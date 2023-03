Czy PKN Orlen zmieni nazwę? Według Daniela Obajtka obecna nazwa nie “przystaje rzeczywistości” dlatego też chce on zmienić nazwę spółki. Co to oznacza?

PKN Orlen zmieni nazwę? Tego chce Obajtek

Orlen to ogólnopolska nazwa sieci stacji paliwowych, która zna każdy. Spółka rozwija się i otwiera kolejne punkty w innych państwach Europy. Okazuje się jednak, że Daniel Obajtek chce zmiany nazwy spółki i miałoby to nastąpić jeszcze w tym roku.

Przeczytaj także: Gaz na Orlenie będzie tańszy, ale tylko dla wybranych!

PKN Orlen zmieni nazwę. Takie plany ma Daniel Obajtek! Fot. Mat. Wł.

Daniel Obajtek twierdzi, że obecna nazwa Polskiego Koncernu Naftowego nie pasuje do obecnej rzeczywistości, dlatego też chce ją zmienić. Oczywiście nie chodzi o samą nazwę “Orlen”, a o pozostałe jej elementy.

“Analizujemy możliwość zmiany nazwy spółki, bo słowo “naftowy” powinniśmy urealnić. Nie wpłynie to natomiast na brand Orlen, który posiada konkretną, znaczącą wartość marketingową. Mogę zapewnić, że logotyp firmy pozostanie bez zmian” Daniel Obajtek

Co to tak naprawdę oznacza?

Parafrazując słowa Daniela Obajtka, zmiana nazwy PKN Orlen nie będzie tyczyła się głównego członku, a jedynie jego pozostałych elementów. Nie zmieniona zostanie marka, ani samo logo. Trwają dyskusje na temat tego, na jaką nazwę należy zmienić określenie “naftowy”, ponieważ spółka otwiera się przecież na inne źródła energii.

To będzie wymagało zgody walnego zgromadzenia spółki, ale zakładam, że może się to stać niebawem, możliwe, że jeszcze w 2023 roku. Daniel Obajtek

Według Daniela Obajka nazwa PKN Orlen nie oddaje rzeczywistości. Dlatego chce ją zmienić.

Źródło: BI