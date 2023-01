Po 15 latach od rozpoczęcia produkcji, w końcu pojawił się Nissan GT-R 2024! Auto z drobnymi zmianami, ale niestety tylko na rynek japoński. Europa zabiła już motoryzację, a premiera nowego modelu pokazuje, że Japonia ma problem i sentyment do tego auta.

Odświeżenie legendarnego auta. Tak, ale nie w Europie!

"Nowy" Nissan GT-R 2024 debiutuje w Japonii

W 2007 roku światło dzienne ujrzała słynna Godzilla, auto mocno kontrowersyjne, piekielnie szybkie i bardzo podatne na wszelaki tuning. Jednak nie zostało stworzone bez wad, dlatego praktycznie co roku było w nim coś zmieniane i tak po 15 latach to auto zniknęło z rynku europejskiego. W Japonii wciąż jest dla niego jeszcze szansa, ale obecnie następca jest jeszcze nie do końca znany. Jednak nie ma co się dziwić, auto przez lata swojej produkcji zrobiło zamieszanie w świecie motoryzacji.

"Nowy" Nissan GT-R 2024 debiutuje w Japonii

Nissan GT-R 2024 debiutuje w Japonii

Prawdę mówiąc, po 15 latach to praktycznie w tym aucie ciężko coś udoskonalić. Wizualnie tylko mocno przyglądając się przedniej części auta, dostrzeżemy drobne zmiany. Przeprojektowany grill, czy ostrzejsze, bardziej symetryczne linie i to tyle, jeśli chodzi o te zmiany, które widać gołym okiem. Producent twierdzi, że poprawiono aerodynamikę samochodu, a w środku kierowca ma odczuwać mniej wibracji czy hałasu, co poprawi komfort jazdy.

Do oferty wkracza nie tylko bezkompromisowa wersja Nismo Special, ale również pojawi się wersja T-Spec. NISMO otrzyma nowe poprawione zawieszenie czy jeszcze więcej aspektów w kwestii poprawy aerodynamiki. Mechaniczna szpera z przodu, maska czy fotele kubełkowe Recaro zostały wykonane z włókna węglowego. Co ciekawe, Nissan zastosował lepiej wyważone elementy w silniku i okrzyknął nowego Nissan GT-R 2024 Nismo Special najlepszym autem w historii marki.

Obie wersje wciąż posiadają pod maską ten sam podwójnie doładowany silnik 3.8-litra V6. Różnice? W wersji T-Spec znajdziemy jednostkę o mocy 570 KM, natomiast w NISMO silnik generujący 600 KM. W obu modelach dostaniemy również hamulce węglowo-ceramiczne.

Do Japonii auta trafią już na wiosnę tego roku. W Europie nie zobaczymy auta, natomiast inne rynki pozostają pod znakiem zapytania.

Źródło: Nissan