E-hulajnogi to już stały element miejskiego krajobrazu. Jedni je uwielbiają, inni kręcą nosem, ale wszyscy zgodnie przyznają: na drodze przydałoby się trochę więcej kultury i znajomości zasad. Lime szkoli nauczycieli. Robi to razem z Fundacją „Drogi Mazowsza”. Firma postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce (a raczej w kierownice). Wspólnie ruszyli z cyklem szkoleń dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego, którzy później przekażą zdobytą wiedzę uczniom szkół podstawowych.

Lime szkoli nauczycieli z bezpiecznej jazdy e-hulajnogami.

Lime szkoli nauczycieli. Edukacja od podstaw – dosłownie

Pomysł jest prosty: zanim dzieciaki ruszą na drogi, warto, żeby ktoś dobrze ich do tego przygotował. A kto zrobi to lepiej niż nauczyciel? Fundacja „Drogi Mazowsza” zaprosiła Lime do współpracy przy projekcie, który łączy teorię, praktykę i nowoczesne technologie. W ramach szkoleń nauczyciele uczą się zasad bezpiecznej jazdy, przypominają sobie przepisy ruchu drogowego, a także testują nową grę edukacyjną w wirtualnej rzeczywistości.

„Szkolenie jest częścią większego projektu – przygotowujemy nauczycieli do korzystania z hybrydowej gry o ruchu drogowym, która powstaje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Żeby skutecznie z niej korzystać, muszą odświeżyć swoją wiedzę i praktykę, w tym jazdę na hulajnogach elektrycznych. Lime idealnie wpasował się w ten cel” – mówi Adam Sobieraj, prezes Fundacji „Drogi Mazowsza”.

Lime szkoli nauczycieli z bezpiecznej jazdy e-hulajnogami.

Lime na lekcji wychowania komunikacyjnego

Przedstawiciele Lime odpowiadają za część praktyczną szkoleń. Pokazują, jak bezpiecznie ruszać, hamować, omijać przeszkody i parkować hulajnogę tak, by nie blokować chodnika. Wszystko w duchu miejskiej kultury i szacunku do innych uczestników ruchu.

„Bezpieczeństwo to nasz priorytet. Chcemy, żeby nauczyciele nie tylko poznali zasady, ale też poczuli, że e-hulajnoga może być bezpiecznym i ekologicznym środkiem transportu. Jeśli pokażą to uczniom, mamy szansę wychować całe pokolenie świadomych użytkowników” – komentuje Wilhelm Munio, Senior Operations Manager w Lime Polska.

Szkolenia odbywają się w październiku w warszawskim Ośrodku Szkolenia Rowerzystów „R18” przy ul. Redaktorskiej 18. Uczestniczą w nich nauczyciele z Warszawy i okolicznych miejscowości. Program podzielono na trzy dni:

1. Teoria – zasady ruchu drogowego i metodyka wychowania komunikacyjnego.

2.Praktyka – pierwsza pomoc, serwis roweru i jazda na e-hulajnodze (z Lime w roli instruktorów).

3. Zabawa w naukę – test gry VR, w której uczestnicy ćwiczą zdobytą wiedzę w wirtualnym świecie.

Lime szkoli nauczycieli z bezpiecznej jazdy e-hulajnogami.

5 złotych zasad jazdy hulajnogą

Przy okazji, Lime przypomina najważniejsze zasady, które powinien znać każdy użytkownik e-hulajnogi – niezależnie od wieku:

Korzystaj ze ścieżek rowerowych, a jeśli ich nie ma – z ulic o ograniczeniu do 30 km/h lub wyjątkowo z chodnika.

Jedź maksymalnie 20 km/h, a na chodniku zwolnij i ustąp pieszym.

Nigdy nie prowadź hulajnogi po alkoholu (to nie jest dobry pomysł – serio).

Jedna hulajnoga = jedna osoba. Bez pasażerów, zwierząt i zakupów XXL.

Parkuj z głową – najlepiej w wyznaczonym miejscu lub równolegle do krawędzi chodnika, zostawiając co najmniej 1,5 metra dla pieszych.

Nauka przez doświadczenie

Lime szkoli nauczycieli z bezpiecznej jazdy e-hulajnogami. To nie pierwsza inicjatywa Fundacji „Drogi Mazowsza”. Od 2012 roku prowadzi ona projekty edukacyjne dla dzieci, dorosłych, rowerzystów i kierowców. Organizuje też półkolonie i rajdy rowerowe. Tym razem jednak idzie o krok dalej – bo edukacja z wykorzystaniem VR i e-hulajnóg to połączenie tradycji z nowoczesnością.

Wspólne działania Lime i Fundacji to przykład, że bezpieczeństwa można uczyć w ciekawy, angażujący sposób. Zamiast nudnych wykładów – praktyka, symulacje i nowoczesne narzędzia. A jeśli nauczyciele złapią bakcyla mikromobilności, to kto wie – może już wkrótce e-hulajnogi staną się naturalnym elementem lekcji wychowania komunikacyjnego w całej Polsce?

Bo jak mówi Lime: przyszłość transportu to zero emisji, zero korków i zero stresu – a wszystko zaczyna się od wiedzy.

Sprawdź strefy Lime w Warszawie.