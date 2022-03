Same miękkie hybrydy i dwie plug-in. Zewnątrz niewielkie zmiany, a w środku nowy system info rozrywki. Czy odświeżone modele Volvo S60 i V60 pozwolą marce na przeżycie kolejnych kilku lat?

Odświeżony „look”

Nowe poliftowe wersje mają pojawić się już w połowie tego roku. Z zauważalnych zmian widać zmieniony tylni zderzak wraz jego „końcówkami” wydechowymi. Z przodu natomiast pojawił się przeprojektowany grill i zmienione zderzaki. Ogólnie mówiąc zmieniło się naprawdę niewiele.

Ale nie ma co się dziwić, gdyż obecny model starzeje się bardzo dobrze i nie brakuje mu w jego designie naprawdę nic. Zresztą, sami przeczytajcie nasz test S60 i oceńcie auto pod kątem wizualnym.

W odmianie T8 Recharge znajdziemy również nowy wzór felg na podobieństwo tych z modeli Volvo C40 i XC40 Recharge.

Nowy infotainment i wyposażenie Volvo

Można by rzec, że w końcu. Są to na dobrą sprawę ostatnie modele do których wkracza nowy system operacyjny Android Automotive. Dostępny jest wciąż przez 9-calowy pionowy wyświetlacz.

Co ciekawe, również wersje wyposażenia zostały mocno zrewidowane. Volvo twierdzi, że obecny wybór jest uwarunkowany wieloma preferencjami klientów. O czym mowa? Bowiem teraz staniemy przed możliwością wybrania 3 wariantów: Core, Plus i Ultimate. Niestety, wprowadza to również brak indywidualnej konfiguracji auta.

Silniki w Volvo S60 i V60

W ofercie oczywiście znajdziemy jedynie silniki o pojemności 2 litrów (żadna nowość). W zależności od wersji mogą generować od 163 KM po aż 310 KM. Dużo się nie zmienia poza faktem, że wersje B3 (163KM) oraz B4 (197 KM) będą dostępne z 7 biegowym DCT, czyli skrzynią dwusprzęgłową. Wariant B5 (250 KM) oraz B6 (300KM) są sprzężone z automatem 8 biegowym Aisin. Jedynie wersja B6 dostępna jest wyłącznie w V60. Każda z tych wersji wyposażona jest w system mild-hybrid, a konkretniej instalacje 48V, która pomaga wspomaga przy ruszaniu i żeglowaniu, przy czym dodaje 14 KM.

Co ciekawe, z oferty nie wypadnie diesel podwójnie doładowany. Będzie on generował 197 KM, a sam fakt braku rezygnacji z niego jest podyktowany dosyć sporym zainteresowaniem na niektórych rynkach.

Ofertę uzupełniają hybrydy plug-in o mocach odpowiednio 253 KM i 310 KM oraz bateriami o pojemnościach 14,9 kWh.