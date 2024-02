Lenovo szykuje rewolucje na rynku laptopów biznesowych, opierając ją na sztucznej inteligencji oraz technologii Smart Connect, która ma pokazać pełnię możliwości ekosystemu ze smartfonami Motorola.

Lenovo szykuje rewolucję. Nowa fala biznesowych laptopów

Podczas targów MWC 2024 odbywających się w Barcelonie, Lenovo zaprezentowało kilka nowych laptopów biznesowych, które mają zagwarantować nie tylko wysoką wydajność, ale także komfort użytkowania. Gigant technologiczny przedstawił nową generację laptopów klasy biznes – ThinkPad T14i 5. generacji, ThinkPad T14s 5. generacji, ThinkPad T16 3. generacji, ThinkPad X12 Detachable 2. generacji i ThinkBook 14 2-in-1 4. generacji.

ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4. Fot. mat. prasowe Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2. Fot. mat. prasowe Lenovo szykuje rewolucję na rynku laptopów biznesowych. ThinkPad T14s Gen 5 Fot. at. prasowe

Wszystkie wymienione laptopy napędzane są najnowszymi procesorami Intel Core Ultra z technologią Intel vPro (wybrane modele) i pracują na systemie Windows 11. Ich działanie w dużej mierze opiera się na rozwiązaniach AI oraz oferują optymalny ekosystem rozwiązań sprzętowych. Wszystko to w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, energooszczędności i wydajności.

Lenovo szykuje rewolucję, a to za sprawą rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Stale rosnąca liczba aplikacji korzystających z dedykowanej obsługi akceleracji AI sprawia, że użytkownicy mogą cieszyć się nowymi i przede wszystkim ulepszonymi funkcjami w zakresie produktywności i użyteczności laptopów.

Laptopy wspierane przez AI to nie przyszłość, a teraźniejszość

Era AI PC już tutaj jest. Lenovo postanowiło mocno zaangażować się w przekształcanie swoich komputerów i inteligentnych urządzeń. Celem tego zabiegu jest oczywiście dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych rozwiązać opartych na sztucznej inteligencji, a nowe laptopy Lenovo są jednymi z pierwszych, które ją napędzają.

Nowoczesne laptopy z serii ThinkPad i ThinkBook oferują kompleksowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb doświadczenia w obszarze komputerów osobistych, poprawiające efektywność pracy i zwiększające produktywność. Bez względu na to, czy jest to współpraca zespołowa, spotkania z klientami czy analiza danych i tworzenie treści, nowe urządzenia mogą przyspieszyć przepływ pracy, umożliwiając obsługę narzędzi programowych opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki nim użytkownicy mają wszystko, co niezbędne do osiągnięcia maksymalnej kreatywności i efektywności.

Lenovo szykuje rewolucję na rynku laptopów biznesowych. ThinkPad X12 Detachable. Fot. mat. prasowe

Smart Connect – ekosystem to spore uproszczenie

Smart Connect to technologia, która została wprowadzona wspólnie przez Lenovo i Motorolę. Jest to rozwiązanie programowe, które doskonale integruje cyfrowe ekosystemy, umożliwiając płynne doświadczenia z wieloma urządzeniami. Narzędzie to ma zmaksymalizować produktywność, udostępniając możliwości urządzeń i zarządzanie danym. Smart Connect użytkownik może przełączać zadania między komputerem, tabletem i telefonem, zachowując nieprzerwany przepływ pracy. System ten jest bezproblemowy i gwarantuje bezpieczne przesyłanie plików.

Bez względu na to, czy jesteś zajęty pracą, tworzeniem czy graniem na komputerze, komunikacją i korzystaniem z treści na smartfonie, czy też podróżujesz z tabletem, dzięki Smart Connect możesz płynnie przechodzić między urządzeniami i udostępniać treści w różnych ekosystemach za pomocą jednego gestu. Rozpoczynając oglądanie filmu na tablecie, za pomocą Smart Connect możesz przenieść go na komputer i dokończyć oglądanie na tym urządzeniu. Tworzysz plik na laptopie? Bez problemu dokończysz go na smartfonie. Technologia ta zwiększa funkcjonalność wszystkich urządzeń znajdujących się w ekosystemie Lenovo.

Lenovo szykuje rewolucję na rynku laptopów biznesowych. Technologia Smart Connect ma zwiększyć funkcjonalność urządzeń i produktywność użytkowników. Fot. mat. prasowe

Źródło: opr. wł./info. prasowa