Pojemność baterii iPhone 17 Pro potwierdzona! Sam zobacz!

Na dzień przed premierą konferencji „Awe Dropping” do sieci trafił oficjalny dokument chińskiego regulatora. Czy to oznacza znamy pojemność baterii iPhone 17 Pro i wszystkich innych modeli, które jutro zobaczymy? Podobno tak. To on rozwiewa wszystkie wątpliwości – baterie w nowych iPhone’ach będą większe niż dotychczas.
Pojemność baterii iPhone 17 Pro i innych nowych modeli. Jak to wygląda w liczbach?
- iPhone 17 – 3692 mAh (vs 3561 mAh w iPhonie 16),
- iPhone 17 Air – 3036 mAh (SIM) lub 3149 mAh (eSIM),
- iPhone 17 Pro – 3988 mAh (SIM) lub 4252 mAh (eSIM),
- iPhone 17 Pro Max – 4823 mAh (SIM) lub 5088 mAh (eSIM).
Każdy model dostał solidny upgrade, a największą różnicę zobaczymy w wersjach eSIM-only. W Europie, w tym w Polsce, takie modele mają być dostępne, więc dla nas to bardzo dobra wiadomość.
Apple stawia na nową technologię
Już od tygodni mówiło się o ogniwach o wyższej gęstości energii. Teraz wiemy, że to nie bajki. Dodatkowo Apple chwali się, że w iPhonie 17 Pro Max bateria ma zapewnić „najdłuższą żywotność w historii iPhone’a”. To brzmi obiecująco, zwłaszcza jeśli ktoś pamięta, że w iPhonie 16 Pro Max i tak było już bardzo dobrze.
Co to oznacza dla użytkowników?
Dłuższy czas pracy bez ładowarki, mniej paniki przy 20% baterii i potencjalnie mniejsze zużycie ogniwa dzięki lepszej optymalizacji systemowej. A że w Polsce możemy liczyć na warianty eSIM, to w praktyce dostaniemy wersje z większymi akumulatorami.
Już jutro, 9 września 2025 wielki dzień
Apple pokaże nowe smartfony 9 września o 19:00 czasu polskiego. My już wiemy jedno – narzekanie na słabą baterię w iPhonie właśnie może przejść do historii.