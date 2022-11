Premier Mateusz Morawiecki chce podtrzymać obniżone podatki, lecz UE zaczyna coraz bardziej ingerować w polski rząd i jest temu przeciwna.

Mateusz Morawiecki chce obniżenia podatków. UE jest przeciw. Źródło: TVN24

Wszystko rozchodzi się o informacje z serwisu e-petrol.pl, który podaje, że podczas konferencji prasowej premier poinformował, że chce zmienić mechanizm działania tarczy antyinflacyjnej w ten sposób, aby Unia Europejska nie miała co do niej jakichkolwiek wątpliwości i nie budziła negatywnych emocji.

Przeczytaj także: Możesz dostać 300 zł od ZUS na dziecko. Jak złożyć wniosek?

Mateusz Morawiecki chce obniżenia podatków. UE jest przeciw. Źródło: GOV

Co dalej z tarczą inflacyjną? Mateusz Morawiecki chce ją ocalić

Premier zagwarantował także, że będzie starał się utrzymać zerową stawku na żywność dopóki tylko będzie istniała taka możliwość. Całość rozchodzi się (według premiera) o to, że Komisja Europejska jest kategorycznie przeciwna stosowania obniżek VAT i co więcej, polski rząd otrzymał ostrzeżenie, że jeśli nie zdecyduje się jej wycofać to otrzyma karę. Do tej pory 0% VAT obowiązuje na żywność, nawozy, środki ochrony, inne środki do produkcji rolnej, gaz ziemny, a także obniżono VAT do 5% dla energii cieplnej oraz elektrycznej, a także do 8% dla paliw silnikowych.

Źródło: e-petrol.