MOVA G70 i G70 Station posprzątają świąteczny bałagan!

Grudzień to czas świątecznej radości, ale też prawdziwego testu dla naszych podłóg. Choinka, pierniki, brokat i rozsypany cukier – wystarczy chwila nieuwagi i po salonie wala się wszystko, co można wcisnąć w najmniejsze zakamarki. Na szczęście w tym roku w Polsce pojawił się MOVA G70, czyli odkurzacz, który ma wyręczyć nas w przedświątecznym chaosie. Producent obiecuje, że z jego pomocą sprzątanie może stać się trochę… przyjemniejsze (albo przynajmniej mniej stresujące).

MOVA G70 i G70 Station.

Nowe modele G70 i G70 Station trafiły do sklepów 9 grudnia (możesz go znaleźć na stronie producenta – MOVA Polska), więc teoretycznie zdążysz je przetestować przed świętami. Wyposażone w inteligentne ramię robotyczne i masę funkcji mają sprzątać dokładnie tam, gdzie zwykły odkurzacz nie dotrze. Można powiedzieć, że to takie małe, domowe elfy, które zajmują się igłami świerkowymi w kątach i resztkami pierników pod stołem.

Igły, brokat i cukier – koniec z niewidzialnym brudem

Każdy, kto choć raz ubierał choinkę, wie, że igły wylatują wszędzie – pod meble, przy listwy, między dywaniki. MOVA G70 rozwiązuje ten problem dzięki swojemu ramieniu robotycznemu. Mechanizm wysuwa się przy krawędziach i dociera tam, gdzie ręka ludzka często nie sięga. Do tego mamy moc ssania 225 AW, więc rozsypany cukier po piernikach czy piasek wnoszony zimą przez gości nie stanowią wyzwania.

Dla domowych testerów oznacza to mniej klęczenia i szorowania. Dla tych, którzy lubią porządek bez wysiłku – całkiem spora zachęta, żeby w tym roku nie zostawiać sprzątania na ostatnią chwilę.

Świąteczne światło w zakamarkach

Kolejna ciekawa opcja: szczotka OptiInsight Multi-Surface Twin Brush. Brzmi poważnie, ale w praktyce oznacza podświetlenie, które pomaga zauważyć kurz w ciemnych kątach i pod kanapą. Połączenie gumowych pasków i funkcji anti-tangle sprawia, że włosy i sierść nie blokują szczotki – czyli mniej czasu spędzonego na wyciąganiu tych nieszczęsnych kłaczków i więcej przyjemności z samego sprzątania.

Zimowe popołudnia bywają ciemne i przygnębiające, więc każdy mały świecący bajer, który pokazuje, co naprawdę leży pod meblami, wydaje się całkiem sensownym gadżetem.

Lekki jak śnieg – odkurzanie bez zmęczenia

Nie każdy ma ochotę dźwigać ciężki sprzęt między lepieniem uszek a dekorowaniem choinki. MOVA G70 waży zaledwie 1,93 kg, co czyni go lekkim kompanem do szybkiego odkurzania. Teleskopowa rura pozwala też odświeżyć sufity, karnisze czy lampeczki – czyli wszystko, czego ręczne ścieranie kurzu mogłoby kosztować godzinę pracy.

Bateria wytrzymuje do 90 minut, co w większości domów powinno wystarczyć, żeby ogarnąć cały salon i kuchnię, zanim ktoś powie “pierwsza gwiazdka już świeci!”.

G70 Station – odkurzacz, który sam się sprząta

Jeśli chcesz pójść o krok dalej, jest wersja G70 Station. Tutaj stacja robi większość roboty za Ciebie: opróżnia odkurzacz, ładuje baterię i przechowuje akcesoria. Brzmi luksusowo, ale w praktyce to po prostu mniej kontaktu z kurzem i alergenami oraz czystsze powietrze w domu. Dla osób ceniących elastyczność podstawowy model też się sprawdzi – wystarczy jedno kliknięcie, żeby opróżnić zbiornik, a stację można dokupić później.

To fajna opcja dla tych, którzy chcą mieć dom sprzątnięty bez ciągłego pilnowania odkurzacza. Albo dla tych, którzy po prostu lubią gadżety, które robią coś za nas, podczas gdy my możemy relaksować się przy kolędach i piernikach.

Gdzie i za ile kupisz MOVA G70 i G70 Station?

Odkurzacze MOVA G70 i G70 Station są dostępne w największych sieciach handlowych: RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik, na Allegro oraz w sklepie internetowym MOVA. Sugerowana cena katalogowa to 1 299 zł za model podstawowy i 1 599 zł za G70 Station. Startowa promocja przewiduje 31% zniżki do końca grudnia, więc to chyba jeden z tych prezentów, który może się naprawdę przydać w czasie świątecznego bałaganu. Nie trzeba od razu inwestować w całą flotę robotów sprzątających – ale jeśli w tym roku marzy Ci się odrobina porządku bez szorowania każdego zakamarka ręcznie, MOVA G70 może być wartym uwagi kompanem

