Oppo pracuje nad chowającą się kamerą w smartfonach

Oppo to producent smartfonów, który mocno przyczynił się do rewolucji na tym rynku. Chińska marka pracuje nad kolejnym rozwiązaniem, które może zmienić funkcjonowanie smartfonów. Chowający się aparat główny w smartfonach, to coś, nad czym pracują inżynierowie firmy.

Oppo pracuje nad nowym modułem kamery

Chińska marka Oppo to producent, który przyczynił się do rewolucji na rynku smartfonów. Jako jeden z pierwszych producentów telefonów umieścił czytnik linii papilarnych pod ekranem, czy wprowadził superszybkie ładowanie do swoich urządzeń. Smartfony chińskiej marki również jako pierwsze wykorzystały mechanizm chowania się kamery przedniej do obudowy.

Teraz przyszła pora na modyfikację panelu aparatu głównego. Oppo pokazało na zapowiedzi moduł kamery głównej, która samoczynnie się wysuwa i chowa. Po zapowiedziach wideo możemy wnioskować, że cały moduł jest wodoodporny i w momencie, kiedy wyczuje upadek smartfona, automatycznie schowa się do obudowy.

Wideo zdradza kilka szczegółów

Nowy mechanizm, który znajdzie się w smartfonie Oppo, będzie uruchamiał się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie on potrzebny. Aparat pojawia się i chowa na osi Z i sugeruje się, że może mieć on wpływ na ostateczną jakość zdjęcia. Producent nie zdradził jeszcze żadnych informacji na temat tego, jaką specyfikację oferuje kamera z nowatorskim modułem.

Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If — OPPO (@oppo) December 7, 2021

Po wideo i szczegółach znajdujących się na filmiku można wywnioskować, że nie jest to obiektyw zmiennoogniskowy, ponieważ jego oznaczenie to 50 mm. W teorii może on wspierać wydajność teleobiektywu. Na wideo możemy zobaczyć również, że czujnik ma 1/1.56 cala, a obiektyw 50 mm może pochwalić się przysłoną f/2.4. Wideo pojawiło się jako zapowiedź eventu Inno Day, podczas którego Oppo pokazuje koncepty i technologie.