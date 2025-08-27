Levi’s znów gra pierwsze skrzypce w świecie mody – i to w naprawdę filmowym stylu. Marka odpaliła właśnie globalną kampanię Icons, która na nowo opowiada historię trzech największych klasyków: jeansów 501® Original, Trucker Jacket i Western Shirt. To trio, które od dekad definiuje nie tylko styl ulicy, ale też ducha wolności, odwagi i luzu – wartości, bez których Levi’s® nie byłby sobą.

Levi’s Icons – Shaboozey i Matty Matheson.

Duet pełen charakteru

Do projektu zaproszono nietuzinkowy duet. Z jednej strony Shaboozey – artysta nominowany do Grammy, który miksuje country, hip-hop i rock, tworząc absolutnie unikalny vibe. Z drugiej Matty Matheson – kucharz, restaurator i telewizyjna osobowość, znany m.in. z serialu The Bear. Obaj to uosobienie autentyczności, energii i twórczej odwagi. Idealnie wpisują się więc w DNA Levi’s®.

Levi’s Icons – Shaboozey i Matty Matheson.

Filmowe spojrzenie na klasyki

Za kamerą stanął Glenn Kitson, a zdjęcia zrobił Galo Olivares (tak, ten sam, który pracował przy „Romie” czy najnowszym „Alien: Romulus”). Efekt? Trzy krótkie filmy, które celebrują kultowe elementy garderoby. „The Jean” przypomina o legendarnej trwałości 501® – w końcu istnieją od 1873 roku i są „mocniejsze niż większość związków”. „The Jacket” podkreśla, że Trucker Jacket od zawsze nosiło się, by zostać zapamiętanym. A „The Shirt”? Czysty Western Spirit – dzikość, charakter i historia sięgająca 1926 roku.

Głos artysty

Shaboozey nie kryje emocji: „Praca z Levi’s® to jak powrót do domu. Te ikony to coś więcej niż ubrania – każda opowiada swoją historię i jest częścią mnie”. Nic dziwnego – Levi’s® od dawna wspiera go w twórczych projektach, szyjąc nawet customowe modele na jego występy.

Levi’s Icons – Shaboozey i Matty Matheson.

Levi’s Icons – zawsze coś więcej niż denim

Kenny Mitchell, globalny dyrektor marketingu Levi Strauss & Co., dodaje: „Levi’s® to zawsze coś więcej niż denim – to osobowość ludzi, którzy go noszą. Shaboozey wnosi pewność siebie i nonkonformizm, a Matty zadziorność i humor. Razem świetnie oddają ducha marki”.

Ikony w nowej odsłonie online

Kampania Icons ruszyła pełną parą w digitalu i social mediach. Oprócz filmów można zobaczyć też stylową sesję wizerunkową, która przypomina, że pewne klasyki nigdy nie wychodzą z mody. Przy okazji sprawdź nową kolekcję Levi’s jesień/zima 2025. Po szczegóły na temat „ikon” odsyłam na stronę Levi’s Polska.