Dosłownie chwila nieuwagi i można “pozbyć się” wszystkich swoich oszczędności. Oszustwo na OLX to coś, co spotyka wielu użytkowników tego portalu ogłoszeniowego. Tym razem zaledwie kilka chwil po publikacji mojej oferty dostałem SMS-a, który był naprawdę wiarygodny!

Stwierdziłem, że czas zrobić wyprzedaż garażową, gdyż szkoda, żeby niektóre rzeczy się kurzyły w domu. Mogą przecież posłużyć komuś innemu, skoro są sprawne. Ba, czasami sprzedaję rzeczy, które użyłem raz i schowałem do pudełka, przez co można je uznać za nowe. Tym bardziej stwierdziłem, że trzeba znaleźć im drugi dom. Nie będę tutaj opisywał jak przebiega wystawianie produktów na OLX. Ot, dodajemy tytuł, zdjęcia, opis, cenę i gotowe. Po sprawnej publikacji ogłoszeń czekałem na osobę, która zainteresuje się sprzedawanymi produktami.

Uważajcie na siebie. Oszustwo na OLX czyha na każdym kroku!

Oszustwo na OLX. Prawie się złapałem, serio!

Minęło dosłownie kilkadziesiąt minut, a dostałem SMS-a od OLX, z którego dowiedziałem się, że ktoś kupił jeden z produktów, a także opłacił przesyłkę. Na początku uznałem, że faktycznie jest to prawdziwa wiadomość, gdyż od razu ustawiłem tak zwaną “przesyłkę OLX”. Cena produktu również była atrakcyjna, dlatego stwierdziłem, że może faktycznie ktoś się nie zastanawiał i dokonał transakcji bez zbędnych negocjacji. Z resztą, zobaczcie sami jak wyglądał ten SMS.

Oszustwo na OLX. Przestępcy są coraz trudniejsi do wykrycia!

Nadawca wiadomości to OLX, więc tu akurat wszystko się zgadza. Wystarczy jednak przeanalizować jego treść by szybko dojść do wniosku, że coś tutaj nie gra. Wiadomość bez polskich znaków, dziwny adres strony i najważniejsze – zapytanie dotyczące banku? Przecież takie rzeczy ustawia się za pośrednictwem OLX.

Doświadczyłem wielu prób oszustwa z wykorzystaniem WhatsApp, o czym pisał już jakiś czas temu Karol. Jak to wyglądało? Ktoś do Was pisał, że chce kupić produkt, najczęściej łamaną polszczyzną i podaje link do wydrukowania etykiety. Nie trudno się domyślić, że po wejściu na daną stronę, ta wymuszała na nas podanie danych logowania do banku.

Uważajcie i bądźcie czujni, bo oszuści na OLX cały czas czyhają!

Jak widać, oszuści cały cza szukają sposobu, dzięki któremu dostaną się do naszych danych. Uważajcie na siebie i stosujcie zasadę ograniczonego zaufania. Nie trudno złapać się na tym, że przestępcy będą chcieli “wyzerować” nasze konto bankowe. Może warto kupić jakieś oprogramowanie antywirusowe?