Męskie zegarki do 400 zł – pięć uniwersalnych modeli

Uniwersalny zegarek to taki, który będziemy mogli założyć przy prawie każdej okazji. Sprawdzimy dziś, jakie męskie zegarki do 400 zł wybrać i czym się kierować przy ich zakupie. Zapraszamy do lektury.

Jaki zegarek na co dzień do 400?

Odwiedzając dobry sklep z zegarkami, będziemy mieli do wyboru kilkaset albo nawet kilka tysięcy wzorów. Jak z tak dużej oferty wybrać uniwersalny zegarek, który będziemy mogli założyć na co dzień? Zegarek na rękę powinniśmy przede wszystkim dopasować do naszego stylu i tego, jak ubieramy się na co dzień. Jeśli nasza praca wymaga od nas bardzo eleganckiego stroju i często nosimy koszulę i garnitur, to możemy wybrać zegarek wizytowy. Jeśli z kolei preferujemy luźny sportowy styl, powinniśmy wybrać model zegarka sportowego. Zegarki eleganckie i sportowe to oczywiście nie koniec. Pomiędzy tymi dwoma biegunami znajdziemy mnóstwo czasomierzy w różnym stylu. Wielu mężczyzn wybiera zegarki męskie na metalowej bransolecie, inni preferują zegarki w stylu militarnym czy tak zwane zegarki lotnicze na parcianym lub skórzanym pasku. Istnieje również szereg zegarków, które umiejętnie łączą w sobie elementy różnych stylów.

Męskie zegarki do 400 zł – nasze propozycje

400 zł to przyzwoity budżet na zakup uniwersalnego zegarka. Oczywiście luksusowe zegarki mogą kosztować nawet kilkaset razy więcej. Jednak za 400 zł możemy kupić już solidny i precyzyjny zegarek, który posłuży nam przez lata. A oto kilka naszych propozycji:

Zegarek męski Timex Expedition Scout Chronograph to pierwsza propozycja uniwersalnego czasomierza w naszym zestawieniu. Jak sama nazwa mówi, zegarek ten wyposażony jest w chronograf. Jest to rodzaj specjalnego stopera, który pozwala na bardzo precyzyjny pomiar odcinków czasu. Całość została utrzymana w outdoorowym stylu nawiązującym nieco do zegarków lotniczych. Dzięki klasycznym kolorom i skórzanemu paskowi zegarek ten możemy nosić na co dzień, jak i do nieco bardziej eleganckich stylizacji. Poza wspomnianym już chronografem Timex Expedition Scout Chronograph wyposażony jest również w datownik oraz opcję podświetlenia tarczy w technologii Indiglo. Dzięki promocyjnej cenie ten zegarek męski można kupić w kwocie do 400 zł.

Wiele ciekawych modeli uniwersalnych zegarków na co dzień ma w swojej ofercie również japońska marka Lorus. W ofercie tej marki nie zabrakło męskich zegarków do 400 zł. Spośród kilkudziesięciu modeli w tym przedziale cenowym spodobał nam się zegarek męski Lorus Classic RH971LX9. Jest to stosunkowo minimalistyczny zegarek z ciemną tarczą i srebrną kopertą oraz bransoletą ze stali nierdzewnej. Idealna propozycja dla mężczyzn, którzy szukają uniwersalnego zegarka z metalową bransoletą.

Festina Multifunction to kolejny przykład uniwersalnego, męskiego zegarka do 400 zł. Marka ta powstała w początkach XX wieku, w jednej z kolebek szwajcarskich zegarków – mieście La Chaux–de–Fonds. Dziś oferowane przez markę Festina zegarki, powstają w Barcelonie, co w żadnym stopniu nie umniejsza ich jakości. Zegarek Festina Multifunction posiada skórzany pasek ze wzorem retro oraz oryginalny i dodający mu charakteru multidatownik. Chroniące tarczę szkiełko mineralne, objęte jest aż 5 letnią gwarancją.

Wśród uniwersalnych zegarków męskich do 400 zł nie mogło zabraknąć chociaż jednego czasomierza ze stajni Casio. Ta japońska marka stawia przede wszystkim na funkcjonalne i uniwersalne zegarki na co dzień. Idealnym, męskim zegarkiem dla osoby aktywnej będzie jeden z modeli z serii Casio G-Shock. Główną cechą tej serii jest oczywiście wewnętrzny system antywstrząsowy. W kwocie do 400 zł można kupić na przykład zegarek Casio G-SHOCK Mudman.

Na koniec mamy jeszcze jedną propozycję, dla panów którzy szukają zegarka w kolorze złotym. Jest to zegarek męski Sekonda Dress 1588. Posiada on kopertę i bransoletę ze stali nierdzewnej z powłoką w kolorze żółtego złota oraz kontrastującą z tym kolorem granatową tarczę. Jedynym dodatkiem na minimalistycznej tarczy jest prosty datownik. Zegarek ten przeznaczony jest dla mężczyzn, którzy na co dzień preferują raczej elegancki ubiór.

Spodobały Wam się nasze propozycje dobrych zegarków do 400 zł? A może macie swoje sugestie? Jeśli tak to zapraszamy do komentowania i podzielenia się swoimi ulubionymi modelami zegarków w tym przedziale cenowym.

