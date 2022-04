Motorola Edge 30 to świetny telefon, który do sprzedaży trafi w maju!

Motorola nie próżnuje i regularnie wprowadza na rynek nowe telefony, które cechują się wydajnością i bardzo przystępną ceną. Tak samo będzie w przypadku Motorola Edge 30, która określana jest najsmuklejszym smartfonem w portfolio producenta, który obsługuje technologię 5G. Zdecydowanie będzie to smartfon wart uwagi!

Motorola Edge 30 wchodzi na rynek. To bardzo ciekawy smartfon!

Motorola Edge 30 to smartfon, który może namieszać na rynku. Urządzenie ma jedynie 6,79 mm grubości, co sprawia, że na rynku nie znajdziemy tak smukłego smartfona z 5G w tej klasie. Urządzenie zadebiutuje już w przyszłym miesiącu i będzie oferowane w trzech wersjach kolorystycznych – Supermoon Silver, Meteor Grey i Aurora Green.

Wymiary smartfona to 159,38 x 74,24 x 6,79 mm przy wadze 155 g. Takie wymiary potwierdzają, że mamy do czynienia z naprawdę smukłym urządzeniem. Producent zadbał o to, aby Motorola Edge 30 nie bała się zachlapań i pyłów, dlatego też obudowa posiada certyfikat IP52. Na pokładzie znajdziemy głośniki stereo wspierające technologię Dolby Atoms i dwa mikrofony. Niestety, producent zrezygnował z portu słuchawkowego.

Co zaoferuje nam smukły model producenta?

Smartfon może pochwalić się bardzo ciekawą specyfikacją, która gwarantuje wydajność. Motorola Edge 30 będzie napędzana procesorem Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G z rdzeniami Kyro 670. CPU będzie wspierany przez układ graficzny Adreno 642L oraz 8 GB pamięci RAM. Do dyspozycji użytkownika będzie 128 GB pamięci na dane, choć na innych rynkach pojawi się także wersja 256 GB. Producent wykorzystał tutaj 6,5-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD+ (2400 x 1080 px) obsługujący 10-bitowe kolory z HDR10+ i barwami DCU-P3. Zastosowana tutaj matryca oferuje odświeżanie obrazu na poziomie 144 Hz.

W smartfonie Motorola Edge 30 znajdziemy baterię o pojemności 4020 mAh i obsługą szybkiego ładowania. W przeciwieństwie do Apple czy Samsunga Motorola dołącza do zestawu ładowarkę TurboPower o mocy 33W. Urządzenie posiada łączność 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, wszelkie systemy lokalizacyjne oraz dual-SIM. Oczywiście smartfon napędzany jest systemem Google Android 12 z lekką nakładką My UX. Warto wspomnieć o funkcji Ready For, co pozwala na korzystanie ze socjalnego trybu desktopowego, który aktywuje się po podłączeniu zewnętrznego ekranu.

Jak Motorola Edge 30 prezentuje się pod kątem możliwości fotograficznych? Urządzenie zostało wyposażone w przednią kamerkę o rozdzielczości 32 Mpix! Z tyłu z kolei umieszczono trzy obiektywy – główny ma 50 MPix i oferuje optyczną stabilizację. Taką samą specyfikacją może pochwalić się obiektyw ultraszerokokątny, który również jest obiektywem o właściwościach marko. Sensor głębi ma 2 Mpxi. Warto również zaznaczyć, że zarówno przednia kamerka, jak i obiektyw główny korzystają z technologii Quad Pixel, która łączy światło z czterech sąsiednich punktów. To ma poprawić jakość zdjęć i filmów. Smartfon może nagrywać wideo w rozdzielczości 4K UHD/40 FPS, Full HD/60FPS, a slow motion 960 FPS przy rozdzielczości Full HD.

Smartfon wejdzie do sprzedaży na początku maja. Motorola Edge 30 w wariancie 8 GB i 128 GB na dane została wyceniona na 2199 PLN (cena detaliczna).

Źródło: Motorola