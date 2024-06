Książulo zawalczy we freakfightach? 1,5 mln zł na stole!

Książulo to jeden z tych youtuberów, którzy jako nieliczni mają ogromny wpływ na społeczeństwo. Nic więc dziwnego, że na jego popularności chcą skorzystać federacje freakfightowe. Okazuje się, że dostał on ofertę walki, a na stole leży 1,5 miliona złotych!

Książulo wejdzie do oktagonu?

Na platformie YouTube wśród gąszczu twórców internetowych znajdziemy takich, z których opinią liczą się ludzie. Z pewnością do tego grona możemy zaliczyć Książula, twórcę, który swoimi obiektywnymi recenzjami poleca lub odradza lokale gastronomiczne. Jego opinia może zaważyć o przyszłości danego lokalu i już nie raz o tym słyszeliśmy.

Twórca zawalczy we freakfightach? 1,5 mln zł na stole! Fot. YouTube, kadr z filmu “BAR W PRZYCHODNI (a żeby Was pioruny siarczyste…)”

W ostatnim czasie o twórcy stało się głośno przez recenzję budki z kebabami, której właścicielem jest Filip Hajzer. Książulo zamawiając tam danie, otrzymał zdecydowanie większą porcję, niż “zwykły” klient. To oczywiście nie spodobało się właścicielowi, który w wywiadzie dla Radia Opole przyznał, że “jest tak samo do d***, jak autor tej recenzji”. Dziennikarz co prawda przeprosił Książula, jednak niesmak pozostał.

Teraz Książulo dostał propozycję walki w oktagonie, a jego przeciwnikiem ma być “osoba medialna”.

YouTubera zobaczymy we freakfightach? Na stole 1,5 mln zł!

Książulo jest jednym z najpopularniejszych twórców internetowych w naszym kraju, więc była to kwestia czasu, kiedy dostanie on ofertę walki w MMA. Jak przyznał na swoim profilu na Instagramie, właśnie otrzymał on ofertę od jednej z federacji freakfightowej. Kwota, którą miałby otrzymać za walkę, jest ogromna.

YouTuber zdradził, że federacja proponuje mu za walkę 1,5 miliona złotych. Podkreślił, że jest to pierwsza propozycja, więc Książulo z pewnością spodziewa się kolejnej oferty. Jego przeciwnikiem miałaby być “osoba medialna” – czyżby był to Filip Chajzer?

1,5 mln zł na stole, ale youtuber nie przyjmie propozycji. Fot. IG

Książulo uciął jednak od razu wszelkie spekulacje – nie zamierza przyjmować oferty. Już jakiś czas temu określił, że nie interesuje go występ w tego typu wydarzeniach. Komentując jednak propozycję walki napisał, że “na razie nic się nie zmieniło”, więc nie zamyka sobie drzwi na przyszłość.

Źródło: opr. wł./YouTube i Instagram @Książulo