Polski sklep Soundcore. Nawet 35% rabatu na słuchawki!

Miłośnicy dobrego brzmienia w Polsce mają powód do radości. Wystartował sklep soundcore. To marka słuchawek i głośników należąca do Anker Innovations, właśnie uruchomiła swoją oficjalną stronę internetową w Polsce. Od teraz sprzęt, który do tej pory kupowaliśmy głównie u partnerów handlowych, można nabyć bezpośrednio na soundcore.com/pl. Do tego na start przygotowano naprawdę mocne promocje.

Mały bezprzewodowy głośnik bluetooth SOUNDCORE Select 4 Go.

Marka z doświadczeniem i nagrodami

Soundcore to nie jest świeżak na rynku audio. To marka działająca globalnie, znana z produktów, które łączą świetne brzmienie z nowoczesnymi funkcjami i solidnym designem. Jej urządzenia regularnie zgarniają branżowe nagrody za wzornictwo i funkcjonalność.

Słuchawki z aktywną redukcją szumów, przenośne głośniki odporne na wodę i kurz czy technologie takie jak adaptive ANC, BassUp™ 2.0, Hi-Res Audio czy Bluetooth aptX™ sprawiają, że produkty soundcore trafiają zarówno do melomanów, jak i osób, które po prostu chcą mieć niezawodny sprzęt do codziennego użytku.

Uruchomienie polskiej strony to ważny krok. Dzięki niej klienci mają nie tylko wygodny dostęp do pełnej oferty, ale też bliższy kontakt z marką. To także sygnał, że Polska stała się dla soundcore jednym z kluczowych rynków w Europie.

Wystartował polski sklep Soundcore. Na zdjęciu głośnik Boom 2 Plus.

Polski sklep Soundcore z promocjami, które robią wrażenie

Start sklepu internetowego nie mógł obyć się bez specjalnych promocji. Soundcore przygotowało rabaty na swoje najciekawsze modele – od topowych słuchawek, przez sprzęt do biura, po potężne głośniki imprezowe. Oto najważniejsze okazje:

Soundcore Liberty 5 – słuchawki douszne dla tych, którzy nie idą na kompromisy. Obsługują LDAC, Hi-Res Audio i Dolby, mają certyfikat IP55, ANC 3.0 i kosztują teraz 359 zł zamiast 399 zł.

Soundcore P40i – lekkie, wygodne i z baterią starczającą na 12 godzin słuchania. Do tego 5 poziomów redukcji szumów i technologia BassUp. Cena spada z 219 zł na 149 zł.

Soundcore Space One – model, który pozwala odciąć się od hałasu biura czy miasta. Dzięki podwójnemu systemowi noise-cancellingu jest w stanie ograniczyć hałas aż dwukrotnie skuteczniej niż standardowe słuchawki. Teraz w promocji za 299 zł zamiast 449 zł.

Soundcore Space One Pro – tu robi wrażenie przede wszystkim 60 godzin działania na jednym ładowaniu (albo 40 z włączonym ANC). Do tego szybkie ładowanie (5 minut = 8 godzin słuchania) i sześć mikrofonów. Obniżka z 849 zł do 549 zł.

Soundcore Boom 3i – głośnik dla aktywnych. Jako jedyny na świecie ma funkcję samooczyszczania wibracjami, więc działa nawet w słonej wodzie i zawsze wypływa na powierzchnię. Moc 50 W, 16 godzin pracy i dynamiczne podświetlenie. Teraz za 449 zł zamiast 499 zł.

Soundcore Boom 2 Plus – sprzęt na grube imprezy. 140 W mocy, dwa głośniki niskotonowe, wodoodporność IPX7 i 20 godzin grania. Idealny kompan na pool party. Cena spada z 799 zł na 599 zł.

Soundcore Motion+ – propozycja dla audiofilów. Wyposażony w neodymowe głośniki niskotonowe, dwa wysokotonowe 40 kHz i pasywne radiatory. Wspiera aptX™ i Hi-Res Audio, dzięki czemu zachowuje pełnię szczegółów. Cena promocyjna: 239 zł zamiast 329 zł.

Pełną listę produktów i zniżek można znaleźć na stronie soundcore.com/pl.

Wystartował polski sklep Soundcore. Na zdjęciu głośnik Boom 3i.

Co to oznacza dla polskich klientów?

Do tej pory, żeby kupić sprzęt soundcore, trzeba było odwiedzać sklepy partnerów lub zamawiać z zagranicznych stron. Teraz marka stawia na bezpośrednią relację z klientami w Polsce, co oznacza:

wygodniejsze zakupy,

dostęp do pełnej oferty w jednym miejscu,

specjalne promocje i kampanie tylko dla polskiego rynku,

większe poczucie, że marka traktuje nas poważnie.

Dla wielu osób to może być też sygnał, że sprzęt audio premium nie musi być ani nudny, ani przesadnie drogi.

Wystartował polski sklep Soundcore. Na zdjęciu słuchawki Liberty 5.

Brzmienie przyszłości w polskim wydaniu

Soundcore pokazuje, że dobry dźwięk może być dostępny dla każdego – bez względu na to, czy potrzebujesz małych słuchawek do biura, sprzętu na trening, czy potężnego głośnika na letnie wypady ze znajomymi. Teraz, dzięki polskiej stronie, wszystko masz na wyciągnięcie ręki.

Jeżeli zastanawiałeś się nad wymianą słuchawek czy zakupem głośnika na jesienne imprezy – to dobry moment. Start sklepu oznacza nie tylko łatwiejsze zakupy, ale i ceny, które naprawdę zachęcają, żeby kliknąć „dodaj do koszyka”.

Wystartował polski sklep Soundcore. Na zdjęciu słuchawki P40i.

Podsumowanie

Polski sklep Soundcore soundcore.com/pl to świetna wiadomość dla wszystkich fanów dobrego audio. Marka, która od lat zbiera świetne recenzje na całym świecie, w końcu daje nam dostęp do pełnej oferty i specjalnych promocji.

Czy polski sklep Soundcore sprawi, że marka stanie się jednym z liderów polskiego rynku słuchawek i głośników? To się okaże. Na razie startuje mocnym akcentem – i to w dosłownym znaczeniu, bo basów w ich sprzęcie na pewno nie zabraknie. Przy okazji sprawdź nasz test SOUNDCORE Select 4 Go – to kompaktowy i tani głośnik bluetooth.