach konkretnych pracownik został przyłapany na nietrzeźwości. Niekiedy może pojawić się również informacja na temat stanu zdrowia pracowników.

Nowy kodeks pracy mówi o tym, że dane na temat kontroli trzeźwości pracowników muszą być przechowywane w wyodrębnionej części E akt osobowych pracownika. Mają się tam znaleźć jedynie wyniki badań, które wskażą stan:

po użyciu alkoholu (od 0,1 mg do 0,25 mg w dm3 wydychanego powietrza; od 0,2 promila do 0,5 promila we krwi);

nietrzeźwości (powyżej w/w 0,25 mg w dm3 wydychanego powietrza i 0,5 promila we krwi).

Warto jednak zaznaczyć, że w nowej dokumentacji nie będą się znajdować wyniki pomiarów, w których nie wykryto nietrzeźwości.

Kodeks pracy z kluczową zmianą! Piłeś? Pracodawca to sprawdzi!

