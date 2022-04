Brak ładowarki w zestawie ze smartfonem nie jest już czymś zaskakującym. Trend ten zapoczątkowało Apple, a w ślad za amerykańskim producentem poszły inne firmy. Teraz okazuje się, że taki sam kierunek obierze Tesla. Producent samochodów zdecydował, że za kable trzeba będzie zapłacić dodatkową kwotę.

Tesla nie dołącza już ładowarek do samochodów

Posiadacze smartfonów przyzwyczaili się do tego, że w zestawach z urządzeniami mobilnymi brakuje ładowarki. Na całe szczęście mówimy o adapterze sieciowym, ponieważ kabel zasilający w dalszym ciągu znajduje się w pudełku. Taki trend zapoczątkowało Apple, które nie dodało „kostki” do zestawu z iPhone 12. Potem do giganta z Cupertino dołączył Samsung, pomimo tego, że południowokoreański producent nabijał się z tego ruchu.

Przeczytaj także: Humanoidalny robot Tesla Bot zadebiutuje na rynku w przyszłym roku!

Okazuje się, że tego typu trend trafił też do branży motoryzacyjnej. Tesla, producent samochodów elektrycznych oznajmił, że ze skutkiem natychmiastowym przestaje dodawać do swoich samochodów kable ładujące. Klienci będą musieli zapłacić dodatkowe 200 USD za ten element, pomimo tego, że zapłacili za auto kilkadziesiąt tysięcy dolarów!

Statystyki potwierdzają, że ładowarka mobilna nie jest popularna

Tesla wyszła z założenia, że po co rozdawać coś za darmo, skoro klienci mogą za to zapłacić. Tym samym sposobem nowo zamówione samochody zostaną pozbawione kabli do ładowania, które dotychczas dołączane były do samochodu. Kwotą, jaką klienci muszą zapłacić za okablowanie to 200 USD. Kolejne 500 USD to cena za naścienne złącze Wall Connector.

Tesla będzie jak Apple i Samsung. Nie będzie dodawała ładowarek do aut! 25

To oznacza, że samochody marki Tesla nie będą oferowane z mobilnym złączem w zestawie. W oddzielnym zakupie dostępny będzie zestaw złączy mobilnych 2. poziomu, które umożliwiają ładowanie z napięciem 240V za dodatkowe 200 USD. Ładowanie samochodu za pomocą tego zestawu jest wolne, jednak może uratować skórę w nagłych przypadkach, gdy w okolicy nie ma szybkiej ładowarki marki. Elon Musk, CEO firmy stwierdził, że zapotrzebowanie na zestawy mobilne i tak jest niskie, co potwierdzają statystyki.

Źródło: Business Insider