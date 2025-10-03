Xtorm TravelTag2 Dual Mode działa jak AirTag. Warto kupić?

Czy zdarzyło Ci się kiedyś wywrócić mieszkanie do góry nogami w poszukiwaniu kluczy? A może w panice szukałeś portfela, który wypadł z kieszeni? Albo próbowałeś odgadnąć, gdzie tym razem uciekł pies? Jeśli odpowiedziałeś „tak” chociaż raz, to mamy dobrą wiadomość – na polskim rynku właśnie pojawił się nowy lokalizator Xtorm TravelTag2 Dual Mode. Niewielka pastylka, która potrafi oszczędzić sporo nerwów i… czasu.

Xtorm TravelTag2 Dual Mode.

Jeden tag, dwa światy – Apple i Android

Największy atut tego urządzenia? Współpracuje zarówno z iPhone’ami, jak i ze smartfonami z Androidem. To ważne, bo większość dotychczasowych tagów działała dobrze głównie w jednym „ekosystemie”. Tutaj nie ma problemu – niezależnie od tego, czy jesteś wierny Apple’owi, czy preferujesz rozwiązania Google, Xtorm TravelTag2 zadziała bez marudzenia.

Co więcej, Xtorm zadbał też o kompatybilność z akcesoriami do lokalizatorów Apple. TravelTag2 ma klasyczny, „pastylkowy” kształt, więc można go włożyć do gotowych etui, uchwytów czy obudów dostępnych na rynku.

Od portfela po psa – zastosowań tyle, ile pomysłów

Tak naprawdę ogranicza Cię tylko wyobraźnia. Tego typu tag można przypiąć dosłownie do wszystkiego. Najczęściej służy oczywiście do odnajdywania portfela, kluczy czy plecaka, ale to dopiero początek.

Masz dziecko, które idzie samo do szkoły? Możesz wrzucić tag do jego plecaka. Często dojeżdżasz rowerem i boisz się, że ktoś go „pożyczy” na stałe? Lokalizator przypięty do ramy pomoże szybko ustalić, gdzie jednoślad się znajduje. Podobnie z samochodem – tag schowany w aucie to dodatkowe zabezpieczenie. A jeśli masz pupila, wystarczy przypiąć go do obroży i zawsze będziesz wiedzieć, gdzie biega Twój pies czy kot.

Xtorm TravelTag2 Dual Mode.

Lokalizowanie – prościej się nie da

Cała magia polega na tym, że w każdej chwili możesz sprawdzić, gdzie jest Twój tag. W iPhonie zrobisz to za pomocą aplikacji Find My, a w Androidzie – przez Find My Device od Google. Na ekranie telefonu pojawia się dokładna lokalizacja z marginesem błędu liczonym w… kilkudziesięciu centymetrach.

Co ciekawe, możesz też zapytać swojego asystenta głosowego. Wystarczy powiedzieć „Hej Siri, gdzie są moje klucze?” albo „OK Google, znajdź mój rower” – i gotowe. To naprawdę działa i potrafi uratować dzień.

Samo parowanie urządzenia ze smartfonem trwa mniej niż minutę. Połączenie odbywa się przez Bluetooth i jest szyfrowane, więc dane są bezpieczne, a tag nie przechowuje lokalizacji w swojej pamięci.

Xtorm TravelTag2 Dual Mode jest mały, lekki i wodoodporny

Xtorm TravelTag2 to urządzenie na tyle kompaktowe, że możesz go schować praktycznie wszędzie. Wymiary to 3,1 × 3,1 × 0,8 cm (bez etui), a w zestawie znajdziesz praktyczny brelok, dzięki któremu od razu przypniesz go do kluczy czy plecaka.

Producent zadbał też o wytrzymałość – lokalizator ma klasę wodoodporności IP64 (po umieszczeniu w etui), co oznacza, że niestraszny mu deszcz czy kurz. W praktyce oznacza to, że spokojnie możesz używać go np. na rowerze czy przy obroży psa.

Xtorm TravelTag2 Dual Mode.

Bateria Xtorm TravelTag2 Dual Mode? Masz rok spokoju

Za zasilanie odpowiada bateria CR2032 – taka sama, jaką znajdziesz w wielu zegarkach czy pilotach. W normalnych warunkach wystarcza ona na 8-12 miesięcy pracy, a gdy zacznie się rozładowywać, aplikacja wyśle powiadomienie. Co ważne, baterię możesz wymienić samodzielnie – wystarczy odkręcić obudowę, włożyć nową i gotowe. Zero serwisów, zero kłopotów.

Ekologia też ma znaczenie

Coraz więcej osób zwraca uwagę na to, z czego wykonane są urządzenia, które kupujemy. Xtorm TravelTag2 został zaprojektowany z myślą o ekologii – duża część materiałów pochodzi z recyklingu, podobnie jak samo opakowanie. To mały, ale ważny krok, który pokazuje, że da się łączyć technologię z odpowiedzialnością za środowisko.

Cena i dostępność Xtorm TravelTag2 Dual Mode

No dobrze, ale ile to wszystko kosztuje? Na szczęście – nie majątek. Pojedynczy lokalizator wyceniono na 89 zł, a zestaw trzech sztuk na 179 zł. Do wyboru masz dwie wersje kolorystyczne: klasyczną biel i elegancką czerń. Warto odwiedzić stronę Xtorm, aby poznać szczegóły.

Patrząc na to, ile nerwów i czasu może oszczędzić taki gadżet, cena wydaje się naprawdę atrakcyjna. Ile razy zdarzyło Ci się spóźnić przez to, że coś się „zawieruszyło”? Ile razy martwiłeś się o bezpieczeństwo roweru czy dziecka w drodze do szkoły? Tutaj wystarczy jedna pastylka, by mieć pełen spokój.

Dla kogo jest Xtorm TravelTag2 Dual Mode?

Tak naprawdę – dla każdego. Dla osób, które mają tendencję do gubienia rzeczy, dla rodziców, którzy chcą mieć pewność, że plecak dziecka nie zniknie w niewyjaśnionych okolicznościach, dla rowerzystów, kierowców i właścicieli zwierząt.

To też świetne rozwiązanie dla tych, którzy po prostu lubią mieć wszystko pod kontrolą. Smartfon mamy zawsze pod ręką, więc sprawdzenie lokalizacji taga zajmuje sekundę.

Podsumowanie – mała rzecz, a cieszy

Xtorm TravelTag2 Dual Mode to przykład urządzenia, które nie musi być skomplikowane, by okazało się niesamowicie praktyczne. Jest niewielki, lekki, prosty w obsłudze i tani. Działa zarówno z iOS, jak i Androidem, a przy okazji wspiera gotowe akcesoria do lokalizatorów Apple.

Do tego dochodzi wodoodporność, długa żywotność baterii i przyjazna dla środowiska konstrukcja. Brzmi jak przepis na hit.

Jeśli więc masz dość stresujących poranków z poszukiwaniem kluczy, obaw o rower zostawiony pod blokiem czy zastanawiania się, dokąd uciekł pies – ten tag naprawdę może ułatwić Ci życie.