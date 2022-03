Nowe Maserati Grecale debiutuje z ciekawymi wariantami silnikowymi. Najmocniejszy, w wersji Trofeo, oferować będzie aż 530 KM. Mówimy tu o silniku V6.

Maserati Grecale 2023 - będzie V6 o mocy 530 KM 37

Maserati Grecale – silniki

3-litrowe V6 o mocy 530 KM

2-litrowa rzędowa „czwórka” z Alfy Romeo z 48V mild hybrid

300 KM w wersji GT oraz 330 KM w wersji Modena

Gamę otwierać będzie model o nazwie Grecale GT. Pod jego maską znajdzie się miękka hybryda 48V w połączeniu z silnikiem od Alfy Romeo. Jest to dwulitrowa turbodoładowana jednostka, która zostanie wspomagana również elektrycznym kompresorem. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na zniwelowanie turbo laga, a system mild-hybrid pozwoli na zredukowanie emisji CO2. Ta wersja dysponować będzie mocą od 300 do 330 KM, w zależności od tego, czy będzie to wersja GT czy mocniejsza Modena. Osiągi mają plasować się na poziomie 5,6 i 5,3 sekundy do „setki”.

Maserati Grecale 2023 - będzie V6 o mocy 530 KM 38

Wersja Maserati Grecale Trofeo jest natomiast czymś bardziej specjalnym. Do jej napędu zastosowano własny silnik o nazwie Nettuno, który pochodzi z modelu MC20. Jednak w tym przypadku podwójnie turbodoładowane, 3-litrowe V6 zostało ograniczone do 530 KM. „Setkę” ma już osiągać po zaledwie 3.7 sekundy.

Maserati Grecale 2023 - będzie V6 o mocy 530 KM 39

Według tego, co zapowiedziano, wszystkie wersje mają być oferowane z napędem na cztery koła, z opcjonalnym zawieszeniem pneumatycznym i ośmio-biegową skrzynią automatyczną ZF.

Wygląd i wymiary

Chociaż przez pryzmat dziwnego podobieństwa do Forda Pumy, nowe Maserati Grecale sprawia wrażenie dość niewielkiego crossovera. Jest to mylne złudzenie. Co prawda nowe Maserati bazuje na płycie podłogowej „Giorgo”, czyli tej stosowanej w Alfie Romeo Stelvio, jednak Grecale jest od niej większe. Podobnie wypada Porsche Macan, który cechuje się mniejszym rozmiarem.

Maserati Grecale 2023 - będzie V6 o mocy 530 KM 40

Grecale ma 4846 mm długości, 2901 mm rozstawu między osiami, 1670 mm wysokości oraz 2163 mm szerokości. Pokazuje to tylko, że wcale nie będzie to dużo mniejszy brat Levante, które swoją drogą ma całkiem dobre wyniki sprzedażowe. Mówimy o aż 60%. Nowy crossover ma mieć jeszcze lepszą sprzedaż w gamie. Może tym samym powtórzy sukces Macana w Porsche.

Maserati Grecale 2023 - będzie V6 o mocy 530 KM 41

Co do samego wyglądu, to z dnia na dzień coraz bardziej się do niego przyzwyczajam. Niektóre elementy stylistycznie bazowane były na modelu MC20. Może ten model pozwoli na realizacje marzeń niektórych projektantów z marki z trójzębem.

Cena

Jak przystało na włoską markę, tanio nie będzie. Ceny zostały co prawda podane obecnie w Euro, ale po łatwym przeliczeniu widzimy, że wersja GT zaczyna się od 350 000 zł (74 470 Euro). Wersja Modena od około 400 000 zł (85 200 Euro). Z kolei najmocniejsze Trofeo możemy „zdobyć” za niespełna 540 000 złotych. Czyli, jakby na to spojrzeć z innej perspektywy, mamy Alfę Romeo Stelvio QV i Grecale Trofeo za podobną cenę.