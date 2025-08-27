Moda ma to do siebie, że wraca jak bumerang – ale zawsze w nieco innym wydaniu. Kolekcja Levi’s jesień/zima 2025 wygląda świetnie! Marka wie, jak ten mechanizm działa i co sezon udowadnia, że klasyka wcale się nie nudzi. Na jesień i zimę 2025 marka przygotowała kolekcję, która czerpie garściami z archiwów, ale jednocześnie śmiało spogląda w przyszłość.

Levi’s jesień/zima 2025

Levi’s Jesień/Zima 2025. Krótkie fasony na przełom sezonów

Na początek – coś na przełom lata i jesieni. Krótkie fasony? Oczywiście! Damską kolekcję otwierają szorty Baggy Dad Jort i Mid-Thigh Short. Do tego topy, które można miksować bez końca – od sportowego Aries Rugby Polo, przez ażurowy Adrienne Crochet Tank, aż po oversize’ową koszulę Harlie SS Cropped Shirt.

W męskiej linii też dzieje się sporo – powracają kultowe jorty 478 Baggy, a denimowe koszule z krótszym fasonem dodają całości nowoczesnego charakteru. Jest też ciekawostka – Baggy Capri, czyli spodnie, które wyglądają, jakby ktoś sam przyciął je nożyczkami do połowy łydki.

Levi’s jesień/zima 2025

501® w nowym wydaniu

Levi’s® nie byłby sobą, gdyby nie wrócił do fundamentów. W tym sezonie kultowe 501® dostają zupełnie nowe życie.

Dla kobiet – 501® Curve, czyli denim zaprojektowany z myślą o sylwetkach z krągłościami. Zero kompromisów, maksimum wygody.

Dla mężczyzn – 501® Thermodapt. Brzmi kosmicznie, a w praktyce chodzi o materiał, który potrafi się dostosować: latem oddycha, zimą izoluje.

Levi’s jesień/zima 2025

Baggy rządzi tej zimy

W kolekcji mocno wybrzmiewa trend na luźniejsze sylwetki. W damskiej linii znajdziemy Baggy Dad Barrel z charakterystycznym zakrzywionym szwem i zaszewkami na kolanach, a także Women’s Cinch Barrel – model z regulowanym pasem, dzięki któremu koniec z odstającym tyłem spodni.

Mężczyźni mogą liczyć na prawdziwy hit: kapsułę Twisted Denim. To cztery modele – od klasycznych jeansów, przez capri, po kurtkę trucker i oversize’ową shacket. Do tego 578™ Baggy – spodnie tak luźne, że spokojnie zakryją buty i jeszcze trochę.

Levi’s jesień/zima 2025

Akcesoria na chłodne dni

Jeśli chodzi o Levi’s Jesień/Zima 2025, oczywiście nie zabrakło dodatków. W kolekcji pojawiają się odświeżone beanie z kultową naszywką Back Patch, szaliki w uproszczonej wersji i melanżowe akcesoria, które pasują do wszystkiego. A jeśli ktoś szuka czegoś bardziej uniwersalnego – Essential Beanies są jak znalazł.

Levi’s jesień/zima 2025

Klasyka, która ewoluuje

Levi’s Jesień/Zima 2025 to coś więcej niż kolejna kolekcja. To ukłon w stronę tradycji, ale też dowód na to, że klasyka może się zmieniać i ciągle zaskakiwać. Oversize, swoboda, reinterpretacje znanych modeli – wszystko to sprawia, że denim wciąż jest w centrum gry. Bo prawda jest taka: z Levi’s® klasyka nigdy nie wychodzi z mody.

Kolekcja jest już dostępna online na Levi.com, w aplikacji marki i w wybranych salonach. Sprawdź przy okazji kolekcję t-shirtów Levi’s z Oasis.