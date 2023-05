We Wrześni powstaje coś, co jest spełnieniem marzeń każdego europejskiego podróżnika. W fabryce Volkswagena powstaje dom na kołach. Niezwykle popularny mobilny dom, bowiem od początku produkcji, czyli od 2019 roku wyprodukowano aż 11 tysięcy sztuk!

O co chodzi? O obcowanie z naturą, o niezależność. Właśnie tak można określić Volkswagena Grand Californię, którego miałem okazję testować jakiś czas temu. Rzecz jasna, rodzina “California” jest duża i obejmuje między innymi Caddy, T6.1 (California Beach czy California Ocean) czy właśnie zbudowanego na Crafterze modelu Grand California. Jedno jest pewne – ten bardzo dobrze zaprojektowany i jeszcze lepiej zbudowany kamper to prawdziwy dom na kołach, który, jak widać, jest bardzo dobrze odbierany w całej Europie. Jakby nie patrzeć, w ubiegłym roku na drogi wyjechało aż osiemset sztuk tego modelu.

Polacy budują coś o czym marzy cała Europa. To dom na kołach

Pięćdziesiąt kilometrów od Poznania sto pięćdziesiąt osób pracując w systemie dwuzmianowym tworzy każdego dnia 22 Grand Californie. Jak informuje Volkswagen Samochody Dostawcze, tygodniowo pracownicy fabryki z Wrześni tworzą około 110 sztuk tego bardzo dobrego kampera. Dlaczego uważam, że jest dobry? Przede wszystkim odsyłam do artykułu, który przygotowałem na temat tego modelu (link podałem wyżej).

Tak czy inaczej, wybierając ten duży dom na kołach otrzymujecie przede wszystkim prysznic z toaletą, kuchnię ze zlewozmywakiem i kuchenką, lodówkę, dwa łóżka czy szereg praktycznych schowków, szafek i gadżetów, takich jak wygodne oświetlenie LED czy moskitiery na wszystkich oknach. Mało tego, można również dokupić markizę i bagażnik rowerowy. Oczywiście, auto posiada system fotowoltaiczny w standardzie, który daje energię do zasilania lodówki. Można również dołączyć klimatyzację postojową 230 V, a liczne gniazdka USB, 230 V i 12 V pozwolą na podłączenie wielu zewnętrznych urządzeń.

Wspomnianych, 150 wykwalifikowanych pracowników montuje poszczególne elementy zmieniając dostawczaka w pełnoprawnego kampera. Cały ten proces trwa około sześćdziesiąt godzin. Na końcu, oczywiście, rozpoczyna się odbiór jakościowy, aby przyszły klient mógł praktycznie od razu wyruszyć w swoją podróż życia.

Ile kosztuje Volkswagen Grand California?

Niestety, nie mogę powiedzieć, że auto należy do najtańszych. Ale to chyba nikogo nie zdziwi. Zabudowa, która jest gotowa do użytku zaraz po odebraniu kluczyków swoje kosztuje. Tym bardziej, że jest przygotowana naprawdę profesjonalnie. Podróżując tym autem czułem się wręcz jak w samolocie. Tak czy inaczej, bez owijania w bawełnę, dom na kołach, Volkswagen Grand California kosztuje 355 876 zł w podstawie. Mowa o wersji krótkiej – California 600. Opcja przedłużana to niewielka różnica w kwocie, bowiem cennik California 680 startuje od 356 639 zł. Warto dodać, że firma oferuje finansowanie 102,9 % oraz promocję na ubezpieczenie komunikacyjne 0,9 %.