Microsoft Surface Gaming to nowość! Podbije rynek laptopów gamingowych?

Microsoft Surface Gaming to najnowsze urządzenie giganta z Redmond, które zostało stworzone z myślą o gamingu. Co zaoferuje pierwszy graczowy laptop amerykańskiej firmy?

Microsoft wchodzi na rynek laptopów gamingowych

W ofercie Microsoftu znajdziemy głównie laptopy, które przeznaczone są raczej do biurowych zastosowań. Podstawowe modele, czy bardziej profesjonalne laptopy, takie jak Surface Pro czy Studio nadają się do pracy. Wszystko wskazuje na to, że grono urządzeń giganta z Redmond powiększy się o urządzenie przeznaczone do gamingu.

Microsoft Surface Gaming, bo tak właśnie ma nazywać się gamingowy laptop od Microsoftu, ma wypełnić lukę w ofercie amerykańskiej firmy. Gigant nie posiada w swoim portfolio laptopa przeznaczonego do gier. Wkrótce wszystko to się zmieni, ponieważ Microsoft przygotowuje urządzenie właśnie z tego segmentu.

Microsoft Surface Laptop SE

Microsoft Surface Gaming to pierwszy gamingowy laptop w ofercie producenta

Microsoft postanowił wkroczyć na rynek laptopów gamingowych i to właśnie Microsoft Surface Gaming będzie pierwszym tego typu urządzeniem w ofercie amerykańskiej firmy. Według informacji model ma zostać wyposażony w 16-calowy wyświetlacz PixelSense Flow Display o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu 165 Hz. Na pokładzie znajdzie się także wsparcie dla technologii Dolby Vision.

Obudowa będzie wykonana z magnezu i aluminium, a jej grubość ma nie przekraczać 20 mm. Jeśli więc mówimy o laptopach gamingowych to Microsoft Surface Gaming będzie naprawdę smukły. Na obudowie znajdzie się USB 4.0/Thunderbolt 4 Type-C, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i port Surface Connect. Laptop będzie wspierał WiFi 6 i Bluetooth 5.1.

A co znajdziemy pod obudową? Użytkownik będzie miał do wyboru dwie opcje, jeśli chodzi o procesor – 14-rdzeniowy procesor Intel Core i7-12700H lub 12-rdzeniowy procesor Core i5-12500H. Oba te modele to rodzina Intel Alder Lake 12. generacji. Do CPU możemy dołożyć 16 lub 32 GB pamięci ram LPDDR4x. Laptop może być oferowany w konfiguracji z dyskiem SSD o pojemności 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB.

Jeśli zdecydujemy się na model z procesorem Intel Core i7, to możemy go skonfigurować z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB. Wersja i5 będzie wyposażona w GeForce RTX 3050 Ti 4GB. Bateria? W przypadku modelu z i7 ma ona wytrzymać do 15 godzin, a model z i5 ma oferować godzinę więcej. Oba modele będą dostępne w wersji platynowej lub czarnym macie.

Cena i dostępność nie jest znana. Sugeruje się, że Microsoft Surface Gaming zostanie zaprezentowany jeszcze w tym roku lub na CES 2023.

Specyfikacja nowych laptopów Surface Gaming!

Źródło: ThePrimeGaming