Sprzątanie domu wcale nie musi być męczące – pod warunkiem, że mamy sprzęt, który faktycznie ułatwia życie. Marka MOVA właśnie wprowadza na polski rynek dwa urządzenia, które robią ogromne wrażenie: odkurzacz Wet&Dry MOVA M50 Ultra z innowacyjną technologią EdgeCoverage AI oraz bezprzewodowy odkurzacz MOVA I10 z systemem oświetlenia ujawniającego kurz. Oficjalna premiera już 29 września, a na start – spore promocje.

Odkurzacz pionowy MOVA M50 Ultra.

MOVA M50 Ultra – pierwszy składany odkurzacz myjący

Zacznijmy od gwiazdy premiery. MOVA M50 Ultra to pierwszy na świecie odkurzacz myjący ze składaną i rozsuwaną rękojeścią. Brzmi futurystycznie? To dopiero początek. Dzięki technologii Flex-Master Pro można regulować wysokość uchwytu w zakresie 120-135 cm, co oznacza koniec z niewygodnym pochylaniem się przy sprzątaniu pod meblami.

Do tego dochodzi ergonomiczny design – urządzenie ma tzw. „bioniczny staw nadgarstkowy”, który sprawia, że prowadzenie odkurzacza staje się naturalne i bezwysiłkowe. Innymi słowy: sprzątanie mniej męczy nadgarstki i ramiona.

Odkurzacz pionowy MOVA M50 Ultra.

Robotyczne ramię kontra problem niedosprzątanych krawędzi

Każdy, kto kiedykolwiek próbował doczyścić narożniki i krawędzie, wie, że to najtrudniejsza część sprzątania. MOVA rozwiązuje ten problem sprytnie – w szczotce M50 Ultra ukryto robotyczne ramię, które wysuwa się przy krawędziach i ścianach. Dzięki technologii EdgeCoverage AI urządzenie dostosowuje się w czasie rzeczywistym, czyszcząc z każdej strony – i to w mniej niż 0,2 sekundy.

Rezultat? Zero szczelin, zero niedosprzątanych zakamarków.

Samooczyszczenie w temperaturze wrzenia

MOVA M50 Ultra to nie tylko skuteczne odkurzanie i mycie, ale też wygoda później. Stacja dokująca używa wody o temperaturze 100°C do dokładnego czyszczenia szczotek. Rozpuszcza tłuszcz, usuwa brud i sterylizuje z 99,99% skutecznością.

Co więcej, system sam dopasowuje intensywność i czas suszenia w zależności od wilgotności czy temperatury. Można wybrać tryb szybki (5 minut) albo cichy (15–30 minut). Suszenie odbywa się gorącym powietrzem o temperaturze 90°C – bez ryzyka nieprzyjemnego zapachu.

Odkurzacz pionowy MOVA M50 Ultra.

Inteligentne rozwiązania w praktyce

Na liście technologicznych smaczków M50 Ultra znajdziemy:

Automatyczne dozowanie środka czyszczącego – zbiornik 100 ml miesza detergent z wodą w odpowiednich proporcjach. Starcza nawet na 60 dni.

Patyczek dezodoryzujący – pochłania zapachy i zapewnia świeżość nawet przez 90 dni.

Potrójna ochrona przed plątaniem włosów – gęsty grzebień skutecznie usuwa zaplątane włosy ze szczotki.

Sterowanie przez aplikację MOVAhome – zdalne prowadzenie odkurzacza, planowanie sprzątania, przypomnienia o konserwacji i analiza użytkowania.

To sprzęt, który naprawdę myśli razem z użytkownikiem.

Odkurzacz pionowy MOVA M50 Ultra.

MOVA I10 – lekki, ale zaskakująco mocny

Drugą nowością jest MOVA I10 – bezprzewodowy odkurzacz, który waży zaledwie 1,35 kg, a przy tym oferuje moc ssania aż 120AW (28 000 Pa).

Silnik osiąga do 100 000 obrotów na minutę, a specjalna szczotka TangleBuster Multi-Surface Brush sama dostosowuje się do rodzaju podłogi. Miękkie włosie zbiera kurz z paneli i płytek, a sztywne włókna radzą sobie z dywanami.

Odkurzacz pionowy MOVA I10.

Zobacz to, czego na co dzień nie widać

Najciekawszym elementem I10 jest system 140° Dust Illumination z technologią OptiInsight. To oświetlenie działa pod kątem zaledwie 4 mm nad podłogą i pokazuje kurz tam, gdzie normalnie go nie widać – w ciemnych kątach, pod łóżkiem czy sofą.

Światło rozciąga cienie kurzu i sprawia, że żadna drobinka nie umknie naszej uwadze. Promień sięga aż 45 cm, więc sprzątanie staje się dokładniejsze niż kiedykolwiek.

Długie działanie i elastyczna konstrukcja

MOVA I10 ma baterię 6×3000 mAh, która pozwala sprzątać nawet do 60 minut w trybie Eco. Z główną szczotką czas pracy to ok. 40 minut. Dzięki przemyślanej konstrukcji odkurzacz składa się do 170° w przód-tył i obraca o 90° na boki. To oznacza, że bez problemu dotrze pod meble o wysokości 10 cm.

Do tego dochodzi 6-warstwowy system filtracji HEPA, który zatrzymuje 99,99% cząsteczek wielkości 0,3 μm – świetne rozwiązanie dla alergików.

Odkurzacz pionowy MOVA I10.

Inteligentne dodatki i akcesoria

I10 został wyposażony w cały zestaw przydatnych akcesoriów:

miniszczotka w trybie Turbo – usuwa roztocza z tapicerki i pościeli,

końcówka szczelinowa – do narożników i trudno dostępnych miejsc,

stacja ładująca 2-w-1 – służy też jako stojak, bez wiercenia w ścianie.

Na wyświetlaczu LED widzimy tryb pracy i poziom baterii. Ładowanie zajmuje 3,5 godziny, a system chroni przed przeładowaniem.

Premiera i promocja na start

Oba urządzenia – MOVA M50 Ultra i MOVA I10 – pojawiły się w sprzedaży 29 września w największych sieciach handlowych (RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro, al.to) oraz na Allegro.

Na start przygotowano atrakcyjne promocje:

Promocja potrwa do 14 października.

Sprzątanie przyszłości już dziś

MOVA pokazuje, że technologia może zmienić nawet tak prozaiczną czynność jak odkurzanie. M50 Ultra i I10 to urządzenia, które łączą moc, ergonomię i inteligentne rozwiązania, a przy tym są dostępne w naprawdę atrakcyjnych cenach.

Jeśli sprzątanie ma być szybkie, skuteczne i możliwie bezwysiłkowe – wygląda na to, że MOVA właśnie wyznaczyła nowy standard.

Przy okazji sprawdź nowości MOVA na IFA 2025 w Berlinie.