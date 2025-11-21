Nowy wirus na Android! Sturnus podgląda, klika i kradnie!

Masz system od Google? Pojawił się nowy wirus na Android! Chodzi o Sturnus piekielnie groźny trojan bankowy. Wypatrzyli go eksperci z ThreatFabric i ostrzegają, że europejscy użytkownicy Androida powinni podnieść czujność.

Sturnus – nowy wirus na Android. Uważaj!

Sturnus, nowy wirus na Android, który czyta twoje wiadomości

Trojan potrafi wyświetlić wszystko, co tylko pojawia się na ekranie telefonu.

WhatsApp, Telegram, Signal — bez znaczenia. Szyfrowanie end-to-end? Dla Sturnusa to nie problem, bo odczytuje wiadomości już po ich odszyfrowaniu przez aplikację.

Podsłuch to dopiero początek!

Sturnus, czyli nowy wirus na Android potrafi przejąć kontrolę nad smartfonem!

Malware może m.in.:

wykrywać otwierane aplikacje,

klikać w ekran za użytkownika,

wpisywać tekst,

instalować dodatkowe programy,

wyświetlać fałszywe ekrany logowania do banków,

udawać zablokowany ekran.

Wszystko po to, by wyłudzić nasze dane i ostatecznie dobrać się do konta bankowego.

Dlaczego jeszcze o tym nie słyszałeś? Twórcy Sturnusa… testują go po cichu

Na razie ataków jest niewiele — i właśnie dlatego specjaliści mają złe przeczucia. Cyberprzestępcy mogą dopiero przygotowywać się do większej kampanii.

Najczęstsza droga infekcji? Instalacja aplikacji z nieznanych źródeł, często podszywających się np. pod Google Chrome.

Jak się chronić? Kilka prostych zasad, które naprawdę działają