Robot sprzątający na prezent? Mamy 6 propozycji marki MOVA!

Zastanawiasz się, co kupić? Może robot sprzątający na prezent? Bo w sumie, czemu nie! To fajna opcja. Sprzęt sprząta, a wolny czas można poświęcić sobie. Nasuwa się tylko pytanie: który będzie najlepszy? Mamy sześć propozycji, które dotyczą marki MOVA.

Grudzień ma to do siebie, że pojawia się nagle. Jeszcze tydzień temu człowiek mówił „mam czas, spokojnie”, a dziś już zastanawia się, gdzie schował bombki, czemu w domu pachnie mandarynkami i kiedy właściwie wypada zacząć kupować prezenty, żeby nie skończyć z tym 23 grudnia o 21:47 w supermarkecie — wiadomo jak. I właśnie kiedy wpadamy w ten lekki, przedświąteczny chaos, MOVA wyskakuje z listą promocji. Nie taką na zasadzie: „kup, bo święta”. Raczej: „hej, skoro i tak jest grudzień, a każdy z nas próbuje ogarniać dom, prezenty i rzeczywistość, to może choć trochę ułatwimy sprawę”.

Robot sprzątający na prezent. Dla siebie, lub kogoś! Zobacz propozycje marki MOVA

To zestaw rzeczy, które faktycznie mają sens — szczególnie teraz, kiedy człowiek marzy o tym, żeby ktoś (lub coś) posprzątał za niego, ogarnął podłogi, odkurzył, umył… albo po prostu uczynił życie troszkę wygodniejszym. Marka MOVA przygotowała kilka konkretnych urządzeń z naprawdę sensowną zniżką. A że grudzień to najlepszy moment, żeby podjąć decyzję w stylu „prezent dla kogoś… albo jednak dla siebie”, to szkoda byłoby nie zerknąć. Nic na siłę, zero brokatu — po prostu lista, która w tym miesiącu może się naprawdę przydać.

Skoro już wprowadziliśmy grudniowy nastrój i świąteczny chaos, czas przejść do konkretów.. Zacznijmy od flagowego modelu, który zrobi wrażenie nawet na najbardziej wymagających.

MOVA V50 Ultra Complete – 42% zniżki na flagowy model

Jeżeli marzy Ci się, żeby ktoś ogarnął porządki za Ciebie, MOVA V50 Ultra Complete jest robotem stworzonym do tej roli. To najwyższy model flagowej serii V, oferujący pełen pakiet akcesoriów: dodatkowe mopy (6 par), filtry (3 szt.), worki na kurz (3 szt.), butelkę środka czyszczącego (1L) oraz dodatkowe szczotki TroboWave DuoBrush.

Sprzęt imponuje przede wszystkim siłą ssania 24 000 Pa i systemem StepMaster, który pozwala pokonać przeszkody do 6 cm. Technologia FlexReach dociera w trudno dostępne miejsca, a FlexiPress Mop Pad zapewnia idealny kontakt mopa z podłogą nawet przy nierównościach. Robot samodzielnie unosi szczotki i mopa na dywanach, a dzięki Triple Anti-Tangle Mechanisms nie plącze włosów ani sierści.

Stacja dokująca z systemem JetSpray Dryboard automatycznie myje mopy gorącą wodą, suszy je, uzupełnia wodę i dozuję detergent. System DuoSolution pozwala korzystać z dwóch pojemników: jeden standardowy, drugi do usuwania zapachów zwierząt. Całość sterowana jest z aplikacji MOVAHome lub głosowo, kompatybilnie z Alexą, Google Assistant i Siri. Robot rozpoznaje ponad 200 typów obiektów, bateria 6400 mAh pozwala sprzątać przez długi czas, a certyfikat TÜV SÜD daje pewność, że każdy zakamarek zostanie dokładnie wyczyszczony.

Sugerowana cena katalogowa: 5 999 PLN.

Promocja: 42% zniżki

MOVA K20 Pro za 1 zł (odkurzacz wet&dry)

Dostępny w sklepach partnerskich MOVA: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt. Robot jest sprzedawany w dwóch kolorach. Sprawdź go w wersji czarnej w Media Expert. (3298 zł) Kliknij tutaj by zobaczyć wariant biały w Media Expert. (3449 zł)



MOVA V50 Ultra – 41% zniżki na flagowy model

Jeżeli pierwszy robot zrobił na Tobie wrażenie, MOVA V50 Ultra może sprawić, że grudniowe sprzątanie przestanie być udręką. To kolejny z flagowych modeli serii V, wyposażony w zaawansowane technologie, które naprawdę wyręczają w codziennych obowiązkach.

Podstawowe cechy? Siła ssania 24 000 Pa, system StepMaster do pokonywania przeszkód do 6 cm, technologia FlexReach, która dociera w trudno dostępne miejsca, oraz zaawansowana stacja dokująca JetSpray Dryboard, która automatycznie myje i suszy mopy gorącą wodą, uzupełnia wodę i dozuję detergent.

Robot dba o każdy detal: dzięki systemowi CleanLift i ochronie dywanów mop unosi się automatycznie, szczotki boczne i główne również są chronione przed plątaniem, a system Triple Anti-Tangle Mechanisms bez problemu radzi sobie z włosami do 30 cm. FlexiPress Mop Pad zapewnia idealny kontakt nakładki mopującej z nierównymi powierzchniami, obracając się z prędkością 260 obrotów na minutę i wywierając nacisk 8N na podłogę.

Robot MOVA V50 Ultra jest również higieniczny: po zakończeniu pracy nakładki mopujące i pojemnik na kurz są automatycznie suszone gorącym powietrzem, co redukuje bakterie aż do 99%, a światło UV w worku na kurz eliminuje 99,98% bakterii. Wszystko to potwierdza prestiżowy certyfikat TÜV SÜD, gwarantujący skuteczność sprzątania krawędzi i narożników oraz brak plątania włosów.

Sterowanie jest proste i wygodne – robot działa z aplikacją MOVAHome i jest kompatybilny z asystentami głosowymi: Alexa, Google Assistant i Siri.

Sugerowana cena katalogowa: 5 549 PLN

Promocja: 41% zniżki

MOVA K20 Pro za 1 zł (odkurzacz wet&dry)

Dostępny w sklepach partnerskich MOVA: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt i innych. Model ten możesz kupić w dwóch wersjach kolorystycznych. MOVA V50 Ultra biały w Media Expert. MOVA V50 Ultra czarny w Media Expert.



MOVA Z60 Ultra Roller Complete – 30% zniżki na flagowy model do mopowania

Na trzecim miejscu w naszej świątecznej liście promocji MOVA pojawia się MOVA Z60 Ultra Roller Complete, czyli robot odkurzająco-mopujący z najwyższej półki serii Z. To sprzęt dla tych, którzy chcą mieć podłogi perfekcyjnie czyste, nie ruszając się z kanapy.

Model wyposażono w technologię HydroForce Mopping, która zapewnia rzeczywisty obieg świeżej wody, a rolkowy mop o długości 25,6 cm samoczynnie się płucze, podczas gdy brudna woda jest odprowadzana na bieżąco. Dzięki temu mopowanie jest skuteczne i higieniczne.

Najważniejsze cechy MOVA Z60 Ultra Roller Complete:

Siła ssania: 28 000 Pa z silnikiem TurboForce9

System HydroForce Mopping z 12-dyszowym spryskiwaniem

Automatyczne opróżnianie, mycie mopów gorącą wodą, suszenie gorącym powietrzem, uzupełnianie wody i dozowanie detergentu

Rolka mopująca z funkcją automatycznego napuszania

Technologia MaxiReach – wysuwany mop i szczotka boczna dla 99,99% pokrycia krawędzi

System AutoShield Tech – podwójna ochrona dywanów

System StepMaster 2.0 – pokonywanie przeszkód do 8 cm + LiftPro Chassis

Nawigacja FlexScope z wysuwającym się sensorem DToF

System DuoSolution z dwoma niezależnymi pojemnikami (600 ml łącznie)

Bateria 6400 mAh

Robot oferuje potężną siłę ssania i inteligentne czyszczenie krawędzi dzięki wysuwanym szczotkom i mopowi, jednocześnie chroniąc dywany przed zamoczeniem. Nawigacja FlexScope pozwala robotowi sprzątać precyzyjnie w całym domu, a system DuoSolution umożliwia użycie różnych detergentów, np. specjalnych do neutralizacji zapachów zwierząt.

Stacja dokująca w pełni automatyzuje proces: mopowanie gorącą wodą, suszenie gorącym powietrzem, opróżnianie pojemnika na kurz, uzupełnianie wody i dozowanie detergentów – wszystko bez Twojego udziału. Z baterią 6400 mAh robot może sprzątać przez długi czas, nawet w dużych domach.

Sugerowana cena katalogowa: 5,999 PLN

Promocja: 30% zniżki

MOVA K20 Pro za 1 zł (odkurzacz wet&dry)

Dostępny w sklepach partnerskich MOVA: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt. Kliknij tutaj by zobaczyć Z60 Ultra Roller Complete w Media Expert.



MOVA P50 Pro Ultra – 44 % zniżki

Kolejnym punktem w świątecznej liście promocji MOVA jest MOVA P50 Pro Ultra, robot odkurzająco-mopujący, który łączy wydajność z inteligentną automatyzacją. To sprzęt stworzony z myślą o tych, którzy cenią sobie precyzję sprzątania, ale nie chcą poświęcać czasu na ręczne czyszczenie.

Najważniejsze cechy MOVA P50 Pro Ultra:

Flagowy model serii P

Siła ssania: 19,000 Pa

System czyszczenia: automatyczne opróżnianie, mycie mopa gorącą wodą (75°C), suszenie gorącym powietrzem (45°C), uzupełnianie wody, opcjonalne dozowanie detergentu

Technologia FlexReach – wysuwany mop i szczotka boczna docierająca do trudno dostępnych miejsc

Ochrona dywanów: unoszenie mopa (10,5 mm) i szczotki bocznej (10 mm)

CleanLift System – podnoszenie szczotki bocznej, mopów i szczotki głównej

Wyposażenie w szczotkę CleanChop

Pokonywanie przeszkód do 22 mm

Certyfikat TÜV SÜD – pełne pokrycie sprzątania krawędzi i narożników, precyzyjne omijanie przeszkód, brak plątania włosów

Bateria 5200 mAh



MOVA P50 Pro Ultra wyróżnia się inteligentnym systemem wykrywania zabrudzeń, który automatycznie dostosowuje strategię sprzątania. Dzięki technologii FlexReach robot dociera pod meble, a system CleanLift chroni dywany przed zamoczeniem. Szczotka CleanChop skutecznie zbiera włosy, nawet te długie, bez ryzyka plątania.

Sprawdź: pół roku z MOVA P50 Pro Ultra.

Zaawansowana stacja dokująca zapewnia pełną automatyzację: opróżnianie pojemnika na kurz, mycie mopa gorącą wodą, suszenie gorącym powietrzem, uzupełnianie wody, opcjonalne dozowanie detergentu oraz samoczyszcząca się podkładka myjąca. Robot może pracować nawet przez 75 dni bez konieczności ingerencji, a bateria 5200 mAh gwarantuje długi czas pracy w domu o większej powierzchni.

Sugerowana cena katalogowa: 4,249 PLN

Promocja: 44% zniżki

MOVA S4 Detect za 1 zł (odkurzacz pionowy)

Dostępny w sklepach partnerskich MOVA: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt Zobacz MOVA P50 Pro Ultra w Media Expert.





MOVA P50 Ultra – 46 % zniżki

Kolejnym punktem w naszej świątecznej liście promocji MOVA jest MOVA P50 Ultra – nieco lżejszy brat modelu P50 Pro Ultra, ale wciąż zaskakująco wydajny i inteligentny. Ten robot odkurzająco-mopujący sprawdzi się w każdym domu, gdzie liczy się wygoda, efektywność i automatyzacja sprzątania.

Najważniejsze cechy MOVA P50 Ultra:

Wyjątkowo wysoka siła ssania – 19,000 Pa

System czyszczenia: automatyczne opróżnianie, mycie mopa gorącą wodą (75°C), suszenie gorącym powietrzem (45°C), uzupełnianie wody, opcjonalne dozowanie detergentu

Technologia FlexReach – wysuwany mop i szczotka boczna na 4 cm, dosięgające trudno dostępnych miejsc

Ochrona dywanów: unoszenie mopa (10,5 mm) i szczotki bocznej (10 mm)

CleanLift System – podnoszenie szczotki bocznej, mopów i szczotki głównej

Pokonywanie przeszkód do 22 mm

Bateria 5200 mAh

Kompatybilność z asystentami głosowymi innych firm

MOVA P50 Ultra wyróżnia się potężną siłą ssania, która skutecznie usuwa kurz, sierść i inne zabrudzenia zarówno z twardych podłóg, jak i dywanów. Technologia FlexReach™ umożliwia sprzątanie trudno dostępnych miejsc – narożników, szczelin i przestrzeni pod niskimi meblami. System CleanLift zapewnia, że dywany pozostają suche i nieskazitelnie czyste.

Stacja dokująca z workiem o pojemności 3,2 litra pozwala robotowi pracować nawet do 75 dni bez opróżniania, a system auto-konserwacji automatycznie myje mopa gorącą wodą, suszy go powietrzem o temperaturze 45°C, uzupełnia wodę i opcjonalnie dozując detergent. Z baterią 5200 mAh MOVA P50 Ultra spokojnie poradzi sobie z dużymi powierzchniami.

Sugerowana cena katalogowa: 3,399 PLN

Promocja: 46% zniżki

MOVA S4 Detect za 1 zł (odkurzacz pionowy)

Dostępny w sklepach partnerskich MOVA: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt Zobacz ten robot w sieci Media Expert.



MOVA E40 Ultra – 38 % zniżki

Ostatnim punktem naszej świątecznej listy promocji MOVA jest MOVA E40 Ultra – robot odkurzająco-mopujący oferujący pełną automatyzację sprzątania i wyjątkową wygodę w codziennym użytkowaniu.

Najważniejsze cechy MOVA E40 Ultra:

Siła ssania – 19 000 Pa (silnik TurboForce 6, 90 000 RPM)

Wbudowany zbiornik na wodę – 80 ml z trzema trybami nawilżania

System all-in-one: automatyczne opróżnianie, mycie i suszenie mopów

Technologia MaxiReach Mop Tech – 4 cm wysuwane mopy dla pełnego czyszczenia narożników

Szczotka boczna Anti-tangle

Opcjonalna szczotka CleanChop Brush 3.0

Ultrasoniczne wykrywanie dywanów z podnoszeniem mopów (10,5 mm)

Nawigacja LDS i szybkie mapowanie

Technologia 3DAdapt do omijania przeszkód oraz Smart Pathfinder

Możliwość pokonywania przeszkód do 22 mm

Zbiornik na czystą wodę: 4,5L / na brudną wodę: 4L

Worek na kurz: 3,2L (do 75 dni bez opróżniania)

Opcjonalne automatyczne dozowanie środka czyszczącego

Bateria 5200 mAh z 30% szybszym ładowaniem

Kompatybilność z Amazon Alexa i Google Assistant



MOVA E40 Ultra zapewnia prawdziwie bezobsługowe sprzątanie dzięki systemowi all-in-one. Robot skutecznie zbiera kurz i zabrudzenia dzięki mocy ssania 19 000 Pa, a wysuwane na 4 cm mopy technologii MaxiReach Mop Tech docierają do narożników i trudno dostępnych miejsc. Stacja automatycznie myje i suszy mopy, opróżnia worek na kurz oraz opcjonalnie dozuję detergent.

Ultrasoniczne wykrywanie dywanów podnosi mopy o 10,5 mm, chroniąc powierzchnie przed zamoczeniem i jednocześnie zwiększając siłę ssania w trybie boost. Technologia 3DAdapt i Smart Pathfinder skutecznie omija przeszkody i precyzyjnie mapuje przestrzeń, a szybkie ładowanie baterii pozwala robotowi szybko wrócić do pracy.

Sugerowana cena katalogowa: 2,599 PLN

Promocja: 38% zniżki

MOVA S4 Detect za 1 zł (odkurzacz pionowy)

Dostępny w sklepach partnerskich MOVA: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt Sprawdź MOVA E40 Ultra w Media Expert.



Co kupić? Może robot sprzątający na prezent?

I tak oto wygląda świąteczna lista MOVA — konkretna, treściwa i, co najważniejsze, naprawdę przydatna. Zero wciskania, zero świątecznego kiczu. Po prostu sprzęty, które mogą zrobić za Ciebie to, na co w grudniu zwykle już brakuje siły, czasu albo cierpliwości. Robot sprzątający na prezent? Jestem na tak!

Jeśli któryś z modeli wpadł Ci w oko, to grudzień jest najlepszym momentem, żeby zrobić sobie prezent „od Mikołaja dla mnie, bo zasługuję”. A jeśli nie — to przynajmniej możesz spokojnie odhaczyć jeszcze jeden punkt z listy

„rzeczy do ogarnięcia przed świętami”. Tak czy inaczej: oby w tym roku robot sprzątał, a Wy po prostu… odpoczywajcie.

Materiał powstał we współpracy z marką MOVA.