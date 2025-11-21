Obserwuj nas
Obserwuj nas
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok

Nowy wirus na Android! Sturnus podgląda, klika i kradnie!

Co to w ogóle jest ten Sturnus?
Autor:Natalia Bajek
21/11/2025
Sturnus - nowy wirus na Android. Uważaj! Sturnus - nowy wirus na Android. Uważaj!
Sturnus - nowy wirus na Android. Uważaj!
Spis treści ukryj
1. Sturnus, nowy wirus na Android, który czyta twoje wiadomości
2. Podsłuch to dopiero początek!
3. Dlaczego jeszcze o tym nie słyszałeś? Twórcy Sturnusa… testują go po cichu
4. Jak się chronić? Kilka prostych zasad, które naprawdę działają

Masz system od Google? Pojawił się nowy wirus na Android! Chodzi o Sturnus piekielnie groźny trojan bankowy. Wypatrzyli go eksperci z ThreatFabric i ostrzegają, że europejscy użytkownicy Androida powinni podnieść czujność.

Sturnus - nowy wirus na Android. Uważaj!
Sturnus – nowy wirus na Android. Uważaj!

Sturnus, nowy wirus na Android, który czyta twoje wiadomości

Trojan potrafi wyświetlić wszystko, co tylko pojawia się na ekranie telefonu.
WhatsApp, Telegram, Signal — bez znaczenia. Szyfrowanie end-to-end? Dla Sturnusa to nie problem, bo odczytuje wiadomości już po ich odszyfrowaniu przez aplikację.

Podsłuch to dopiero początek!

Sturnus, czyli nowy wirus na Android potrafi przejąć kontrolę nad smartfonem!

Malware może m.in.:

  • wykrywać otwierane aplikacje,
  • klikać w ekran za użytkownika,
  • wpisywać tekst,
  • instalować dodatkowe programy,
  • wyświetlać fałszywe ekrany logowania do banków,
  • udawać zablokowany ekran.

Wszystko po to, by wyłudzić nasze dane i ostatecznie dobrać się do konta bankowego.

Sturnus - nowy wirus na Android. Uważaj!
Sturnus – nowy wirus na Android. Uważaj!

Dlaczego jeszcze o tym nie słyszałeś? Twórcy Sturnusa… testują go po cichu

Na razie ataków jest niewiele — i właśnie dlatego specjaliści mają złe przeczucia. Cyberprzestępcy mogą dopiero przygotowywać się do większej kampanii.

Najczęstsza droga infekcji? Instalacja aplikacji z nieznanych źródeł, często podszywających się np. pod Google Chrome.

Sturnus - nowy wirus na Android. Uważaj!
Sturnus – nowy wirus. Uważaj!

Jak się chronić? Kilka prostych zasad, które naprawdę działają

  • Instaluj aplikacje wyłącznie z Google Play.
  • Nie przyznawaj aplikacjom podejrzanych uprawnień.
  • Miej włączone Play Protect.
  • Zawsze sprawdzaj, czy „aktualizacja” lub „instalator” nie wygląda podejrzanie.
Autor:Natalia Bajek
Opublikowane
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Sprawdź również