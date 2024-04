Zbliża się okres Komunii Świętych, a to dla wielu oznacza zakupy prezentów. Jeśli chcesz podarować dziecku komputer do gier, możesz rozważyć solidne PC-ty x-kom G4M3R Elite. Te wydajne jednostki przygotowane przez polską sieć sklepów zostały niedawno odświeżone. Co zmieniono? Patrząc na informacje przekazane przez x-kom można śmiało dojść do wniosku, że nie jest to lifting, a zupełnie nowy model.

Komputer do gier na prezent? Zobacz PC-ty x-kom G4M3R Elite

PC x-kom G4M3R Elite to dobry komputer do gier na prezent?

Nowe PC-ty x-kom mają przede wszystkim zmienioną obudowę oraz podzespoły. Zastosowano także nowy system chłodzenia, który ma jeszcze lepiej odprowadzać ciepło. Wszystko po to, aby gracze mogli cieszyć się najwyższą wydajnością, bez względu na to, jaką grę uruchomią. Oczywiście, zastosowanie odpowiednich elementów komputera wpływa również na kulturę jego pracy. Zaskakujące jest to, że x-kom zdecydował się na montaż autorskiego systemu chłodzenia wodnego AiO 280 mm. Warto dodać, że jest to autorski system, nie dostępny nigdzie indziej!

Przede wszystkim, mamy nową obudowę marki Fractal Design, która została wyposażona w wentylatory 120 i 140 mm. Oczywiście, zastosowano również topowe podzespoły – Intel Core 14-tej generacji, chipset Intel 700, pamięć RAM DDR5 oraz karty graficzne serii GeForce RTX 4000 oraz RTX 4000 Super. Autorzy komputera do gier chwalą się również odpowiednim okablowaniem we wzmocnionych oplotach. Co ciekawe, zdecydowano się również na pionowy montaż kart graficznych. Po co? Wyglądają ładniej w obudowie, która posiada szklany panel. Co ciekawe (nie spodziewałbym się tego w dzisiejszych czasach), jeśli będziecie chcieli, możecie w takim PC-cie posiadać napęd optyczny. Rzecz jasna, jak na nowoczesny sprzęt przystało, mamy obsługę nowych standardów, takich jak Wi-Fi 6E, USB typu C, Bluetooth 5.0.

Autorska optymalizacja PC-tów wykonana przez x-kom

Firma chwali się tym, że każdy komputer, który jest wysyłany do klienta ma zoptymalizowany profil BIOS. To oznacza, że możemy w pełni wykorzystać możliwości zamontowanych podzespołów. W zależności od preferencji przyszłego użytkownika, możemy wybrać czy dany komputer ma mieć zainstalowany system (np. Windows 11 lub 11 Pro) czy jednak będzie on sprzedany bez oprogramowania. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że komputery można samodzielnie rozbudować i nie wiąże się to z utratą gwarancji. Jeśli chodzi o nią, mamy trzy lata gwarancji door-to-door z naprawą do siedmiu dni roboczych. Klient ma również bezpłatne wsparcie on-site przez rok.

Ile kosztuje taki komputer? Wszystko zależy od wersji jaką wybierzemy. Oczywiście, topowy wariant komputera G4M3R, czyli wersja Elite startuje od 14 050 zł. Mowa o modelu, który ma procesor i7-14700KF, kartę NIVDIA GeForce RTX 4080 Super i pamięć RAM 64 GB. Dużo, to fakt. Jeśli chcecie coś tańszego, możecie zerknąć w kierunku komputerów G4M3R Hero. W tym przypadku cena startuje od 5450 zł.