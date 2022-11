Tak jest. Otwiera się nowa współpraca Geely i Renault Group. Powstanie całkowicie nowa firma z udziałami dokładnie 50-50. Ma ona na celu rozwijanie technologii zarówno silników hybrydowych jak i spalinowych. Czy to właśnie oznacza drugi oddech dla platform ICE?

Nowa firma ma zatrudniać 19 tysięcy osób i jej zadaniem będzie rozwój platform dla silników spalinowych i hybrydowych. Dla osób mniej wtajemniczonych, ta współpraca obejmować będzie aż kilku producentów. Zaliczać się będzie do nich Renault, Dacia, Geely, Volvo, Lynx & Co, Proton, Nissan i Mitsubishi. Nowa firma ma w przyszłości rozwinąć się również na współpracę z innymi producentami oraz rozwijać technologie bezemisyjne w aż 5 centrach technologicznych na świecie.

Na mocy porozumienia Geely i Renault Group powstanie nowa marka, która ma mieć pod sobą aż 17 fabryk w 3 krajach. Produkowane w nich będą silniki, skrzynie biegów jak i napędy hybrydowe. Planowane jest zwiększenie produkcji do aż 5 milinów rocznie i dostarczanie komponentów do 130 krajów, co ma pokryć aż 80 procent światowego zapotrzebowania na silniki spalinowe.

As Renault Group accelerates with its Renaulution transformation to capture value on the entire new automotive value chain, we are pleased to have agreed plans for an ambitious partnership with Geely to keep developing the ICE and hybrid engine technologies that will remain a critical part of the automotive supply chain for decades to come,

KOMENTUJE CEO LUCA DE MEO.