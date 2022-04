Jeśli myśleliście, że wasza konsola PlayStation nie jest w najlepszym stanie, to prawdopodobnie wygląda lepiej niż urządzenie, przez które bostońskie lotnisko Logan zostało ewakuowane. Konsola do gier została pomylona z bombą, przez co wszystkie znajdujące się tam osoby zostały wyprowadzone z terminala.

Przez konsolę PlayStation ewakuowano lotnisko w Bostonie

Pasażerowie przewożą najróżniejsze rzeczy, a wszystkie bagaże prześwietlane są dogłębnie. W przypadku, kiedy w walizce znajduje się mocno podejrzany przedmiot, uruchamiane są odpowiednie procedury i wzywane służby. Do takiego zdarzenia doszło 17 kwietnia na międzynarodowym lotnisku Logan w Bostonie w stanie Massachusetts. Lotnisko zostało ewakuowane, ponieważ podejrzewano, że w jednym z bagaży znajduje się bomba.

Pracownicy bostońskiego lotniska Logan zauważyli, że w jednej z walizek jednego z pasażerów ukryty jest bardzo dziwny przedmiot. Uznano, że istnieje prawdopodobieństwo, że jest to bomba, dlatego też zdecydowano się na ewakuację całego Terminala A, a na miejsce została wezwana grupa saperów. Służby rozpoczęły akcję identyfikacji pakunku, a po otwarciu walizki okazało się, że rzekomą bombą była zepsuta konsola PlayStation.

Na szczęście skończyło się tylko na strachu

Walizka skierowana na pokład samolotu Delta Airlines przewoziła bardzo uszkodzoną i starą konsolę PlayStation. Urządzenie było tak sponiewierane, że pracownicy pomylili ją z bombą. Skaner wykazał nieprawidłowości, dlatego też pracownicy zareagowali tak, jak powinni i nie ryzykowali życia osób znajdujących się na lotnisku. Co prawda doszło do kuriozalnej pomyłki, jednak gdyby naprawdę okazało się, że w walizce znajduje się bomba, życie wielu ludzi znalazło by się w niebezpieczeństwie.

Uszkodzone PlayStation powodem ewakuacji bostońskiego lotniska! 25

Wszyscy ewakuowani z terminala A musieli poczekać godzinę, zanim potwierdzono, że nie ma zagrożenia życia. Bomba została odkryta o 16:00 czasu lokalnego, a pasażerowie na terminal zostali wpuszczeni godzinę później. Niestety, zdjęcia trefnej konsoli nie udostępniono, więc nie wiemy, w jak złym stanie było urządzenie.

