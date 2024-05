YouTube drwi z ludzi. Blokujesz reklamy? Nic nie oglądniesz

YouTube drwi z użytkowników, którzy stosują różnego rodzaju programy do blokowania reklam. Platforma należąca do Google wytoczyła ciężkie działa w walce z blokerami i w ewidentny sposób naśmiewa się z każdego, kto używa takiego oprogramowania.

YouTube drwi z użytkowników. Wytoczyło ciężkie działa

Gigant widzi tylko jeden sposób na pozbycie się reklam i jest to zakup YouTube Premium. Nie każdy użytkownik jest gotów opłacać comiesięczną subskrypcję, dlatego też uparcie korzysta z blokerów reklam. YouTube postanowiło wytoczyć więc ciężkie działa i wykorzystuje nowy sposób na “delikwentów”.

Przeczytaj także: Reklamy na YouTube będą lecieć, nawet jak zatrzymasz film

Chcesz pozbyć się reklam? Kup YouTube Premium, bo AdBlock niczego nie da. Chcesz pozbyć się reklam? Kup YouTube Premium, bo AdBlock niczego nie da.

Osobom, które korzystają z AdBlocka, YouTube postanowiło automatycznie przewijać każdy film do końca. Tak, gigant w ten sposób nabija się użytkowników i zmusza ich do wyłączenia blokera. Przewinięcie materiału do początku nic nie daje, bo filmik ładuje się w nieskończoność. Co prawda, nie jest jeszcze to powszechna taktyka, jednak pojawia się coraz więcej głosów, które o tym informują.

Gigant chce, żebyś kupił subskrypcję

Z biegiem lat reklamy na YouTube stawały się coraz dłuższe, jednak użytkownicy mieli skuteczną broń do walki z tym zjawiskiem. Mowa tutaj o blokerach reklam typu AdBlock. Wtyczka do przeglądarki internetowej działała świetnie i dzięki niej miliony użytkowników na całym świecie mogło cieszyć się serwisem właśnie bez spotów reklamowych.

Reklamy na YouTube są coraz dłuższe, a gigant ma nowy sposób na walkę z blokerami.

Google w końcu powiedziało dość i wzięło się za użytkowników, którzy korzystali z tego typu programów. Pierwszym sposobem było wyświetlanie powiadomień, które sugerowały wyłączenie blokera, a następnie specjalnie obniżano prędkość łącza czy też blokowano dostęp do filmów. Teraz jednak YouTube drwi z ludzi i robi to perfidnie.

Co zrobić w takiej sytuacji? Wyjścia są dwa – wyłączasz AdBlocka i godzisz się na oglądanie reklam, bądź kupujesz YouTube Premium.

Źródło: opr. wł./wccftech